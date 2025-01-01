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Платформи даних клієнтів
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Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Платформи даних клієнтів (CDP) відіграють вирішальну роль в уніфікації та централізації даних клієнтів у єдиній базі даних. Ці інструменти надають маркетинговим командам важливу інформацію, необхідну для проведення успішних кампаній. CDP мають можливість збирати дані з різних джерел, як онлайн, так і офлайн, включаючи веб-сайти, мобільні програми та платформи електронної пошти, забезпечуючи повний огляд кожного клієнта. Після отримання даних CDP дозволяють організаціям прогнозувати найбільш ефективні наступні кроки для окремих клієнтів, допомагаючи компаніям зрозуміти, як утримати конкретну клієнтуру. Крім того, CDP можуть використовуватися командами обслуговування клієнтів, щоб адаптувати свої служби підтримки до унікальних потреб кожного клієнта. Можливості інтеграції з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу, програмним забезпеченням для сховищ даних та іншими платформами зберігання даних зазвичай можна знайти в CDP.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — платформа для залучення клієнтів, що дозволяє створювати автоматизовані кампанії на основі даних через різні канали зв'язку.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.

Census

Census

getcensus.com

Census - платформа для активації даних, що синхронізує дані клієнтів з бізнес-інструментами, спрощуючи їх використання без необхідності в спеціальному кодуванні.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Лісовий адміністратор - це інструмент для швидкого створення внутрішніх панелей управління і аналітики, спрощуючи процеси управління даними для організацій.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Hightouch - це платформа для активації даних, що дозволяє організаціям синхронізувати дані клієнтів у різні інструменти для покращення маркетингу та бізнес-операцій.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.

Segment

Segment

segment.com

Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer - це платформа управління даними про клієнтів, яка покращує маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів через інтеграцію та аналіз даних.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

Arena

Arena

arena.im

Arena розробляє інструменти для живого спілкування на основі даних, щоб залучати аудиторії через чат, блоги та персоналізацію.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore — це платформа з відкритим кодом для централізації управління даними про продукти, цифровими активами та даними клієнтів.

Mobio

Mobio

mobio.io

Mobio – це універсальна платформа для команд маркетингу, продажів та обслуговування з CDP в основі, яка вирішує щоденні бізнес-завдання.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore – це платформа для омніканального маркетингу, яка об'єднує інструменти для збільшення продажів і зменшення витрат на маркетинг завдяки аналізу даних та автоматизації.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs - це безкодова платформа для управління даними про клієнтів, яка дозволяє маркетологам відслідковувати, аналізувати та сегментувати клієнтські дані.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.

Totango

Totango

totango.com

Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.

Simon Data

Simon Data

simondata.com

Simon Data - платформа даних клієнтів, що дозволяє бізнесу ефективно керувати та активувати дані для покращення маркетингових кампаній.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter – це платформа для управління доходами, що пропонує рішення для команд з обслуговування клієнтів та управління рахунками, з акцентом на автоматизацію та аналітику.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox допомагає командам зростання генерувати доходи, впроваджуючи управління даними, оцінку акаунтів і рекомендації для підвищення швидкості продажів.

NetWise

NetWise

netwisedata.com

NetWise пропонує B2B аудиторні дані для брендів, агентств та команд з продажів. Дозволяє цілитися на одну і ту ж аудиторію в усіх каналах маркетингу.

DinMo

DinMo

dinmo.com

DinMo спрощує доступ до даних для бізнесу, позволяючи користувачам отримувати інсайти і створювати сегменти без коду, використовуючи природну мову.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Aislelabs - платформа для управління ідентичністю клієнтів з формами підписки, самостійним керуванням профілем, соціальним входом та можливостями маркетингу.

Omeda

Omeda

omeda.com

Omeda — це платформа для маркетингу, що об'єднує управління даними, автоматизацію електронної пошти та монетизацію аудиторії для ефективного зростання брендів.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak - платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає роздрібним торговцям організовувати електронний маркетинг, SMS, аналітику та покращувати взаємодію з клієнтами.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift - це платформа для управління клієнтськими даними, що дозволяє створювати персоналізовані маркетингові кампанії на кількох каналах у реальному часі.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer - це платформа для генерації та оцінки потенційних клієнтів, що допомагає B2B-командам відстежувати зацікавленість відвідувачів сайту.

RudderStack

RudderStack

rudderstack.com

RudderStack - це платформа для управління даними клієнтів, яка дозволяє збирати, об'єднувати та активувати дані для бізнес-аналізу.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.

Transitiv

Transitiv

transitiv.io

Transitiv — це перша у світі повністю автоматизована та відкрита багатоканальна маркетингова платформа для оптимізації маркетингових кампаній.

Squirro

Squirro

squirro.com

Squirro - це AI інструмент для підприємств, що забезпечує пошук, аналітику та автоматизацію даних, полегшуючи доступ до інформації та оптимізацію робочих процесів.

Scal-e

Scal-e

scal-e.com

Scal-e допомагає брендам правильно передавати повідомлення через канали, організовуючи дані для персоналізації взаємодій у реальному часі.

Journify

Journify

journify.io

Journify - платформа для збору та об'єднання профілів клієнтів, визначення динамічних аудиторій та їх активації в реальному часі.

Castled.io

Castled.io

castled.io

Castled.io дозволяє створювати складні шляхи взаємодії з клієнтами та персоналізовані кампанії на основі даних клієнтів, які надійно зберігаються на ваших серверах.

Session AI

Session AI

sessionai.com

Session AI — додаток для маркетингу у реальному часі, що передбачає намір купівлі користувачів на вебсайті без збору особистих даних.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel - це програмне забезпечення для аналітики даних про наміри та відстеження шляху клієнтів, що допомагає B2B бізнесам аналізувати та управляти потенційними клієнтами.

Lytics

Lytics

lytics.com

Lytics - платформа даних клієнтів, яка дозволяє бізнесу інтегрувати, аналізувати та активувати дані для покращення взаємодії з клієнтами.

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

Zeotap CDP - платформа для інтеграції та аналізу даних клієнтів, що допомагає компаніям приймати рішення на основі даних та оптимізувати їх бізнес-процеси.

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

Додаток mParticle допомагає підприємствам об'єднувати та керувати даними клієнтів з різних джерел для покращення персоналізації маркетингу та взаємодії з користувачами.

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