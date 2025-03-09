Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви стикаєтеся. У CustomerGlu є все необхідне для вирішення всіх існуючих проблем утримання та залучення. Незалежно від того, чи хочете ви рекомендувати продукти, зменшити випадання у послідовності, покращити повторні транзакції чи заохотити впровадження функцій, CustomerGlu допоможе вам. Основні функції: Рекомендація продукту: поставте низку запитань, щоб дати персоналізовану рекомендацію на основі їхніх відповідей. Опитування нових користувачів: проведіть опитування щодо нових користувачів, щоб дізнатися, звідки вони приходять, і дізнатися, у які канали інвестувати. Зменште випадання у послідовності: покращте конверсії, показавши Spin the wheel на сторінці кошика, щоб виграти купон/ винагорода. Повторні транзакції: показ скретч-картки після того, як користувач розмістив замовлення, щоб покращити частоту повторних транзакцій. Серія замовлень: розміщуйте замовлення послідовно щотижня/дня та створіть звичку здійснювати операції з платформою. Застосування функцій: поставте завдання існуючим клієнтам із обмеженим часом спробувати функції та винагородіть їх за це. І якщо ви не бачите саме те, що шукаєте, не хвилюйтеся – ви можете створювати власні шаблони з нуля, щоб найкраще відповідати вашим потребам. З CustomerGlu можливості безмежні. Чому варто довіряти CustomerGlu? Захист даних користувачів є нашою основною відповідальністю, і ми прагнемо дотримуватися глобальних стандартів відповідності. Завдяки постійному наскрізному підходу до конфіденційності та безпеки даних CustomerGlu гарантує вашу конфіденційність.