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Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта допомагає компаніям зрозуміти повний досвід клієнта за допомогою динамічної візуалізації. Процес передбачає створення візуальної карти, яка охоплює всі точки дотику протягом усього шляху клієнта, включаючи очікування, цілі та взаємодії. Ця карта охоплює від початку знайомства клієнта з брендом (наприклад, початкове відкриття) до етапів покупки та утримання. Важливо зазначити, що хоча їх часто помилково приймають за програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, обидва типи доповнюють один одного, але відрізняються. Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта зосереджено на моніторингу, відстеженні та аналізі поведінки потенційних клієнтів і/або клієнтів за різними каналами з часом, сприяючи усуненню розривів даних шляхом консолідації попередньо сегментованих даних.
Запит на новий застосунок
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack — це передова хмарна платформа (SaaS), яка революціонізує керування процесом клієнта для підприємств. Забезпечення комплексної візуалізації та глибокого розуміння наскрізного досвіду клієнтів дає можливість компаніям прискорити свою цифрову трансформацію. JourneyTrack — це співпраця, стандартизація, демократизація, управління та управління. Це все, що вам потрібно, щоб об’єднати всі ваші дані про клієнтів у систему взаємодії з клієнтами, яка базується на аналізі та пов’язана зі стратегічними цілями вашої організації та цільовими доходами.
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати онлайн-канали для покупки продуктів і послуг. CUX — це комплексний аналітичний інструмент, орієнтований на користувача, який дає миттєве розуміння поведінки. ✔ Цілеспрямована аналітика: CUX автоматично вибирає ТІЛЬКИ ті дані, які відповідають індивідуальним бізнес-цілям. ✔ Якісні та кількісні оцінки надаються одним інструментом. ✔ Знання: ми підтримуємо користувачів тренінгами, навчанням, наставництвом, перевірками та щомісячними рекомендаціями. ✔ AIocado: наш власний аналітичний консьєрж AI точно покаже вам причини падіння конверсії, місця розчарування користувачів, рекомендації тощо. CUX — це рішення для всіх галузей, у яких клієнт стикається з цифровим продуктом, таких як електронна комерція, SaaS і B2B-бізнес, компанії, що надають маркетингові послуги, або будинки програмного забезпечення. Ми співпрацюємо з відділами інновацій, маркетингу, продуктів та електронних комунікацій компаній. Коротко про CUX: ✔ Аналіз поведінки користувачів ✔ Показники досвіду ✔ Цілеспрямований аналіз ✔ Каскади конверсій ✔ Запис усіх відвідувань ✔ Теплові карти ✔ Попередній аналіз і сповіщення ✔ Автоматичне захоплення подій ✔ Ретроактивний аналіз ✔ 100% GDPR- сумісний ✔ Дані зберігаються в EOG ✔ Захищено SSL
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані клієнтів, об’єднує ідентифікаційні дані в уніфікованих профілях клієнтів, застосовує конфіденційність і робить доступними статистику та прогнози на основі машинного навчання для маркетингу, обслуговування, продажів і операцій для стимулювання персоналізованої взаємодії та покращити залучення клієнтів, продажі та утримання. Ми найкраще підходить для підприємств і компаній, що швидко розвиваються, тому що ми бездоганно інтегруємося з вашим наявним набором технологій, забезпечуючи найшвидший час окупності, незалежно від складних середовищ. Наші заходи безпеки на рівні підприємства забезпечують якість даних, керування, безпеку, відповідність конфіденційності та масштабованість, щоб допомогти компаніям керувати згодою та зменшувати ризики для брендів і регіонів. Потужні та зручні інструменти об’єднують дані, аналітику та бізнес-користувачів для підвищення ефективності та стимулювання зростання.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобаються варіанти співпраці та можливість стандартизувати та масштабувати різні проекти. Основні функції: - Бібліотека шаблонів: понад 100 безкоштовних карт подорожей клієнтів і шаблонів персоналій для 13+ галузей - Ролі користувачів і команди - Бібліотека команд (точки взаємодії, канали, зображення тощо) - Кілька персонажів - Атлас подорожей (ієрархія) - AI- потужний генератор персон - Обмін прямими посиланнями електронною поштою та паролем - Брендінг - Інтеграція Azure AD, SSO, MFA - Інтеграції Google Analytics, Mixpanel, Slack, Jira, Azure DevOps - Історія версій - Експорт у PNG, PDF, CSV, PPTX Основні функції доступні безкоштовно.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних методологій дослідницьких відкриттів, включаючи: відкриття / дослідницькі / генеративні дослідження - щоденникові дослідження - мобільна / цифрова етнографія - персони користувачів дослідження подорожей - картографування подорожей - сервісні сафарі - Шлях до покупки - Подорожі до прийняття рішень покупцем Дослідження змішаних методів - Попереднє завдання для інтерв'ю / фокус-групи - Оживлення сегментів / персоналій користувачів за допомогою зручності використання відео / Дослідження досвіду - Тестування продукту / IHUT - Досвід покупця / клієнта / співробітника Наші клієнти різноманітні від консультацій до стартапів до державних департаментів і глобальних брендів. Наш додаток для респондентів у стилі Instagram дозволяє учасникам дослідження ділитися поточними моментами, відгуками, потребами, поведінкою, емоціями та досвідом за допомогою контекстного відео, зображень, записів екрана та тексту. Наша інформаційна панель у стилі Pinterest і сховище аналітичних даних дозволяють дослідникам та їхнім клієнтам/зацікавленим сторонам швидко зіставляти, модерувати та аналізувати мультимедійну контекстну статистику. Потужний Generative AI, пошук, аналіз ключових слів, автоматизована транскрипція відео та інструменти обрізання відео спрощують пошук контекстної інформації. Створений для співпраці, він має кілька різних профілів користувачів (дослідник, рекрутер, спостерігач), які дозволяють усій організації справді спілкуватися зі своїми клієнтами та розвивати співчуття. Indeemo доступний як DIY SaaS-рішення за річною підпискою або окремо для кожного проекту. Indeemo має сертифікат ISO27001 і HIPAA. Наша інформаційна безпека була незалежно перевірена для роботи з великими корпоративними та державними клієнтами.
FlowMapp
flowmapp.com
Створюйте винятковий UX для красивих продуктів, веб-сайтів і програм за допомогою онлайн-інструментів для спільної роботи. Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам разом планувати та проектувати цифровий досвід у режимі реального часу та в одному місці Як користуватися FlowMapp? — UX & Розробка — Планування — Командна робота — Організувати все — Створюйте та презентуйте прототипи Hi-Fi — Плануйте та зберігайте вміст — Спілкування з клієнтом — Збільшення продажів — Робота офлайн
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент відображення шляху клієнта, створений для менеджерів із взаємодії з клієнтами та професіоналів CX. Інструмент економить час і додає вам впевненості завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу в поєднанні з необхідною кількістю розумного картографування подорожі. Custellence використовується професіоналами CX у всьому світі та командами таких компаній, як Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy та Takeda.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — це міжнародна компанія з програмного забезпечення, якою керують навчені експерти CCXP, головною місією якої є задоволеність клієнтів. CEMantica дозволяє вам створювати та налаштовувати високоякісні захоплюючі карти подорожей, щоб виявляти та вирішувати проблеми клієнтів і краще розуміти їхні потреби та очікування
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і навчання. Це дає змогу продуктам швидко підключати та активувати користувачів, а також створювати контекстні вказівки, що мінімізує відключення. Технологія Apxor зосереджена на інтелектуальних рішеннях для залучення користувачів. Він надає такі функції, як відео «картинка в картинці», спливаючі підказки, позначки, значки, покрокові інструкції, мікроопитування тощо, які спрямовані на покращення взаємодії користувачів, відкриття функцій і загальну взаємодію з програмою. Підказки Apxor щодня охоплюють понад 20 мільйонів користувачів. Бренди Unicorn, як-от Dream11, Vedantu, Porter, і такі підприємства, як GCash, ICICI bank тощо, довіряють Apxor, щоб покращити роботу в додатку та збільшити утримання та дохід.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви стикаєтеся. У CustomerGlu є все необхідне для вирішення всіх існуючих проблем утримання та залучення. Незалежно від того, чи хочете ви рекомендувати продукти, зменшити випадання у послідовності, покращити повторні транзакції чи заохотити впровадження функцій, CustomerGlu допоможе вам. Основні функції: Рекомендація продукту: поставте низку запитань, щоб дати персоналізовану рекомендацію на основі їхніх відповідей. Опитування нових користувачів: проведіть опитування щодо нових користувачів, щоб дізнатися, звідки вони приходять, і дізнатися, у які канали інвестувати. Зменште випадання у послідовності: покращте конверсії, показавши Spin the wheel на сторінці кошика, щоб виграти купон/ винагорода. Повторні транзакції: показ скретч-картки після того, як користувач розмістив замовлення, щоб покращити частоту повторних транзакцій. Серія замовлень: розміщуйте замовлення послідовно щотижня/дня та створіть звичку здійснювати операції з платформою. Застосування функцій: поставте завдання існуючим клієнтам із обмеженим часом спробувати функції та винагородіть їх за це. І якщо ви не бачите саме те, що шукаєте, не хвилюйтеся – ви можете створювати власні шаблони з нуля, щоб найкраще відповідати вашим потребам. З CustomerGlu можливості безмежні. Чому варто довіряти CustomerGlu? Захист даних користувачів є нашою основною відповідальністю, і ми прагнемо дотримуватися глобальних стандартів відповідності. Завдяки постійному наскрізному підходу до конфіденційності та безпеки даних CustomerGlu гарантує вашу конфіденційність.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — це пакет автоматизації багатоканального маркетингу та платформа даних про клієнтів, які покращують стратегії залучення та утримання користувачів і допомагають збільшити загальний онлайн-дохід. Рішення, які пропонує Growlytics: Залучення: електронна пошта SMS-повідомлення Whatsapp Web Push-повідомлення In-App Messages Мобільні Push-повідомлення Facebook Автоматизація: Багатоканальні шляхи користувачів Аналітика: Сегментація Воронки Когорти Аналітика доходів Аналітика кампаній Звітування: Заплановані звіти Growlytics працює з багатьма провідними брендами D2C і більшістю з них бренди отримали майже 3-4-кратне збільшення загального доходу.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає компаніям, які працюють над продуктами, розвиватися швидше шляхом автоматизації процесу залучення, залучення та утримання клієнтів. Надсилайте електронні листи, SMS-повідомлення, веб-хуки тощо за допомогою візуальної побудови та постійно надсилайте дані з вашої програми за допомогою нашого потужного API. Включено послугу зі створення посібника з продажу та маркетингу.
ShiftX
shiftx.com
Більшість інструментів процесу або складні у використанні, навіть для навчених експертів, або є гнучким безладом. ShiftX — це зручний інструмент моделювання процесів, який охоплює всіх без необхідності навчання.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа та партнер для досягнення успіху клієнтів. Ми допомагаємо вашому бізнесу з передплати досягти успіху в масштабах, надаючи вам усе необхідне для підвищення ефективності, збільшення доходу та забезпечення найкращого досвіду клієнтів. ChurnZero допомагає вашій команді з питань успіху клієнтів завчасно виявляти потенційні ризики відтоку та швидше бачити можливості оновлення та розширення. Найкращі в своєму класі автоматизація та персоналізація, комунікації в програмі та Customer Success AI™ спрощують взаємодію з клієнтами та сприяють їхньому розвитку. Наша платформа пропонує подорожі, показники здоров’я, інструменти опитування, сегментацію, ігри, звіти, сповіщення в реальному часі, покрокові інструкції, центри співпраці тощо, а також легко інтегрується з вашою CRM і технічним набором. Окрім програмного забезпечення, ми пишаємося тим, що ми є надійним партнером вашої команди, консультантом і тренером, який прагне допомогти вам і вашій команді зосередитися на найважливішій роботі.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаючи Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow і DealsPlus. Компанію підтримують Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners і Recruit Holdings.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати більше людського досвіду, забезпечуючи при цьому конфіденційність і доступність. Це призводить до швидшого зростання, більшої гнучкості та щасливіших клієнтів. Ми створюємо новий цифровий досвід, який став більш людяним.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
TheyDo
theydo.io
Для розробників послуг і менеджерів компаній, орієнтованих на клієнта, які базуються на досвіді, TheyDo — це найбільш спільна платформа управління подорожами, яка коли-небудь була створена. Для людей, які вірять, що єдиний спосіб забезпечити чудову взаємодію з клієнтами – це працювати як одне ціле, це допомагає їм узгоджуватися вдвічі легше, ніж раніше, і підтримувати узгодженість уперше за багато років. На відміну від інструментів картографування, TheyDo призначений для керування подорожами між командами, продуктами та географічною зоною, і все відбувається в уніфікованій структурі, орієнтованій на подорожі.
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені програми успіху клієнтів, у які включено найкращі галузеві практики, дозволяють швидко та легко розпочати роботу, адаптуватись до вашого бізнесу та досягати критичних бізнес-результатів на кожному етапі шляху клієнта. Найбільші у світі команди успіху клієнтів, зокрема SAP, Github, Schneider Electric і Aircall, використовують Totango для інтеграції даних клієнтів для 360-градусного огляду здоров’я клієнтів, спільного керування портфелем клієнтів, а також проактивної та розумної взаємодії зі своїми клієнтами. .
Miro
miro.com
Міро - це візуальна робоча область для інновацій, що дозволяє розподілити команди будь -якого розміру мріяти, розробляти та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Міро, візуалізації концепцій, ідей та рішень як команда може статися де завгодно-не потрібні маркери сухої ериази. Синхронізувати, протікати та відчути зв’язок роботи пліч -о -пліч з вашою командою - навіть у віддаленому, розподіленому або гібридному робочому середовищі. Клієнти Міро люблять використовувати miro to: * Проводити онлайн -зустрічі та командні майстерні * Мозковий штурм Нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, анотувати та позначити документи та PDF -файли * Робіть цифрові нотатки з Apple Pencil (і зменшити використання паперу!) * Легко збирати ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте спритними робочими процесами та ритуалами Scrum * Створіть подорожі користувачами, обробки карт та розробка персоналів * Навчіть та полегшуйте інтерактивні заняття в спільному просторі * Створіть бачення дошки ідей та натхнення Міро дозволяє створювати будь -який час і в будь -якому місці. Маючи понад 200+ заздалегідь виготовлених шаблонів, інтерфейс перетягування та падіння та без обмеження для співпрацівників, робота на дошці Міро-швидка та весела.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових рішень життєвого циклу для глобальних і зростаючих брендів.
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS, push-сповіщення, живі чати, підрахунок потенційних клієнтів тощо. Ortto може похвалитися власною системою ШІ, реалізованою на всій платформі, що забезпечує безперебійний робочий процес. Його функціональні можливості штучного інтелекту включають пропозиції щодо рядків тем електронної пошти, прогнозування кількості відкритих електронних листів, а також рекомендації щодо вмісту під час створення push-повідомлень і SMS-повідомлень. Ortto також пропонує автоматизований вміст чату, де програмне забезпечення генерує відповіді на основі вмісту веб-сайту, минулих квитків і наявної довідкової документації. Для більш просунутих операцій користувачі також можуть навчати власні моделі AI на власних даних. Роблячи це, вони можуть підвищити точність і релевантність створених пропозицій. Намір Ortto полягає в тому, щоб допомогти маркетологам масштабувати свій вплив шляхом інтеграції можливостей ШІ в їхні існуючі робочі процеси. Ці інструменти призначені для підвищення продуктивності та швидкого й точного досягнення цілей кампанії. Система є універсальною та орієнтована на ефективну роботу для підприємств різного масштабу.
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
Squeezely
squeezely.tech
Ми допомагаємо компаніям підвищити конверсію, перетворюючи взаємодію з клієнтами на персоналізований досвід, таким чином, щоб це міг зробити кожен. Squeezele CDP допомагає компаніям здійснювати масштабну персоналізацію за три прості кроки: Збір – збирайте дані з усіх джерел в одному місці. Перетворити – конвертувати дані в сегменти та дії, наприклад наші вбудовані інтелектуальні аудиторії та рекомендації продуктів. Capitalize – персоналізований досвід буде надано на вашому веб-сайті, у маркетингових та рекламних кампаніях електронною поштою. Сильні сторони Швидка інтеграція – Ви швидко почнете працювати Доступність даних у режимі реального часу – відсутність затримок Масштабна персоналізація – високорелевантний і автоматизований підхід до кожного окремого клієнта Передова технологія машинного навчання – для забезпечення найкращої продуктивності Чудова підтримка – Ми тут, щоб допомогти вам на шляху до досягнення ваших цілей. Перегляньте наші відео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — це аналітичний інструмент без використання коду, що підтримує конфіденційність, для маркетологів, груп продуктів і агентств. Він має аналітику веб-сайтів, аналітику продукту, послідовності переходів, подорожі, атрибуцію та міні-CRM під назвою contact-hub для перегляду індивідуальної подорожі кожного користувача. Usermaven допомагає командам приймати кращі рішення на основі даних для розвитку свого бізнесу. Попрощайтеся з гаданням і привіт успіху.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнтів, зменшуючи втрату ідентифікаторів, забезпечуючи персоналізований досвід власних каналів і забезпечуючи безпечні вимірювання.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
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