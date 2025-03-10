JENTIS

jentis.com

Компанія JENTIS була заснована у Відні у 2020 році командою з п’яти осіб навколо Томаса Таухнера та Клауса Мюллера. За допомогою своєї платформи збору даних (DCP) компанія JENTIS розробила інноваційне рішення для веб-відстеження на основі відстеження на стороні сервера. Завдяки JENTIS DCP компанії не лише збирають свої дані з дотриманням принципів конфіденційності, але й у вищій якості, ніж за допомогою традиційного відстеження, без необхідності змінювати свій стек технологій. Таким чином, JENTIS дозволяє оптимізувати онлайн-кампанії та приймати кращі рішення на основі даних.