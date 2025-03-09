Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, яке також називають програмним забезпеченням оркестрації шляху клієнта, оптимізує нагляд і автоматизацію взаємодії з клієнтом у різних каналах. Основним терміном тут є «подорож», який означає, що програмне забезпечення відстежує, інтегрує та оцінює взаємодію клієнтів у всіх каналах, надаючи можливість компаніям реагувати в режимі реального часу та впроваджувати стратегії на основі спостережуваної поведінки.
Запит на новий застосунок
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Indicative
indicative.com
Indicative — це провідна платформа аналітики продукту, яка надає командам із розвитку продукту та ефективну інформацію для оптимізації залучення клієнтів, збільшення конверсії та покращення утримання.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics - інструмент для візуального відстеження та аналізу маршрутів клієнтів, що дозволяє малювати воронки та переглядати їхня продуктивність.
Anodot
anodot.com
Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критичні для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, постійно аналізуючи та співвідносячи бізнес-метрики, сповіщення та прогнози в їх контексті. Використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, розширена аналітика Anodot завчасно сповіщає компанії про критичні для прибутку бізнес-інциденти та автоматизує їх усунення в режимі реального часу. Рішення Cloud Costs компанії забезпечує точний моніторинг і прогнозування, а також рекомендації щодо економії, які скорочують до 40% річних витрат на хмару. Компанії зі списку Fortune 500 використовують Anodot для управління витратами в хмарі та Anodot для аналізу платежів, щоб допомогти зменшити марнотратство в хмарі та захистити потоки доходів. Наша команда працює на кількох континентах, зі штаб-квартирами в США та Ізраїлі, а бізнес-підрозділи займаються цифровими, фінансовими послугами та телекомунікаціями. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.anodot.com або перевірте нас на LinkedIn і Twitter.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX - це інструмент для моделювання процесів, що спрощує управління робочими процесами, поєднуючи їх з додатками та системами без необхідності навчання.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа цифрової аналітики, що дозволяє аналізувати взаємодії користувачів на веб-сайтах і додатках для покращення їх досвіду.
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному простому в установці та запуску рішенні. Скористайтеся спеціалізованою підтримкою в регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону, особистим навчанням, семінарами та вебінарами, щоб забезпечити постійний успіх у міру вдосконалення аналітичних можливостей вашої організації.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — це секретна зброя, яку використовують онлайн-бізнеси, щоб негайно виправляти діряві воронки та збільшувати дохід. Платформа висвітлює кожен крок споживчої подорожі на місці та використовує машинне навчання для виявлення та визначення пріоритетів прихованих проблем, надаючи лідерам доходів ракету теплового наведення для миттєвого виявлення проблем, що спричиняють падіння конверсії та втрату доходу. • Визначайте критичні проблеми, що шкодять онлайн-конверсіям (у режимі реального часу) • Визначайте пріоритети елементів, які потребують негайної уваги (на основі втрати доходу та постраждалих користувачів) • Швидко виконуйте за допомогою аналізу даних Webeyez Платформа SaaS надає звіти в реальному часі та сповіщення про кожну подію, а також вимірювання фінансового впливу на онлайн-конверсії та фактичні втрати доходу ($$). Webeyez надає записи сеансів і повні технічні відомості про кожну подію. Впровадження Webeyez є безперебійним, а результати миттєвими (плагіни в один клік для Magento, WooCommerce і Google Tag Manager (GTM) і будь-якого сайту на основі JavaScript).
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на базі AI/ML, яка дає змогу командам маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформації, яка може бути використана для покращення залучення клієнтів, утримання та зростання.
Taglayer
taglayer.com
Ми віримо, що у кожного є свої пристрасті та якості. У маркетологів часто виникають геніальні ідеї, які вони не можуть реалізувати самостійно, оскільки їм бракує навичок розробки. Це часто призводить до розчарування, високих витрат і потреби у великій кількості ресурсів. Наша мета — надати всім маркетологам можливість створити найкращу взаємодію з клієнтами за допомогою простого та ефективного інструменту, який не потребує кодування з їхнього боку. Не лише на їхньому веб-сайті, а й оптимізовано в усіх їхніх різних каналах.
Cleeng
cleeng.com
Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників
CrowdPower
crowdpower.io
Створюйте просту автоматизацію електронної пошти, щоб залучати нових користувачів, зменшувати відтік і підтримувати взаємодію клієнтів за допомогою платформи №1 для залучення клієнтів для продуктів SaaS.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — це веб-програмне забезпечення для управління гостинністю для малого, середнього та корпоративного бізнесу. Це програмне забезпечення добре працює як управління готелем, бронювання та бронювання, керування номерами та контроль вашої онлайн-репутації.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics надає можливості машинного навчання, які допоможуть платформам користувачів ставати ще розумнішими, чим довше вони працюють із Datatrics. Кожна взаємодія з точками дотику та кожна пройдена подорож аналізуються та обробляються в реальному часі та використовуються для навчання алгоритму Datatrics.
[24]7.ai
247.ai
[24]Рішення для залучення клієнтів 7.ai™ використовують штучний інтелект для розмови, щоб зрозуміти наміри клієнтів, дозволяючи компаніям створювати персоналізовані, прогнозовані та легкі умови взаємодії з клієнтами в усіх каналах; залучати та утримувати клієнтів; підвищення продуктивності та задоволеності агента; і збільшувати доходи, одночасно знижуючи витрати. Найбільші та найвідоміші світові бренди використовують технології [24]7.ai, орієнтовані на наміри, щоб обслуговувати кілька сотень мільйонів відвідувачів за допомогою мільярдів розмов щорічно, більшість із яких є автоматизованими. Результатом є на порядок покращення цифрового впровадження, задоволеності клієнтів і зростання доходів.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi дозволяє зрозуміти взаємодію з клієнтами в кожному каналі завдяки зворотному зв’язку в реальному часі з понад 120 джерел і інтеграцій, що надходять на одну платформу, надаючи повне уявлення про те, що думають, відчувають і купують ваші клієнти та споживачі.
Hubalz
hubalz.com
Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекомендацій промоутерів. CustomerGauge — це платформа керування клієнтським досвідом B2B, яка дозволяє клієнтам: - Збирайте відгуки клієнтів від кількох зацікавлених сторін в обліковому записі - Створюйте спеціальні інформаційні панелі для відображення результатів у реальному часі - Встановіть цілі та завдання для замикання циклу з клієнтами - Сегментуйте статистику клієнтів за регіоном, продуктом, закладом тощо. - і узгоджувати бізнес-ініціативи співробітників, пов'язані з CX CustomerGauge також є першим і єдиним рішенням для керування клієнтським досвідом, яке автоматично поєднує статистику клієнтів із даними про доходи. Це дозволяє менеджерам CX: - Визначте та визначте пріоритети для найбільш ефективних покращень взаємодії з клієнтами - Прогнозуйте вплив майбутніх покращень CX на шлях клієнта - і звітувати про рентабельність інвестицій цінних ініціатив для клієнтів
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Heap
heap.io
Heap - платформа, що відстежує взаємодію користувачів з веб-сайтами та мобільними додатками, надаючи аналітику для покращення досвіду клієнтів.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.
JENTIS
jentis.com
Компанія JENTIS була заснована у Відні у 2020 році командою з п’яти осіб навколо Томаса Таухнера та Клауса Мюллера. За допомогою своєї платформи збору даних (DCP) компанія JENTIS розробила інноваційне рішення для веб-відстеження на основі відстеження на стороні сервера. Завдяки JENTIS DCP компанії не лише збирають свої дані з дотриманням принципів конфіденційності, але й у вищій якості, ніж за допомогою традиційного відстеження, без необхідності змінювати свій стек технологій. Таким чином, JENTIS дозволяє оптимізувати онлайн-кампанії та приймати кращі рішення на основі даних.
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Tealium
tealium.com
Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — це платформа для управління клієнтськими подорожами, що спрощує співпрацю команди та аналіз взаємодій клієнтів у реальному часі.
Totango
totango.com
Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.
Woopra
woopra.com
Woopra - це платформа для аналізу мандрівки клієнтів, яка дозволяє бізнесам відстежувати та аналізувати взаємодію з користувачами на різних каналах.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — це надійна цифрова платформа, яка поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг помилок інтерфейсу, аналітику продуктів і встановлення пріоритетів, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Що ви можете робити з Zipy? > Зрозумійте поведінку користувачів, щоб уникнути відтоку > Відстежуйте реальні користувачі та помилки в реальному часі, щоб отримати практичну інформацію > Скорочуйте час на вирішення помилок JS і API за допомогою вбудованих інструментів розробника > Співпрацюйте з членами вашої команди над проблемами взаємодії з клієнтами > Отримуйте відеоповтор шляху клієнта, мережа журнали, журнали консолі та трасування стека в одному місці. Хто може використовувати Zipy? Zipy є найбільш корисним для команд продуктів, бізнес-аналітиків, спеціалістів із підтримки успіху клієнтів і розробників, яким доводиться вирішувати проблеми клієнтів. Чого ви досягнете за допомогою Zipy? > Знизьте TTR на 50% і заощадьте час на налагодження команди підтримки та розробників > Зменште відтік клієнтів, завчасно вирішуючи їхні проблеми > Створіть кращий продукт і стратегію GTM на основі розуміння поведінки користувачів групою продуктів і аналітиками
FirstHive
firsthive.com
FirstHive — це повна платформа даних клієнтів, яка дає змогу спеціалістам із споживчого маркетингу та брендам контролювати власні дані з усіх джерел, як онлайн, так і офлайн, а також дозволяє проводити персоналізовані кампанії, які стимулюють конверсії.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
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