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Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея
Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, яке також називають програмним забезпеченням оркестрації шляху клієнта, оптимізує нагляд і автоматизацію взаємодії з клієнтом у різних каналах. Основним терміном тут є «подорож», який означає, що програмне забезпечення відстежує, інтегрує та оцінює взаємодію клієнтів у всіх каналах, надаючи можливість компаніям реагувати в режимі реального часу та впроваджувати стратегії на основі спостережуваної поведінки.
Запит на новий застосунок
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
Indicative
indicative.com
Indicative — це провідна платформа аналітики продукту, яка надає командам із розвитку продукту та ефективну інформацію для оптимізації залучення клієнтів, збільшення конверсії та покращення утримання.
Funnelytics
funnelytics.io
Інструмент візуальної аналітики шляху клієнта, який дозволяє відобразити ваш шлях на дошці та накласти дані, щоб побачити, як він насправді працює.
Anodot
anodot.com
Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критичні для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, постійно аналізуючи та співвідносячи бізнес-метрики, сповіщення та прогнози в їх контексті. Використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, розширена аналітика Anodot завчасно сповіщає компанії про критичні для прибутку бізнес-інциденти та автоматизує їх усунення в режимі реального часу. Рішення Cloud Costs компанії забезпечує точний моніторинг і прогнозування, а також рекомендації щодо економії, які скорочують до 40% річних витрат на хмару. Компанії зі списку Fortune 500 використовують Anodot для управління витратами в хмарі та Anodot для аналізу платежів, щоб допомогти зменшити марнотратство в хмарі та захистити потоки доходів. Наша команда працює на кількох континентах, зі штаб-квартирами в США та Ізраїлі, а бізнес-підрозділи займаються цифровими, фінансовими послугами та телекомунікаціями. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.anodot.com або перевірте нас на LinkedIn і Twitter.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані клієнтів, об’єднує ідентифікаційні дані в уніфікованих профілях клієнтів, застосовує конфіденційність і робить доступними статистику та прогнози на основі машинного навчання для маркетингу, обслуговування, продажів і операцій для стимулювання персоналізованої взаємодії та покращити залучення клієнтів, продажі та утримання. Ми найкраще підходить для підприємств і компаній, що швидко розвиваються, тому що ми бездоганно інтегруємося з вашим наявним набором технологій, забезпечуючи найшвидший час окупності, незалежно від складних середовищ. Наші заходи безпеки на рівні підприємства забезпечують якість даних, керування, безпеку, відповідність конфіденційності та масштабованість, щоб допомогти компаніям керувати згодою та зменшувати ризики для брендів і регіонів. Потужні та зручні інструменти об’єднують дані, аналітику та бізнес-користувачів для підвищення ефективності та стимулювання зростання.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
ShiftX
shiftx.com
Більшість інструментів процесу або складні у використанні, навіть для навчених експертів, або є гнучким безладом. ShiftX — це зручний інструмент моделювання процесів, який охоплює всіх без необхідності навчання.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично вимірюється, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть працювати з єдиною версією правди. Ось чому найбільші бренди, такі як Alaska Airlines, lululemon, Lenovo та Western Union, зробили квантовий стрибок.
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному простому в установці та запуску рішенні. Скористайтеся спеціалізованою підтримкою в регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону, особистим навчанням, семінарами та вебінарами, щоб забезпечити постійний успіх у міру вдосконалення аналітичних можливостей вашої організації.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — це секретна зброя, яку використовують онлайн-бізнеси, щоб негайно виправляти діряві воронки та збільшувати дохід. Платформа висвітлює кожен крок споживчої подорожі на місці та використовує машинне навчання для виявлення та визначення пріоритетів прихованих проблем, надаючи лідерам доходів ракету теплового наведення для миттєвого виявлення проблем, що спричиняють падіння конверсії та втрату доходу. • Визначайте критичні проблеми, що шкодять онлайн-конверсіям (у режимі реального часу) • Визначайте пріоритети елементів, які потребують негайної уваги (на основі втрати доходу та постраждалих користувачів) • Швидко виконуйте за допомогою аналізу даних Webeyez Платформа SaaS надає звіти в реальному часі та сповіщення про кожну подію, а також вимірювання фінансового впливу на онлайн-конверсії та фактичні втрати доходу ($$). Webeyez надає записи сеансів і повні технічні відомості про кожну подію. Впровадження Webeyez є безперебійним, а результати миттєвими (плагіни в один клік для Magento, WooCommerce і Google Tag Manager (GTM) і будь-якого сайту на основі JavaScript).
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на базі AI/ML, яка дає змогу командам маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформації, яка може бути використана для покращення залучення клієнтів, утримання та зростання.
Taglayer
taglayer.com
Ми віримо, що у кожного є свої пристрасті та якості. У маркетологів часто виникають геніальні ідеї, які вони не можуть реалізувати самостійно, оскільки їм бракує навичок розробки. Це часто призводить до розчарування, високих витрат і потреби у великій кількості ресурсів. Наша мета — надати всім маркетологам можливість створити найкращу взаємодію з клієнтами за допомогою простого та ефективного інструменту, який не потребує кодування з їхнього боку. Не лише на їхньому веб-сайті, а й оптимізовано в усіх їхніх різних каналах.
Cleeng
cleeng.com
Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників
CrowdPower
crowdpower.io
Створюйте просту автоматизацію електронної пошти, щоб залучати нових користувачів, зменшувати відтік і підтримувати взаємодію клієнтів за допомогою платформи №1 для залучення клієнтів для продуктів SaaS.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — це веб-програмне забезпечення для управління гостинністю для малого, середнього та корпоративного бізнесу. Це програмне забезпечення добре працює як управління готелем, бронювання та бронювання, керування номерами та контроль вашої онлайн-репутації.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics надає можливості машинного навчання, які допоможуть платформам користувачів ставати ще розумнішими, чим довше вони працюють із Datatrics. Кожна взаємодія з точками дотику та кожна пройдена подорож аналізуються та обробляються в реальному часі та використовуються для навчання алгоритму Datatrics.
[24]7.ai
247.ai
[24]Рішення для залучення клієнтів 7.ai™ використовують штучний інтелект для розмови, щоб зрозуміти наміри клієнтів, дозволяючи компаніям створювати персоналізовані, прогнозовані та легкі умови взаємодії з клієнтами в усіх каналах; залучати та утримувати клієнтів; підвищення продуктивності та задоволеності агента; і збільшувати доходи, одночасно знижуючи витрати. Найбільші та найвідоміші світові бренди використовують технології [24]7.ai, орієнтовані на наміри, щоб обслуговувати кілька сотень мільйонів відвідувачів за допомогою мільярдів розмов щорічно, більшість із яких є автоматизованими. Результатом є на порядок покращення цифрового впровадження, задоволеності клієнтів і зростання доходів.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi дозволяє зрозуміти взаємодію з клієнтами в кожному каналі завдяки зворотному зв’язку в реальному часі з понад 120 джерел і інтеграцій, що надходять на одну платформу, надаючи повне уявлення про те, що думають, відчувають і купують ваші клієнти та споживачі.
Hubalz
hubalz.com
Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа та партнер для досягнення успіху клієнтів. Ми допомагаємо вашому бізнесу з передплати досягти успіху в масштабах, надаючи вам усе необхідне для підвищення ефективності, збільшення доходу та забезпечення найкращого досвіду клієнтів. ChurnZero допомагає вашій команді з питань успіху клієнтів завчасно виявляти потенційні ризики відтоку та швидше бачити можливості оновлення та розширення. Найкращі в своєму класі автоматизація та персоналізація, комунікації в програмі та Customer Success AI™ спрощують взаємодію з клієнтами та сприяють їхньому розвитку. Наша платформа пропонує подорожі, показники здоров’я, інструменти опитування, сегментацію, ігри, звіти, сповіщення в реальному часі, покрокові інструкції, центри співпраці тощо, а також легко інтегрується з вашою CRM і технічним набором. Окрім програмного забезпечення, ми пишаємося тим, що ми є надійним партнером вашої команди, консультантом і тренером, який прагне допомогти вам і вашій команді зосередитися на найважливішій роботі.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати більше людського досвіду, забезпечуючи при цьому конфіденційність і доступність. Це призводить до швидшого зростання, більшої гнучкості та щасливіших клієнтів. Ми створюємо новий цифровий досвід, який став більш людяним.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекомендацій промоутерів. CustomerGauge — це платформа керування клієнтським досвідом B2B, яка дозволяє клієнтам: - Збирайте відгуки клієнтів від кількох зацікавлених сторін в обліковому записі - Створюйте спеціальні інформаційні панелі для відображення результатів у реальному часі - Встановіть цілі та завдання для замикання циклу з клієнтами - Сегментуйте статистику клієнтів за регіоном, продуктом, закладом тощо. - і узгоджувати бізнес-ініціативи співробітників, пов'язані з CX CustomerGauge також є першим і єдиним рішенням для керування клієнтським досвідом, яке автоматично поєднує статистику клієнтів із даними про доходи. Це дозволяє менеджерам CX: - Визначте та визначте пріоритети для найбільш ефективних покращень взаємодії з клієнтами - Прогнозуйте вплив майбутніх покращень CX на шлях клієнта - і звітувати про рентабельність інвестицій цінних ініціатив для клієнтів
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. * Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаємодію з клієнтами, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілу та приємну роботу. * Прискорення виходу на ринок і оптимізація впливу продуктів і бізнес-команд: замість того, щоб покладатися виключно на інстинкт, використовуйте дані цифрової взаємодії, щоб перевіряти гіпотези та відповідати на запитання, щойно вони виникають. Завдяки статистиці на основі даних ви можете впевнено виводити на ринок нові функції та можливості. * Створюйте все більш цінні функції та досвід: використовуйте дані для досягнення консенсусу щодо інженерних інвестицій, які можна чітко прив’язати до бізнес-результатів. * Зрозумійте повний шлях користувача: завдяки власному відтворенню сеансу, повній базі даних і автоматизованому аналізу даних лише Heap може висвітлити інформацію, яка потрібна командам для перемоги. Понад 8000 компаній використовують Heap, щоб підвищити ефективність бізнесу, надаючи кращий досвід і кращі продукти. Клієнтами є компанії B2B SaaS, електронної комерції та фінансових послуг, такі як Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual та e*Trade.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркетологи використовують платформу Insider для забезпечення узгодженого та захоплюючого досвіду в Інтернеті, додатках, Web Push, електронній пошті, SMS, WhatsApp Commerce тощо. Нещодавно отримавши статус єдинорога, Insider також отримав привітання від NASDAQ за те, що він став одним із єдинорогів у світі B2B SaaS, заснованих жінками. Нещодавно CrunchBase назвав співзасновницю та генерального директора Insider Ханде Сілінгір однією з найкращих жінок-керівників за межами США. Одна третина компаній зі списку Fortune 500 і провідних брендів у сфері роздрібної торгівлі, автомобілебудування та подорожей обирають Insider, щоб забезпечити персоналізований досвід на основі штучного інтелекту, який перевищує очікування клієнтів. Insider довіряють понад 1200 компаній у всьому світі, зокрема Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon і CNN.
JENTIS
jentis.com
Компанія JENTIS була заснована у Відні у 2020 році командою з п’яти осіб навколо Томаса Таухнера та Клауса Мюллера. За допомогою своєї платформи збору даних (DCP) компанія JENTIS розробила інноваційне рішення для веб-відстеження на основі відстеження на стороні сервера. Завдяки JENTIS DCP компанії не лише збирають свої дані з дотриманням принципів конфіденційності, але й у вищій якості, ніж за допомогою традиційного відстеження, без необхідності змінювати свій стек технологій. Таким чином, JENTIS дозволяє оптимізувати онлайн-кампанії та приймати кращі рішення на основі даних.
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Китаю та Росії, включаючи Загальний регламент захисту даних (GDPR) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). З чудовою платформою приходить чудова турбота про клієнтів. Від впровадження та навчання, через навчання продукту, до аналітичних консультацій і індивідуальних інтеграцій – Piwik PRO забезпечує індивідуальний підхід на кожному кроці вашого шляху. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛІТИКА Відстежуйте поведінку клієнтів на веб-сайтах, у мобільних додатках, цифрових продуктах і областях після входу без шкоди для конфіденційності користувача. Отримуйте свої дані без затримок і проблем з обробкою, незалежно від обсягу інформації, яку ви хочете проаналізувати. Прості у створенні звіти про аудиторію, залучення та поведінку дозволяють вашим даним розповісти свою історію без будь-яких додаткових інструментів візуалізації. МЕНЕДЖЕР ТЕГІВ Легко керуйте тегами, пікселями та кодами JavaScript для веб-сайтів, цифрових продуктів і захищених зон учасників без залучення вашої ІТ-команди. Розширте свої аналітичні можливості за допомогою великої бібліотеки шаблонів тегів, тригерів і умов. Дотримуйтеся законів про конфіденційність, визначаючи теги, які потребують попередньої згоди, і налаштуйте відстеження відповідно до налаштувань конфіденційності користувача. ПЛАТФОРМА ДАНИХ КЛІЄНТІВ Переглядайте всі дані своїх клієнтів в одному місці та краще розумійте їх, як групи, так і окремих осіб. Імпортуйте та агрегуйте дані з CRM, платформ електронної комерції, офлайн, веб-форм, мобільних додатків та інших джерел, щоб отримати єдиний погляд клієнта. Покращуйте свої міжканальні маркетингові зусилля без шкоди для конфіденційності та безпеки. МЕНЕДЖЕР ЗГОД Збирайте та обробляйте згоди та запити на дані, щоб поважати права користувачів на конфіденційність у всьому світі. Оновіть свої інструменти та веб-сайти відповідно до GDPR ЄС, CCPA Каліфорнії, LGPD Бразилії та інших законів у всьому світі. Дізнайтеся, що ми можемо зробити для вашої організації. Відвідайте: https://piwik.pro/
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Tealium
tealium.com
Tealium є найбільш надійною платформою даних клієнтів (CDP). Tealium об’єднує дані, щоб ви могли спілкуватися зі своїми клієнтами. Tealium об’єднує дані клієнтів у мережі, на мобільних пристроях, офлайн та в Інтернеті речей, щоб компанії могли краще спілкуватися зі своїми клієнтами. Готова інтеграційна екосистема Tealium підтримує понад 1300 вбудованих підключень, що дає змогу брендам створювати повну інфраструктуру даних клієнтів у реальному часі. Рішення Tealium включають платформу даних клієнтів із машинним навчанням, керуванням тегами, центром API та рішеннями для керування даними, які роблять дані клієнтів більш цінними, ефективними, сумісними з конфіденційністю та безпечними. Понад 850 провідних компаній у всьому світі довіряють Tealium розробляти свої стратегії обробки даних про клієнтів. Надійний, гнучкий CDP Tealium у поєднанні з найстратегічнішою підтримкою в галузі забезпечує найкращі результати для вашого бізнесу.
TheyDo
theydo.io
Для розробників послуг і менеджерів компаній, орієнтованих на клієнта, які базуються на досвіді, TheyDo — це найбільш спільна платформа управління подорожами, яка коли-небудь була створена. Для людей, які вірять, що єдиний спосіб забезпечити чудову взаємодію з клієнтами – це працювати як одне ціле, це допомагає їм узгоджуватися вдвічі легше, ніж раніше, і підтримувати узгодженість уперше за багато років. На відміну від інструментів картографування, TheyDo призначений для керування подорожами між командами, продуктами та географічною зоною, і все відбувається в уніфікованій структурі, орієнтованій на подорожі.
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені програми успіху клієнтів, у які включено найкращі галузеві практики, дозволяють швидко та легко розпочати роботу, адаптуватись до вашого бізнесу та досягати критичних бізнес-результатів на кожному етапі шляху клієнта. Найбільші у світі команди успіху клієнтів, зокрема SAP, Github, Schneider Electric і Aircall, використовують Totango для інтеграції даних клієнтів для 360-градусного огляду здоров’я клієнтів, спільного керування портфелем клієнтів, а також проактивної та розумної взаємодії зі своїми клієнтами. .
Woopra
woopra.com
Woopra — це рішення для аналізу шляху клієнта, яке переосмислює те, як компанії розуміють, аналізують, залучають і утримують своїх клієнтів. Платформа розроблена для оптимізації та зростання протягом усього життєвого циклу клієнта. Використання даних індивідуального рівня для агрегування аналітичних звітів для повного аналізу життєвого циклу, який усуває прогалини між відділами. Власна технологія відстеження Woopra відстежує використання вашого веб-сайту, продуктів і мобільних додатків. Крім того, платформа пропонує 51+ інтеграцій одним клацанням миші з такими партнерами, як Salesforce, Marketo, Intercom і Segment, щоб бездоганно об’єднати різні точки даних між інструментами та командами. Коли дані надходять у Woopra, профілі людей відкривають повну історію поведінки кожного користувача, від першого дотику до конверсії та далі. Зробіть кожну участь можливістю створити більш персоналізований досвід і підтримку. Розширені аналітичні функції включають нелінійні звіти про подорожі клієнта, тенденції та утримання на основі консолідованих даних. Перетворення чисел на людей і відкриття абсолютно нових поглядів на те, хто, що і як у ваших даних. Нарешті, тригери Woopra дають командам змогу вживати заходів щодо своїх даних у реальному часі. Автоматично персоналізуйте вміст сторінки, запускайте повідомлення в чаті, реєструйте сегменти, оновлюйте статус потенційного клієнта або налаштовуйте рекламну акцію з нульовою затримкою. У поєднанні з потужними поведінковими та демографічними даними компанії можуть надавати персоналізований досвід через потрібний канал і в потрібний час. Маючи понад 200 000 користувачів і 1000 інноваційних клієнтів у всьому світі, Woopra надає перше уніфіковане аналітичне рішення, яке використовується SaaS, електронною комерцією та службами On-Demand для розуміння, взаємодії та зв’язку з клієнтами через дані.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — це надійна цифрова платформа, яка поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг помилок інтерфейсу, аналітику продуктів і встановлення пріоритетів, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Що ви можете робити з Zipy? > Зрозумійте поведінку користувачів, щоб уникнути відтоку > Відстежуйте реальні користувачі та помилки в реальному часі, щоб отримати практичну інформацію > Скорочуйте час на вирішення помилок JS і API за допомогою вбудованих інструментів розробника > Співпрацюйте з членами вашої команди над проблемами взаємодії з клієнтами > Отримуйте відеоповтор шляху клієнта, мережа журнали, журнали консолі та трасування стека в одному місці. Хто може використовувати Zipy? Zipy є найбільш корисним для команд продуктів, бізнес-аналітиків, спеціалістів із підтримки успіху клієнтів і розробників, яким доводиться вирішувати проблеми клієнтів. Чого ви досягнете за допомогою Zipy? > Знизьте TTR на 50% і заощадьте час на налагодження команди підтримки та розробників > Зменште відтік клієнтів, завчасно вирішуючи їхні проблеми > Створіть кращий продукт і стратегію GTM на основі розуміння поведінки користувачів групою продуктів і аналітиками
FirstHive
firsthive.com
FirstHive — це повна платформа даних клієнтів, яка дає змогу спеціалістам із споживчого маркетингу та брендам контролювати власні дані з усіх джерел, як онлайн, так і офлайн, а також дозволяє проводити персоналізовані кампанії, які стимулюють конверсії.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.