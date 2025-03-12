Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, яке також називають програмним забезпеченням оркестрації шляху клієнта, оптимізує нагляд і автоматизацію взаємодії з клієнтом у різних каналах. Основним терміном тут є «подорож», який означає, що програмне забезпечення відстежує, інтегрує та оцінює взаємодію клієнтів у всіх каналах, надаючи можливість компаніям реагувати в режимі реального часу та впроваджувати стратегії на основі спостережуваної поведінки.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Impact
impact.com
Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
Heap
heap.io
Heap - платформа, що відстежує взаємодію користувачів з веб-сайтами та мобільними додатками, надаючи аналітику для покращення досвіду клієнтів.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics - інструмент для візуального відстеження та аналізу маршрутів клієнтів, що дозволяє малювати воронки та переглядати їхня продуктивність.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — це платформа для управління клієнтськими подорожами, що спрощує співпрацю команди та аналіз взаємодій клієнтів у реальному часі.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - це інфраструктура для сповіщень, що дозволяє управляти транзакційними сповіщеннями через єдиний API на різних каналах.
Woopra
woopra.com
Woopra - це платформа для аналізу мандрівки клієнтів, яка дозволяє бізнесам відстежувати та аналізувати взаємодію з користувачами на різних каналах.
Magnews
magnews.it
Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.
Totango
totango.com
Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX - це інструмент для моделювання процесів, що спрощує управління робочими процесами, поєднуючи їх з додатками та системами без необхідності навчання.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.
Tealium
tealium.com
Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky — це платформа для збору клієнтських даних, яка аналізує, записує сесії, збирає зворотній зв'язок і показує теплові карти для покращення цифрових досвідів.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа цифрової аналітики, що дозволяє аналізувати взаємодії користувачів на веб-сайтах і додатках для покращення їх досвіду.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez – платформа для аналізу онлайн-продажів, яка допомагає виявити проблеми з конверсіями, пріоритизує їх за важливістю та надає дані для швидкого виправлення.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven - це інструмент аналітики без коду для маркетологів та команд продуктів, що забезпечує аналіз веб-сайтів і продуктів з акцентом на конфіденційність даних.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai — платформа для аналізу цифрового досвіду, що об'єднує відстеження сеансів, моніторинг помилок та аналітику продукту для покращення взаємодії користувачів.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Bombora
bombora.com
Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel - це програмне забезпечення для аналітики даних про наміри та відстеження шляху клієнтів, що допомагає B2B бізнесам аналізувати та управляти потенційними клієнтами.
Pega
pega.com
Pega – це платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам розширювати можливості управління та інтеграції з існуючими системами.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ - платформа для оптимізації бізнес-операцій за допомогою аналітики, управління даними та інструментів лояльності для підприємств.
Knotch
knotch.com
Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.
Anodot
anodot.com
Anodot - платформа аналітики, що виявляє аномалії та автоматизує процеси реагування в режимі реального часу для управління бізнесом.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.
CrowdPower
crowdpower.io
CrowdPower – це платформа для автоматизації електронної пошти, що допомагає залучати нових користувачів, зменшувати відтік та підтримувати взаємодію з клієнтами.
Insightech
insightech.com
Insightech надає командам цифрового маркетингу повні аналітичні дані для звітності, аналізу контенту, оптимізації конверсій та підтримки.
JENTIS
jentis.com
JENTIS — платформа для збору даних, що використовує серверне відстеження, допомагаючи компаніям дотримуватись конфіденційності та поліпшити аналіз даних.
Latana
latana.com
Latana - інструмент для відстеження бренду, що надає детальну інформацію про споживачів та їхню взаємодію з брендами через машинне навчання.
Hubalz
hubalz.com
Hubalz дозволяє отримувати повне розуміння ваших клієнтів на різних пристроях і платформах, покращуючи ефективність маркетингу.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi допомагає зрозуміти досвід клієнтів на всіх каналах, збираючи зворотний зв'язок з понад 120 джерел в одну платформу.
[24]7.ai
247.ai
Додаток [24]7.ai використовує штучний інтелект для автоматизації обслуговування клієнтів, надаючи персоналізовані відповіді та підтримку через усі канали зв'язку.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics – програма, що використовує машинне навчання для аналізу взаємодій користувачів в реальному часі та оптимізації алгоритма.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — веб-додаток для управління готельним бізнесом, включаючи бронювання, управління номерами та контроль онлайн-репутації.
Cleeng
cleeng.com
Cleeng - платформа для управління підписками та монетизації відеоконтенту з можливостями аналітики та підтримкою різних моделей оплати.
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