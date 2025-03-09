Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Segment

segment.com

Segment – ​​це платформа даних про клієнтів (CDP), яка допомагає компаніям використовувати дані клієнтів першої сторони. Його платформа демократизує доступ до надійних даних для всіх команд і пропонує повний набір інструментів для стандартизації збору даних, уніфікації записів користувачів і маршрутизації даних клієнтів у будь-яку систему, де це потрібно. Понад 20 000 компаній, як-от Intuit, FOX, Instacart і Levi’s, використовують Segment для прийняття рішень у режимі реального часу, прискорення зростання та забезпечення привабливого досвіду для користувачів. За допомогою Segment ви можете збирати, перетворювати, надсилати та архівувати власні дані клієнтів. Сегмент спрощує процес збору даних і підключення нових інструментів, дозволяючи витрачати більше часу на використання ваших даних і менше часу на спроби їх зібрати. Ви можете використовувати сегмент для відстеження подій, які відбуваються, коли користувач взаємодіє з інтерфейсами. «Інтерфейси» — це загальне слово Сегменту для будь-якої цифрової власності, якою ви володієте: ваш веб-сайт, мобільні програми та процеси, які виконуються на сервері чи пристрої OTT. Коли ви збираєте дані про взаємодію в Segment, ви можете надсилати їх (часто в режимі реального часу) у ваші інструменти маркетингу, продукту та аналітики, а також у сховища даних. У більшості випадків вам навіть не потрібно буде торкатися свого коду відстеження, щоб підключитися до нових інструментів.