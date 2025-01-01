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Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта
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Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, яке також називають програмним забезпеченням оркестрації шляху клієнта, оптимізує нагляд і автоматизацію взаємодії з клієнтом у різних каналах. Основним терміном тут є «подорож», який означає, що програмне забезпечення відстежує, інтегрує та оцінює взаємодію клієнтів у всіх каналах, надаючи можливість компаніям реагувати в режимі реального часу та впроваджувати стратегії на основі спостережуваної поведінки.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Heap

Heap

heap.io

Heap - платформа, що відстежує взаємодію користувачів з веб-сайтами та мобільними додатками, надаючи аналітику для покращення досвіду клієнтів.

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics - інструмент для візуального відстеження та аналізу маршрутів клієнтів, що дозволяє малювати воронки та переглядати їхня продуктивність.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo — це платформа для управління клієнтськими подорожами, що спрощує співпрацю команди та аналіз взаємодій клієнтів у реальному часі.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend - це інфраструктура для сповіщень, що дозволяє управляти транзакційними сповіщеннями через єдиний API на різних каналах.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra - це платформа для аналізу мандрівки клієнтів, яка дозволяє бізнесам відстежувати та аналізувати взаємодію з користувачами на різних каналах.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.

Totango

Totango

totango.com

Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX - це інструмент для моделювання процесів, що спрощує управління робочими процесами, поєднуючи їх з додатками та системами без необхідності навчання.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky — це платформа для збору клієнтських даних, яка аналізує, записує сесії, збирає зворотній зв'язок і показує теплові карти для покращення цифрових досвідів.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Quantum Metric - платформа цифрової аналітики, що дозволяє аналізувати взаємодії користувачів на веб-сайтах і додатках для покращення їх досвіду.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez – платформа для аналізу онлайн-продажів, яка допомагає виявити проблеми з конверсіями, пріоритизує їх за важливістю та надає дані для швидкого виправлення.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven - це інструмент аналітики без коду для маркетологів та команд продуктів, що забезпечує аналіз веб-сайтів і продуктів з акцентом на конфіденційність даних.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai — платформа для аналізу цифрового досвіду, що об'єднує відстеження сеансів, моніторинг помилок та аналітику продукту для покращення взаємодії користувачів.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel - це програмне забезпечення для аналітики даних про наміри та відстеження шляху клієнтів, що допомагає B2B бізнесам аналізувати та управляти потенційними клієнтами.

Pega

Pega

pega.com

Pega – це платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам розширювати можливості управління та інтеграції з існуючими системами.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ - платформа для оптимізації бізнес-операцій за допомогою аналітики, управління даними та інструментів лояльності для підприємств.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot - платформа аналітики, що виявляє аномалії та автоматизує процеси реагування в режимі реального часу для управління бізнесом.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

CrowdPower – це платформа для автоматизації електронної пошти, що допомагає залучати нових користувачів, зменшувати відтік та підтримувати взаємодію з клієнтами.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech надає командам цифрового маркетингу повні аналітичні дані для звітності, аналізу контенту, оптимізації конверсій та підтримки.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS — платформа для збору даних, що використовує серверне відстеження, допомагаючи компаніям дотримуватись конфіденційності та поліпшити аналіз даних.

Latana

Latana

latana.com

Latana - інструмент для відстеження бренду, що надає детальну інформацію про споживачів та їхню взаємодію з брендами через машинне навчання.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Hubalz дозволяє отримувати повне розуміння ваших клієнтів на різних пристроях і платформах, покращуючи ефективність маркетингу.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi допомагає зрозуміти досвід клієнтів на всіх каналах, збираючи зворотний зв'язок з понад 120 джерел в одну платформу.

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

Додаток [24]7.ai використовує штучний інтелект для автоматизації обслуговування клієнтів, надаючи персоналізовані відповіді та підтримку через усі канали зв'язку.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Datatrics – програма, що використовує машинне навчання для аналізу взаємодій користувачів в реальному часі та оптимізації алгоритма.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance — веб-додаток для управління готельним бізнесом, включаючи бронювання, управління номерами та контроль онлайн-репутації.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Cleeng - платформа для управління підписками та монетизації відеоконтенту з можливостями аналітики та підтримкою різних моделей оплати.

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