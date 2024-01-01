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Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови
Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта допомагає компаніям зрозуміти повний досвід клієнта за допомогою динамічної візуалізації. Процес передбачає створення візуальної карти, яка охоплює всі точки дотику протягом усього шляху клієнта, включаючи очікування, цілі та взаємодії. Ця карта охоплює від початку знайомства клієнта з брендом (наприклад, початкове відкриття) до етапів покупки та утримання. Важливо зазначити, що хоча їх часто помилково приймають за програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, обидва типи доповнюють один одного, але відрізняються. Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта зосереджено на моніторингу, відстеженні та аналізі поведінки потенційних клієнтів і/або клієнтів за різними каналами з часом, сприяючи усуненню розривів даних шляхом консолідації попередньо сегментованих даних.
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Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Miro
miro.com
Miro надає візуальний робочий простір для інновацій, який дозволяє розподіленим командам будь-якого розміру мріяти, проектувати та будувати майбутнє разом. Сьогодні понад 70 мільйонів користувачів у всьому світі в 200 000 організаціях, включаючи Nike, Ikea, Deloitte, WPP і Cisco, покладаються на Mir...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобають...
TheyDo
theydo.io
Для розробників послуг і менеджерів компаній, орієнтованих на клієнта, які базуються на досвіді, TheyDo — це найбільш спільна платформа управління подорожами, яка коли-небудь була створена. Для людей, які вірять, що єдиний спосіб забезпечити чудову взаємодію з клієнтами – це працювати як одне ціле,...
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати біль...
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst є провідною платформою для стимулювання зростання завдяки вашим клієнтам. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми над...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа та партнер для досягнення успіху клієнтів. Ми допомагаємо вашому бізнесу з передплати досягти успіху в масштабах, даючи вам усе необхідне для підвищення ефективності, збільшення доходу та забезпечення найкращого досвіду клієнтів. ChurnZero допомагає вашій команді з питань ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозв...
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені про...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
ShiftX
shiftx.com
Більшість інструментів процесу або складні у використанні, навіть для навчених експертів, або є гнучкими. ShiftX — це зручний інструмент моделювання процесів, який охоплює всіх без необхідності навчання.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал прод...
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації мар...
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 ро...
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіона...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мульт...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — це аналітичний інструмент без використання коду, що підтримує конфіденційність, для маркетологів, груп продуктів і агентств. Він має аналітику веб-сайтів, аналітику продукту, послідовності переходів, подорожі, атрибуцію та міні-CRM під назвою contact-hub для перегляду індивідуальної подо...
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS,...
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає компаніям, які працюють над продуктами, розвиватися швидше шляхом автоматизації процесу залучення, залучення та утримання клієнтів. Надсилайте електронні листи, SMS-повідомлення, веб-хуки тощо за допомогою візуальної побудови та постійно ...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — це платформа гейміфікації, розроблена, щоб допомогти вам створити багатий досвід у програмі, який сприяє залученню та утриманню клієнтів. Маючи понад 50 готових шаблонів і можливість створювати власні з нуля, ви можете легко вирішити будь-яку проблему утримання або залучення, з якою ви...
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент ві...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до спеціалістів з AP, працювати разом з будь-якого місця. За допомогою Quadient AP ви можете зменшити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інте...
Squeezely
squeezely.tech
Ми допомагаємо компаніям підвищити конверсію, перетворюючи взаємодію з клієнтами на персоналізований досвід, таким чином, щоб це міг зробити кожен. Squeezele CDP допомагає компаніям здійснювати масштабну персоналізацію за три прості кроки: Збір – збирайте дані з усіх джерел в одному місці. Перетвори...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — це пакет автоматизації багатоканального маркетингу та платформа даних про клієнтів, які покращують стратегії залучення та утримання користувачів і допомагають збільшити загальний онлайн-дохід. Рішення, які пропонує Growlytics: Залучення: електронна пошта SMS-повідомлення Whatsapp Web Pu...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — це міжнародна компанія з програмного забезпечення, якою керують навчені експерти CCXP, головною місією якої є задоволеність клієнтів. CEMantica дозволяє вам створювати та налаштовувати високоякісні захоплюючі карти подорожей, щоб виявляти та вирішувати проблеми клієнтів і краще розуміти ...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році, — це мартех-рішення, орієнтоване на продуктивність, яке дає змогу брендам досягати вищих конверсій і утримувати клієнтів. З моменту створення центром наших унікальних технологічних послуг завжди була здатність повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток аб...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack — це передова хмарна платформа (SaaS), яка революціонізує керування процесом клієнта для підприємств. Забезпечення комплексної візуалізації та глибокого розуміння наскрізного досвіду клієнтів дає можливість компаніям прискорити свою цифрову трансформацію. JourneyTrack — це співпраця, ст...
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким бренда...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати о...