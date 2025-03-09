Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта допомагає компаніям зрозуміти повний досвід клієнта за допомогою динамічної візуалізації. Процес передбачає створення візуальної карти, яка охоплює всі точки дотику протягом усього шляху клієнта, включаючи очікування, цілі та взаємодії. Ця карта охоплює від початку знайомства клієнта з брендом (наприклад, початкове відкриття) до етапів покупки та утримання. Важливо зазначити, що хоча їх часто помилково приймають за програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, обидва типи доповнюють один одного, але відрізняються. Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта зосереджено на моніторингу, відстеженні та аналізі поведінки потенційних клієнтів і/або клієнтів за різними каналами з часом, сприяючи усуненню розривів даних шляхом консолідації попередньо сегментованих даних.
Запит на новий застосунок
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack — це передова хмарна платформа (SaaS), яка революціонізує керування процесом клієнта для підприємств. Забезпечення комплексної візуалізації та глибокого розуміння наскрізного досвіду клієнтів дає можливість компаніям прискорити свою цифрову трансформацію. JourneyTrack — це співпраця, стандартизація, демократизація, управління та управління. Це все, що вам потрібно, щоб об’єднати всі ваші дані про клієнтів у систему взаємодії з клієнтами, яка базується на аналізі та пов’язана зі стратегічними цілями вашої організації та цільовими доходами.
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати онлайн-канали для покупки продуктів і послуг. CUX — це комплексний аналітичний інструмент, орієнтований на користувача, який дає миттєве розуміння поведінки. ✔ Цілеспрямована аналітика: CUX автоматично вибирає ТІЛЬКИ ті дані, які відповідають індивідуальним бізнес-цілям. ✔ Якісні та кількісні оцінки надаються одним інструментом. ✔ Знання: ми підтримуємо користувачів тренінгами, навчанням, наставництвом, перевірками та щомісячними рекомендаціями. ✔ AIocado: наш власний аналітичний консьєрж AI точно покаже вам причини падіння конверсії, місця розчарування користувачів, рекомендації тощо. CUX — це рішення для всіх галузей, у яких клієнт стикається з цифровим продуктом, таких як електронна комерція, SaaS і B2B-бізнес, компанії, що надають маркетингові послуги, або будинки програмного забезпечення. Ми співпрацюємо з відділами інновацій, маркетингу, продуктів та електронних комунікацій компаній. Коротко про CUX: ✔ Аналіз поведінки користувачів ✔ Показники досвіду ✔ Цілеспрямований аналіз ✔ Каскади конверсій ✔ Запис усіх відвідувань ✔ Теплові карти ✔ Попередній аналіз і сповіщення ✔ Автоматичне захоплення подій ✔ Ретроактивний аналіз ✔ 100% GDPR- сумісний ✔ Дані зберігаються в EOG ✔ Захищено SSL
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia - це платформа для спільного картографування досвіду клієнтів, яка дозволяє створювати та ділитися картами подорожей, персонами та картами впливу онлайн.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних методологій дослідницьких відкриттів, включаючи: відкриття / дослідницькі / генеративні дослідження - щоденникові дослідження - мобільна / цифрова етнографія - персони користувачів дослідження подорожей - картографування подорожей - сервісні сафарі - Шлях до покупки - Подорожі до прийняття рішень покупцем Дослідження змішаних методів - Попереднє завдання для інтерв'ю / фокус-групи - Оживлення сегментів / персоналій користувачів за допомогою зручності використання відео / Дослідження досвіду - Тестування продукту / IHUT - Досвід покупця / клієнта / співробітника Наші клієнти різноманітні від консультацій до стартапів до державних департаментів і глобальних брендів. Наш додаток для респондентів у стилі Instagram дозволяє учасникам дослідження ділитися поточними моментами, відгуками, потребами, поведінкою, емоціями та досвідом за допомогою контекстного відео, зображень, записів екрана та тексту. Наша інформаційна панель у стилі Pinterest і сховище аналітичних даних дозволяють дослідникам та їхнім клієнтам/зацікавленим сторонам швидко зіставляти, модерувати та аналізувати мультимедійну контекстну статистику. Потужний Generative AI, пошук, аналіз ключових слів, автоматизована транскрипція відео та інструменти обрізання відео спрощують пошук контекстної інформації. Створений для співпраці, він має кілька різних профілів користувачів (дослідник, рекрутер, спостерігач), які дозволяють усій організації справді спілкуватися зі своїми клієнтами та розвивати співчуття. Indeemo доступний як DIY SaaS-рішення за річною підпискою або окремо для кожного проекту. Indeemo має сертифікат ISO27001 і HIPAA. Наша інформаційна безпека була незалежно перевірена для роботи з великими корпоративними та державними клієнтами.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент відображення шляху клієнта, створений для менеджерів із взаємодії з клієнтами та професіоналів CX. Інструмент економить час і додає вам впевненості завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу в поєднанні з необхідною кількістю розумного картографування подорожі. Custellence використовується професіоналами CX у всьому світі та командами таких компаній, як Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy та Takeda.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — це міжнародна компанія з програмного забезпечення, якою керують навчені експерти CCXP, головною місією якої є задоволеність клієнтів. CEMantica дозволяє вам створювати та налаштовувати високоякісні захоплюючі карти подорожей, щоб виявляти та вирішувати проблеми клієнтів і краще розуміти їхні потреби та очікування
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і навчання. Це дає змогу продуктам швидко підключати та активувати користувачів, а також створювати контекстні вказівки, що мінімізує відключення. Технологія Apxor зосереджена на інтелектуальних рішеннях для залучення користувачів. Він надає такі функції, як відео «картинка в картинці», спливаючі підказки, позначки, значки, покрокові інструкції, мікроопитування тощо, які спрямовані на покращення взаємодії користувачів, відкриття функцій і загальну взаємодію з програмою. Підказки Apxor щодня охоплюють понад 20 мільйонів користувачів. Бренди Unicorn, як-от Dream11, Vedantu, Porter, і такі підприємства, як GCash, ICICI bank тощо, довіряють Apxor, щоб покращити роботу в додатку та збільшити утримання та дохід.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви стикаєтеся. У CustomerGlu є все необхідне для вирішення всіх існуючих проблем утримання та залучення. Незалежно від того, чи хочете ви рекомендувати продукти, зменшити випадання у послідовності, покращити повторні транзакції чи заохотити впровадження функцій, CustomerGlu допоможе вам. Основні функції: Рекомендація продукту: поставте низку запитань, щоб дати персоналізовану рекомендацію на основі їхніх відповідей. Опитування нових користувачів: проведіть опитування щодо нових користувачів, щоб дізнатися, звідки вони приходять, і дізнатися, у які канали інвестувати. Зменште випадання у послідовності: покращте конверсії, показавши Spin the wheel на сторінці кошика, щоб виграти купон/ винагорода. Повторні транзакції: показ скретч-картки після того, як користувач розмістив замовлення, щоб покращити частоту повторних транзакцій. Серія замовлень: розміщуйте замовлення послідовно щотижня/дня та створіть звичку здійснювати операції з платформою. Застосування функцій: поставте завдання існуючим клієнтам із обмеженим часом спробувати функції та винагородіть їх за це. І якщо ви не бачите саме те, що шукаєте, не хвилюйтеся – ви можете створювати власні шаблони з нуля, щоб найкраще відповідати вашим потребам. З CustomerGlu можливості безмежні. Чому варто довіряти CustomerGlu? Захист даних користувачів є нашою основною відповідальністю, і ми прагнемо дотримуватися глобальних стандартів відповідності. Завдяки постійному наскрізному підходу до конфіденційності та безпеки даних CustomerGlu гарантує вашу конфіденційність.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — це пакет автоматизації багатоканального маркетингу та платформа даних про клієнтів, які покращують стратегії залучення та утримання користувачів і допомагають збільшити загальний онлайн-дохід. Рішення, які пропонує Growlytics: Залучення: електронна пошта SMS-повідомлення Whatsapp Web Push-повідомлення In-App Messages Мобільні Push-повідомлення Facebook Автоматизація: Багатоканальні шляхи користувачів Аналітика: Сегментація Воронки Когорти Аналітика доходів Аналітика кампаній Звітування: Заплановані звіти Growlytics працює з багатьма провідними брендами D2C і більшістю з них бренди отримали майже 3-4-кратне збільшення загального доходу.
Retainly
retainly.app
Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає компаніям, які працюють над продуктами, розвиватися швидше шляхом автоматизації процесу залучення, залучення та утримання клієнтів. Надсилайте електронні листи, SMS-повідомлення, веб-хуки тощо за допомогою візуальної побудови та постійно надсилайте дані з вашої програми за допомогою нашого потужного API. Включено послугу зі створення посібника з продажу та маркетингу.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX - це інструмент для моделювання процесів, що спрощує управління робочими процесами, поєднуючи їх з додатками та системами без необхідності навчання.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap - платформа для управління взаємодією з клієнтами та мобільним маркетингом, що допомагає брендам підвищувати утримання та конверсії через персоналізацію та аналітику.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — це платформа для управління клієнтськими подорожами, що спрощує співпрацю команди та аналіз взаємодій клієнтів у реальному часі.
Totango
totango.com
Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS, push-сповіщення, живі чати, підрахунок потенційних клієнтів тощо. Ortto може похвалитися власною системою ШІ, реалізованою на всій платформі, що забезпечує безперебійний робочий процес. Його функціональні можливості штучного інтелекту включають пропозиції щодо рядків тем електронної пошти, прогнозування кількості відкритих електронних листів, а також рекомендації щодо вмісту під час створення push-повідомлень і SMS-повідомлень. Ortto також пропонує автоматизований вміст чату, де програмне забезпечення генерує відповіді на основі вмісту веб-сайту, минулих квитків і наявної довідкової документації. Для більш просунутих операцій користувачі також можуть навчати власні моделі AI на власних даних. Роблячи це, вони можуть підвищити точність і релевантність створених пропозицій. Намір Ortto полягає в тому, щоб допомогти маркетологам масштабувати свій вплив шляхом інтеграції можливостей ШІ в їхні існуючі робочі процеси. Ці інструменти призначені для підвищення продуктивності та швидкого й точного досягнення цілей кампанії. Система є універсальною та орієнтована на ефективну роботу для підприємств різного масштабу.
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
Squeezely
squeezely.tech
Ми допомагаємо компаніям підвищити конверсію, перетворюючи взаємодію з клієнтами на персоналізований досвід, таким чином, щоб це міг зробити кожен. Squeezele CDP допомагає компаніям здійснювати масштабну персоналізацію за три прості кроки: Збір – збирайте дані з усіх джерел в одному місці. Перетворити – конвертувати дані в сегменти та дії, наприклад наші вбудовані інтелектуальні аудиторії та рекомендації продуктів. Capitalize – персоналізований досвід буде надано на вашому веб-сайті, у маркетингових та рекламних кампаніях електронною поштою. Сильні сторони Швидка інтеграція – Ви швидко почнете працювати Доступність даних у режимі реального часу – відсутність затримок Масштабна персоналізація – високорелевантний і автоматизований підхід до кожного окремого клієнта Передова технологія машинного навчання – для забезпечення найкращої продуктивності Чудова підтримка – Ми тут, щоб допомогти вам на шляху до досягнення ваших цілей. Перегляньте наші відео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — це аналітичний інструмент без використання коду, що підтримує конфіденційність, для маркетологів, груп продуктів і агентств. Він має аналітику веб-сайтів, аналітику продукту, послідовності переходів, подорожі, атрибуцію та міні-CRM під назвою contact-hub для перегляду індивідуальної подорожі кожного користувача. Usermaven допомагає командам приймати кращі рішення на основі даних для розвитку свого бізнесу. Попрощайтеся з гаданням і привіт успіху.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнтів, зменшуючи втрату ідентифікаторів, забезпечуючи персоналізований досвід власних каналів і забезпечуючи безпечні вимірювання.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
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