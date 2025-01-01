Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Платформи даних клієнтів (CDP) відіграють вирішальну роль в уніфікації та централізації даних клієнтів у єдиній базі даних. Ці інструменти надають маркетинговим командам важливу інформацію, необхідну для проведення успішних кампаній. CDP мають можливість збирати дані з різних джерел, як онлайн, так і офлайн, включаючи веб-сайти, мобільні програми та платформи електронної пошти, забезпечуючи повний огляд кожного клієнта. Після отримання даних CDP дозволяють організаціям прогнозувати найбільш ефективні наступні кроки для окремих клієнтів, допомагаючи компаніям зрозуміти, як утримати конкретну клієнтуру. Крім того, CDP можуть використовуватися командами обслуговування клієнтів, щоб адаптувати свої служби підтримки до унікальних потреб кожного клієнта. Можливості інтеграції з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу, програмним забезпеченням для сховищ даних та іншими платформами зберігання даних зазвичай можна знайти в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Customer.io
customer.io
Customer.io — платформа для залучення клієнтів, що дозволяє створювати автоматизовані кампанії на основі даних через різні канали зв'язку.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Skeepers
octoly.com
Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.
Census
getcensus.com
Census - платформа для активації даних, що синхронізує дані клієнтів з бізнес-інструментами, спрощуючи їх використання без необхідності в спеціальному кодуванні.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch - це платформа для активації даних, що дозволяє організаціям синхронізувати дані клієнтів у різні інструменти для покращення маркетингу та бізнес-операцій.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.
Forest Admin
forestadmin.com
Лісовий адміністратор - це інструмент для швидкого створення внутрішніх панелей управління і аналітики, спрощуючи процеси управління даними для організацій.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.
Segment
segment.com
Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.
Lexer
lexer.io
Lexer - це платформа управління даними про клієнтів, яка покращує маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів через інтеграцію та аналіз даних.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
Arena
arena.im
Arena розробляє інструменти для живого спілкування на основі даних, щоб залучати аудиторії через чат, блоги та персоналізацію.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — це платформа з відкритим кодом для централізації управління даними про продукти, цифровими активами та даними клієнтів.
Mobio
mobio.io
Mobio – це універсальна платформа для команд маркетингу, продажів та обслуговування з CDP в основі, яка вирішує щоденні бізнес-завдання.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
WayMore
waymore.io
WayMore – це платформа для омніканального маркетингу, яка об'єднує інструменти для збільшення продажів і зменшення витрат на маркетинг завдяки аналізу даних та автоматизації.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs - це безкодова платформа для управління даними про клієнтів, яка дозволяє маркетологам відслідковувати, аналізувати та сегментувати клієнтські дані.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.
Totango
totango.com
Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.
Simon Data
simondata.com
Simon Data - платформа даних клієнтів, що дозволяє бізнесу ефективно керувати та активувати дані для покращення маркетингових кампаній.
Tealium
tealium.com
Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає командам зростання генерувати доходи, впроваджуючи управління даними, оцінку акаунтів і рекомендації для підвищення швидкості продажів.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter – це платформа для управління доходами, що пропонує рішення для команд з обслуговування клієнтів та управління рахунками, з акцентом на автоматизацію та аналітику.
NetWise
netwisedata.com
NetWise пропонує B2B аудиторні дані для брендів, агентств та команд з продажів. Дозволяє цілитися на одну і ту ж аудиторію в усіх каналах маркетингу.
DinMo
dinmo.com
DinMo спрощує доступ до даних для бізнесу, позволяючи користувачам отримувати інсайти і створювати сегменти без коду, використовуючи природну мову.
Aislelabs
aislelabs.com
Aislelabs - платформа для управління ідентичністю клієнтів з формами підписки, самостійним керуванням профілем, соціальним входом та можливостями маркетингу.
Omeda
omeda.com
Omeda — це платформа для маркетингу, що об'єднує управління даними, автоматизацію електронної пошти та монетизацію аудиторії для ефективного зростання брендів.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Listrak
listrak.com
Listrak - платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає роздрібним торговцям організовувати електронний маркетинг, SMS, аналітику та покращувати взаємодію з клієнтами.
Ortto
ortto.com
Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift - це платформа для управління клієнтськими даними, що дозволяє створювати персоналізовані маркетингові кампанії на кількох каналах у реальному часі.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer - це платформа для генерації та оцінки потенційних клієнтів, що допомагає B2B-командам відстежувати зацікавленість відвідувачів сайту.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack - це платформа для управління даними клієнтів, яка дозволяє збирати, об'єднувати та активувати дані для бізнес-аналізу.
Transitiv
transitiv.io
Transitiv — це перша у світі повністю автоматизована та відкрита багатоканальна маркетингова платформа для оптимізації маркетингових кампаній.
Squirro
squirro.com
Squirro - це AI інструмент для підприємств, що забезпечує пошук, аналітику та автоматизацію даних, полегшуючи доступ до інформації та оптимізацію робочих процесів.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e допомагає брендам правильно передавати повідомлення через канали, організовуючи дані для персоналізації взаємодій у реальному часі.
Journify
journify.io
Journify - платформа для збору та об'єднання профілів клієнтів, визначення динамічних аудиторій та їх активації в реальному часі.
Castled.io
castled.io
Castled.io дозволяє створювати складні шляхи взаємодії з клієнтами та персоналізовані кампанії на основі даних клієнтів, які надійно зберігаються на ваших серверах.
Session AI
sessionai.com
Session AI — додаток для маркетингу у реальному часі, що передбачає намір купівлі користувачів на вебсайті без збору особистих даних.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel - це програмне забезпечення для аналітики даних про наміри та відстеження шляху клієнтів, що допомагає B2B бізнесам аналізувати та управляти потенційними клієнтами.
Lytics
lytics.com
Lytics - платформа даних клієнтів, яка дозволяє бізнесу інтегрувати, аналізувати та активувати дані для покращення взаємодії з клієнтами.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP - платформа для інтеграції та аналізу даних клієнтів, що допомагає компаніям приймати рішення на основі даних та оптимізувати їх бізнес-процеси.
mParticle Customer
mparticle.com
Додаток mParticle допомагає підприємствам об'єднувати та керувати даними клієнтів з різних джерел для покращення персоналізації маркетингу та взаємодії з користувачами.
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