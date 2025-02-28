Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Тонга

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи даних клієнтів (CDP) відіграють вирішальну роль в уніфікації та централізації даних клієнтів у єдиній базі даних. Ці інструменти надають маркетинговим командам важливу інформацію, необхідну для проведення успішних кампаній. CDP мають можливість збирати дані з різних джерел, як онлайн, так і офлайн, включаючи веб-сайти, мобільні програми та платформи електронної пошти, забезпечуючи повний огляд кожного клієнта. Після отримання даних CDP дозволяють організаціям прогнозувати найбільш ефективні наступні кроки для окремих клієнтів, допомагаючи компаніям зрозуміти, як утримати конкретну клієнтуру. Крім того, CDP можуть використовуватися командами обслуговування клієнтів, щоб адаптувати свої служби підтримки до унікальних потреб кожного клієнта. Можливості інтеграції з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу, програмним забезпеченням для сховищ даних та іншими платформами зберігання даних зазвичай можна знайти в CDP.
Запит на новий застосунок
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформа даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архітектури, яка ускладнює доступ до даних і розгортання. Ось чому Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo та багато інших покладаються на Simon Data для встановлення зв’язку зі споживачами. Платформа даних Simon із низьким кодом розроблена для маркетологів, перетворюючи їх на дослідників даних. Саймон Дейта — 2022 Built-In Best Places to Work, сертифікований Great Places to Work і 8-разовий лідер G2 у просторі CDP. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.simondata.com.
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозволяє легко створювати складні масштабні кампанії для збільшення аудиторії без додаткових інструментів. Омеда має понад 40 років досвіду управління взаємовідносинами з аудиторією. Ми надсилаємо понад 5,5 мільярдів електронних листів на рік, керуємо понад 25 000 брендів і продуктів, а також очищаємо та керуємо мільйонами записів для наших клієнтів.
Lytics
lytics.com
Lytics — це провідна платформа даних клієнтів для клієнтів Google Cloud і 100% вбудований CDP у Google Cloud. Lytics CDP пропонує зручну та сучасну архітектуру, яка підходить і прискорює вашу стратегію хмарних даних. Інтегрована з існуючими хмарними сховищами даних, Lytics допомагає компаніям створювати уніфіковану базу даних першої сторони, розпізнаючи ідентифікатори для створення та підтримки повних профілів, які є сумісними, розширюваними та доступними. Lytics підключається до надійної екосистеми для збагачення й активації сторонніх розробників за допомогою зворотного ETL, генеративного штучного інтелекту та найповнішого набору підключень у реальному часі до DSP і систем дії в галузі. Унікальний підхід Lytics дає змогу брендам працювати без розривів із надійного джерела правди, переосмислюючи те, як вони використовують дані своїх клієнтів, щоб підвищити залученість клієнтів і підвищити рентабельність інвестицій, надаючи бізнес-користувачам інформацію та інструменти, необхідні для здійснення дій, одночасно забезпечуючи відповідність глобальним положення про проживання та конфіденційність даних споживачів.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному шляху, включаючи уніфікацію даних у реальному часі, сегментацію аудиторії, інтелектуальне прогнозування, персоналізацію 1:1, багатоканальність. оркестровка та неперевершений масштаб. Гнучка, проста у використанні платформа об’єднує дані клієнтів із будь-якого джерела, розблоковує інтелект за допомогою настроюваного штучного інтелекту та активує дані в точках взаємодії в режимі реального часу за допомогою інтелектуального прийняття рішень. Шлях до створення орієнтованого на клієнта досвіду, що сприяє збільшенню прибутку та досягненню результатів, ще ніколи не був таким швидким. Платформа Blueshift Intelligent Customer Engagement забезпечує релевантні зв’язані взаємодії на всьому шляху багатоканальної мережі шляхом уніфікації, інформування та активації даних.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — це проста, безпечна та ефективна платформа даних клієнтів, створена в Європі для Європи. Zeotap CDP дає можливість брендам інтегрувати, уніфікувати, сегментувати та керувати клієнтськими даними зараз і в майбутньому без файлів cookie, при цьому в центрі уваги ставлячи конфіденційність споживача та дотримання нормативних вимог. Він пропонує простий користувальницький інтерфейс, створений для маркетологів, щоб забезпечити персоналізований досвід для споживачів, що сприяє покращенню бізнес-результатів у сфері маркетингу, продажів і обслуговування всього за 8 тижнів.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 300+ готових інтеграцій. Ми надаємо набір функцій управління якістю даних, які керують цілісністю даних і надають детальні засоби керування конфіденційністю для дотримання умов згоди. Ми активуємо дані клієнтів за допомогою таких інструментів, як конструктори аудиторій, обчислень без використання коду для отримання статистичних даних і API для програмного повернення даних профілів користувачів. Команди таких компаній, як Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock і Venmo, використовують mParticle, щоб забезпечувати чудовий досвід клієнтів і прискорювати зростання, вирішуючи фундаментальні проблеми, які перешкоджають успіху в масштабі.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 300+ готових інтеграцій. Ми надаємо набір функцій управління якістю даних, які керують цілісністю даних і надають детальні засоби керування конфіденційністю для дотримання умов згоди. Ми активуємо дані клієнтів за допомогою таких інструментів, як конструктори аудиторій, обчислень без використання коду для отримання статистичних даних і API для програмного повернення даних профілів користувачів. Команди таких компаній, як Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock і Venmo, використовують mParticle, щоб забезпечувати чудовий досвід клієнтів і прискорювати зростання, вирішуючи фундаментальні проблеми, які перешкоджають успіху в масштабі.
mParticle US
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 300+ готових інтеграцій. Ми надаємо набір функцій управління якістю даних, які керують цілісністю даних і надають детальні засоби керування конфіденційністю для дотримання умов згоди. Ми активуємо дані клієнтів за допомогою таких інструментів, як конструктори аудиторій, обчислень без використання коду для отримання статистичних даних і API для програмного повернення даних профілів користувачів. Команди таких компаній, як Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock і Venmo, використовують mParticle, щоб забезпечувати чудовий досвід клієнтів і прискорювати зростання, вирішуючи фундаментальні проблеми, які перешкоджають успіху в масштабі.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 300+ готових інтеграцій. Ми надаємо набір функцій управління якістю даних, які керують цілісністю даних і надають детальні засоби керування конфіденційністю для дотримання умов згоди. Ми активуємо дані клієнтів за допомогою таких інструментів, як конструктори аудиторій, обчислень без використання коду для отримання статистичних даних і API для програмного повернення даних профілів користувачів. Команди таких компаній, як Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock і Venmo, використовують mParticle, щоб забезпечувати чудовий досвід клієнтів і прискорювати зростання, вирішуючи фундаментальні проблеми, які перешкоджають успіху в масштабі.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості аналітики та звітності для відстеження успіху цих кампаній. Основні переваги Dialog Insight включають можливість сегментувати та націлювати групи клієнтів, автоматизувати та персоналізувати комунікацію та оптимізувати кампанії для досягнення максимальної ефективності. Dialog Insight забезпечує справжню взаємодію з клієнтами 1:1, націлюючись на потрібний сегмент у всіх каналах і максимізуючи рентабельність інвестицій, скорочуючи витрати та час.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані клієнтів, об’єднує ідентифікаційні дані в уніфікованих профілях клієнтів, застосовує конфіденційність і робить доступними статистику та прогнози на основі машинного навчання для маркетингу, обслуговування, продажів і операцій для стимулювання персоналізованої взаємодії та покращити залучення клієнтів, продажі та утримання. Ми найкраще підходить для підприємств і компаній, що швидко розвиваються, тому що ми бездоганно інтегруємося з вашим наявним набором технологій, забезпечуючи найшвидший час окупності, незалежно від складних середовищ. Наші заходи безпеки на рівні підприємства забезпечують якість даних, керування, безпеку, відповідність конфіденційності та масштабованість, щоб допомогти компаніям керувати згодою та зменшувати ризики для брендів і регіонів. Потужні та зручні інструменти об’єднують дані, аналітику та бізнес-користувачів для підвищення ефективності та стимулювання зростання.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів залучення в реальному часі, що працюють від даних першої сторони, для побудови довіреної, живої аудиторії скрізь. Наші рішення - живий чат, блог у прямому ефірі, арена персонал) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоке залучення на будь -якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena, щоб об'єднати свою аудиторію в Інтернеті, в додатках або на подій наживо (або всіх трьох), щоб спілкуватися із вмістом, спільнотою та торгівлею.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Successeve
successeve.com
Successeve — це хмарна платформа аналізу клієнтів. Наша серія продуктів надає дієві оцінки та аналітику на кожному етапі шляху клієнта, щоб полегшити зусилля команд продажів, маркетингу та успіху клієнтів. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти компаніям збільшити їхнє зростання шляхом конверсії, утримання та розширення нових клієнтів. Продукти Successeve працюють трьома основними механізмами: централізацією даних, балами та автоматизованими діями.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим універсальним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви можете справді зрозуміти та залучити клієнтів для стимулювання прибуткового зростання. Послуги Lexer з підготовки, впровадження та стратегічного консультування допоможуть заповнити будь-які прогалини в ресурсах вашої команди, щоб забезпечити плавне та успішне впровадження CDXP. ПЛАТФОРМА КЛІЄНТСЬКИХ ДАНИХ > Завдяки одній із найпростіших інтеграцій у галузі, CDP від Lexer легко об’єднає, очистить, стандартизує та збагатить ваші дані, створивши ефективне єдине уявлення про клієнта. Наші інструменти та команда допоможуть підвищити IQ вашого клієнта за допомогою прогнозної аналітики на основі ШІ, збагачення даних сторонніх розробників і цільових опитувань клієнтів. МАРКЕТИНГ > Маркетингове рішення Lexer дозволяє швидко визначати потрібних клієнтів, повідомлення, рекламу та канали для ваших маркетингових кампаній. Наші прості у використанні інструменти, створені для бізнес-користувачів, а не для спеціалістів із обробки даних, дозволяють вам організовувати чітко націлені кампанії в кожному каналі, зменшуючи відходи та покращуючи залучення. За допомогою ефективних інструментів для відстеження змін і кількісної оцінки впливу ви можете легко продемонструвати цінність своєї маркетингової діяльності. РОЗДРІБНИЙ РІШЕННЯ > Рішення Lexer для роздрібної торгівлі допомагає торговим партнерам взаємодіяти з кожним клієнтом, щоб підвищити релевантність і вплив досвіду роботи в магазині. Повні профілі клієнтів дозволяють будувати автентичні відносини в масштабі. Маючи доступ до детальної історії покупок і інформації про вподобання, ви можете адаптувати взаємодію з клієнтами, отримувати дані, які традиційно втрачаються, надавати обґрунтовані рекомендації щодо продуктів і налаштовувати наступні найкращі дії для незмінно високої якості взаємодії. ОБСЛУГОВУВАННЯ > Сервісне рішення Lexer об’єднує всі дані клієнтів, папки «Вхідні», робочі процеси та форми зворотнього зв’язку, щоб забезпечити обґрунтовану, повністю контекстну взаємодію з послугами. Маючи доступ до детальної інформації про людину, яка стоїть за кожним запитом на послугу, ваша команда може входити в кожну розмову з повним контекстом, необхідним для надання послідовних високоякісних послуг. Попередньо налаштовані наступні найкращі дії для поширених запитів дозволяють керувати відповідями агентів і досягати персоналізації в масштабі. Ми є приватною австралійською компанією, яка складається з понад 100 співробітників і працює з понад 150 брендами в Австралії, Азії та США.
Castled.io
castled.io
Створюйте складні шляхи клієнта та персоналізовані кампанії залучення, використовуючи дані клієнтів, надійно заблоковані на ваших серверах.
Transitiv
transitiv.io
Ми створили першу в світі повністю автоматизовану, оптимізовану та справді ВІДКРИТУ багатоканальну маркетингову платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — це універсальний генеративний інструмент штучного інтелекту, розроблений для корпоративного пошуку, аналізу та автоматизації. Він створений за допомогою вдосконаленої системи штучного інтелекту Retrieval Augmented Generation (RAG), яка підвищує точність відповідей, створених більшими мовними моделями (LLM). Це вдосконалення стало можливим завдяки включенню зовнішніх джерел знань для підтримки внутрішнього розуміння моделі. Компонент інструменту SquirroGPT використовує семантичний пошук для запиту до LLM, сприяючи більш ефективному та обґрунтованому процесу пошуку даних. Коли користувач вводить запит, SquirroGPT шукає в базі знань, включно з отриманими даними та документами. Відповідна інформація потім надсилається до LLM, і відповідь перевіряється за базою знань перед тим, як передаватись користувачеві. Це гарантує, що кожна відповідь підтверджується доказами, а процес уточнення зменшує кількість неточних відповідей. Інструмент також спеціалізується на забезпеченні доступу до складних організаційних даних із можливістю визначення джерел даних і прав дозволу відповідно до окремих бізнес-підрозділів. Це дозволяє користувачам взаємодіяти з даними без необхідності відкривати документи, забезпечуючи більш точні результати, аналізуючи відповідні абзаци замість цілих документів. Цей інструмент забезпечує безпеку корпоративного рівня та може бути вбудований для доступу широкої аудиторії.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e допомагає брендам доносити правильне повідомлення в потрібний час потрібній людині та через правильний канал. Завдяки реалізації 100% індивідуального DataMart дає змогу отримувати всі дані та організовувати їх навколо уніфікованих профілів, щоб персоналізувати багатоканальні взаємодії та мати відповідну, надійну та дієву інформацію, доступну в режимі реального часу.
NetWise
netwisedata.com
NetWise є провідним постачальником даних про аудиторію B2B для брендів, агентств, платформ, спеціалістів із продажу та маркетингу та команд Data Science. Наші унікальні B2B Data Products забезпечують справжній багатоканальний маркетинг, дозволяючи вам націлюватися на ту саму аудиторію в усіх маркетингових каналах на кожній платформі, яку ви хочете використовувати. Наш власний графік B2B-to-Consumer ID Graph означає, що ви зв’язуєтеся з однією людиною скрізь і кожного разу. І, крапка, ми забезпечуємо найбільше охоплення аудиторії в галузі. Наші клієнти регулярно співпрацюють з нами, щоб створити та активувати спеціальні сегменти та аудиторії. Ми є експертами в тому, щоб отримати інформацію та зробити її корисною для вашого конкретного бізнесу та потреб аудиторії. Жодна інша компанія не має більш доступних унікальних бізнес-даних. NetWise використовує технології світового класу та нетрадиційні набори даних, щоб надавати своїм клієнтам і партнерам унікальні B2B-продукти даних, і ми є однією з найбільш досвідчених, надійних і надійних компаній з обробки даних у галузях продажів, маркетингу та реклами.
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics пропонує відкриту та інтегровану інфраструктуру маркетингу даних, яка охоплює всі види використання CDP та DMP. Платформа також може використовуватися для створення альянсів даних, що гарантує непроникність даних між партнерами та дотримання чинних і майбутніх нормативних актів (GDPR, Pipeda, CCPA…). Наша технологія дозволяє збирати дані про кожного клієнта та потенційного клієнта (сотні мільйонів профілів даних офлайн і онлайн) без стиснення, дозволяючи сегментувати та оркеструвати багатоканальні кампанії в режимі реального часу. Клієнти mediarithmics можуть додавати власні алгоритми для персоналізації стратегічних моментів платформи, будь то 360° маркетингова персоналізація або випадки використання монетизації даних. Ми — технічна компанія, створена в 2014 році, щороку відкриваємо міжнародні офіси. Серед наших клієнтів — великі роздрібні торговці, медіа-групи, амбітні компанії, що нарощуються, і загалом компанії, які хочуть використовувати свої дані як ніколи раніше.
Journify
journify.io
Journify – платформа даних про клієнтів, яка допомагає маркетологам збирати та об’єднувати профілі клієнтів, визначати динамічні аудиторії та активувати їх у режимі реального часу.
Herogi
herogi.com
Herogi — це комплексне рішення для інтелектуальних автоматизованих дій із великими даними, що швидко переміщуються. Його повна інтеграція зі службами сторонніх розробників і вбудована комплексна здатність обробки подій забезпечують автоматизований інтелект для технологічних рішень. Herogi зосереджуються на даних подій, коли події відбуваються, а потім вчасно вживають заходів. Його архітектура, що базується на подіях і з підтримкою стану, забезпечує оперативне реагування на потреби клієнта в реальному часі.
FLYDE
flyde.io
Більшість підприємств неправильно використовують потужність свого стека даних, що може призвести до втрати доходу на 4-7% щороку. Ми створили платформу FLYDE SaaS, щоб допомогти споживчим брендам і роздрібним торговцям, які вже мають передовий стек технологій (CRM, платформа електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, технологія відстеження роздрібної торгівлі, цифрові маркетингові кампанії тощо), але вони все ще відчувають біль або напругу в двох ситуаціях : дисперсія даних. Компанії, які мають свої джерела даних у відокремлених і відключених один від одного. FLYDE — це найпростіша та найдоступніша платформа даних клієнтів, здатна об’єднати всі ваші джерела даних і надати панель керування клієнтами з 360-градусним детальним переглядом вашої клієнтської бази, на якій ви можете діяти в режимі реального часу. Прогнози через системи минулого століття. У багатьох випадках, навіть за наявності хорошого зв’язку між джерелами даних, компанії спорадично розгортають прогнозні моделі через системи минулого століття. Компанія FLYDE вбудувала в платформу власні моделі прогнозування на основі AI/ML, які допомагають збільшити утримання клієнтів і цінність життєвого циклу на 20%, максимізувати конверсію потенційних клієнтів і зрештою збільшити прибуток і ROAS на 43%. Ми набагато більше, ніж CDP (Customer Data Platform). Маючи понад 15 років досвіду у створенні та впровадженні технологічних рішень для великих даних, ми маємо такі відмінні переваги: (1) доступність і точність нашого ШІ, (2) розумний і ефективні сегментації, які стимулюють активацію клієнтів із вищою рентабельністю інвестицій і (3) підхід світового рівня до успіху клієнтів для обслуговування наших організацій-клієнтів.
DinMo
dinmo.com
У DinMo ми уявляємо собі світ, де бізнес процвітає завдяки використанню потужності даних. Наша місія полягає в тому, щоб спростити доступ до даних, усунути складність і популяризувати культуру, що керується даними, що дає змогу командам приймати обґрунтовані рішення та сприяти зростанню. DinMo пропонує платформу «все в одному», яка оптимізує бізнес-знання, не зберігаючи жодних даних, оскільки ми безпосередньо зчитуємо дані зі сховищ даних наших клієнтів. Цей підхід дозволяє нетехнічним користувачам безперешкодно отримувати доступ до своїх даних, не стикаючись зі складнощами, пов’язаними зі сховищами даних. Служачи єдиним джерелом істини для бізнес-логіки, ми гарантуємо, що користувачі можуть отримувати розумну інформацію за допомогою нашої генеративної технології ШІ. Цей інноваційний підхід дозволяє приймати рішення на основі даних без потреби аналітика даних. Крім того, наша платформа дозволяє користувачам створювати спеціальні сегменти без коду, використовуючи природну мову для визначення цільової аудиторії та виявлення прихованих можливостей. Щоб зробити все це дієвим, DinMo може синхронізувати аудиторії, події клієнтів і статистичні дані з бізнес-інструментами та інструментами активації, сприяючи поширенню знань і створюючи можливості для зростання.
Custobar
custobar.com
Ваші клієнти – це особи. Ставтеся до них так. Custobar дає вам повне розуміння кожного вашого клієнта та того, як вони взаємодіють із вашим бізнесом – через усі канали, з якими вони з вами зустрічаються. Ми збираємо всі дані про ваші клієнтські транзакції та робимо їх зрозумілими та практичними.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
Session AI
sessionai.com
Session AI є піонером In-Session Marketing, критично важливої можливості, яка потрібна провідним онлайн-магазинам, щоб конвертувати відвідувачів сайту у світі конфіденційності. Використовуючи запатентовану машинне навчання, Session AI прогнозує наміри покупки в п’ять кліків, дозволяючи онлайн-магазинам надавати кожному відвідувачу правильну пропозицію в режимі реального часу без потреби в ідентифікаційній інформації чи сторонніх файлах cookie. Дізнайтеся більше про майбутнє маркетингу електронної комерції на www.sessionai.com.
Aislelabs
aislelabs.com
Універсальна платформа для ідентифікації клієнтів і керування доступом (CIAM) із налаштованими формами веб-реєстрації, самообслуговуванням керування профілями, входом із соціальних мереж і повнофункціональними маркетинговими можливостями. Залучайте користувачів онлайн і офлайн із веб-сайтів, мобільних додатків, особистих реєстрацій, гостьового Wi-Fi та будь-якої кількості інших джерел. Консолідуйте профілі клієнтів у різних каналах в одному місці. Власні маркетингові можливості, включаючи кампанії електронною поштою та SMS, детальні опитування, смарт-купони та платну рекламу в ЗМІ. Механізм глибокого навчання зі штучним інтелектом (AI) для розуміння поведінки та сегментації користувачів для досягнення високої рентабельності інвестицій. Керування ідентифікацією без пароля та прогресивне профілювання, розроблені для сучасних клієнтів.
Splio
splio.com
Splio — це багатоканальна маркетингова платформа, яка поєднує автоматизацію маркетингу та маркетинг лояльності. Splio дозволяє маркетологам керувати своїми транзакційними та заснованими на стосунках програмами лояльності онлайн і офлайн, а також координувати потужні маркетингові кампанії на основі знань клієнтів. Понад 500 брендів у всьому світі щодня використовують Splio, зокрема The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China і Cache Cache.
Propellor
propellor.ai
Propellor — це інструмент, який дозволяє уніфікувати та активувати ваші дані, дозволяючи необмежено аналізувати їх у різних бізнес-проблемах. Маючи понад 200 роз’ємів, Propellor забезпечує бездоганну інтеграцію з різними джерелами даних, надаючи вам доступ до широкого діапазону точок даних. Цей інструмент щодня обробляє значну кількість даних, без зусиль обробляючи терабайти даних. Однією з ключових особливостей Propellor є його здатність створювати налаштовані діаграми та інформаційні панелі, адаптовані до конкретного випадку використання. Завдяки опції створення власних візуалізацій ви можете отримати глибше розуміння та ефективно донести свої аналізовані дані до зацікавлених сторін. Крім того, Propellor пропонує готові до використання шаблони інформаційної панелі, які охоплюють широкий спектр загальних і релевантних діаграм, що полегшує вам розпочати роботу, не витрачаючи години на налаштування. Щоб краще аналізувати дані, Propellor пропонує програми для обробки даних, які дозволяють заглиблюйтеся в різні результати аналізу, такі як шлях ваших клієнтів до покупки або інші відповідні показники. Ці програми для обробки даних дозволяють вам глибше досліджувати свої дані та відкривати цінну інформацію, яка може інформувати ваш процес прийняття рішень. Загалом Propellor прагне переосмислити інформаційні панелі прийняття рішень, забезпечивши гнучку платформу з можливістю налаштування для аналізу та активації ваших даних. Незалежно від того, чи є ви бізнес-лідером, керівником маркетингу, менеджером із розвитку чи менеджером із продуктів, Propellor пропонує індивідуальні рішення для задоволення ваших конкретних потреб.
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint з любов’ю називають «відновлювальним CDP». Коли Freshpaint вперше був запущений, він позиціонував себе як загальну платформу даних про клієнтів, перш ніж оновити свою платформу спеціально для постачальників медичних послуг. На відміну від загальних CDP, Freshpaint’s Healthcare Privacy Platform допомагає організаціям виконувати маркетингові стратегії на основі даних, дотримуючись галузевих норм. Freshpaint допомагає постачальникам медичних послуг за замовчуванням підтримувати власні дані клієнтів згідно з HIPAA. Ми замінюємо технологію відстеження, яку використовують Google, Facebook та інші, щоб ви могли використовувати ці інструменти ТА залишатися сумісними з HIPAA. Вбудоване маскування ідентифікатора та білий список, що робить Freshpaint HIPAA безпечним за замовчуванням. Freshpaint — це єдина платформа даних клієнтів, спеціально створена для охорони здоров’я.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом для управління даними та рішень для управління досвідом. Завдяки Pimcore тисячі клієнтів у всьому світі, включаючи Burger King, Audi, Peugeot та IKEA, надають цифровий досвід, який створює значну цінність для їхнього бізнесу. Pimcore дає змогу швидко й легко створювати висококонвертовані, узгоджені, контекстуальні цифрові можливості та надшвидкісно впроваджувати на них інновації, співпрацюючи на єдиній платформі для всієї цифрової організації. Це забезпечує чудовий час виходу на ринок і неперевершене підключення. Ліцензований відкритий вихідний код дозволяє організаціям будь-якого розміру та галузі зберігати повний контроль над технологіями. Pimcore використовується більш ніж 110 000 компаній у 65 країнах і визнано Gartner Peer Insights «Вибором клієнтів» 2022/23.
Yespo
yespo.io
Yespo — це багатоканальна платформа, яка пропонує готові інструменти та кампанії для електронної комерції середнього розміру. Yespo дозволяє легко створити персоналізований досвід користувача та швидко отримати дохід від існуючих клієнтів. Маркетологи електронної комерції зможуть інтегрувати канали продуктів, вибирати правильні кампанії з 53 запропонованих або налаштовувати власні сегменти та сценарії без залучення розробників. Якщо компанія має дані користувачів у сторонніх джерелах (PostgreSQL, Big Query, Google Sheets), Yespo збагатить ними профілі клієнтів. Таким чином компанія отримає максимум від своєї бази, а передплатники отримають найточніші рекомендації продукту від ШІ. Міжнародна електронна комерція зможе автоматизувати роботу з багатомовними кампаніями.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Plumb5
plumb5.com
Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-сповіщення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залученість користувачів і повернути їх за допомогою розумних маркетингових стратегій. Автоматизація маркетингу з підтримкою AI
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Китаю та Росії, включаючи Загальний регламент захисту даних (GDPR) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). З чудовою платформою приходить чудова турбота про клієнтів. Від впровадження та навчання, через навчання продукту, до аналітичних консультацій і індивідуальних інтеграцій – Piwik PRO забезпечує індивідуальний підхід на кожному кроці вашого шляху. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛІТИКА Відстежуйте поведінку клієнтів на веб-сайтах, у мобільних додатках, цифрових продуктах і областях після входу без шкоди для конфіденційності користувача. Отримуйте свої дані без затримок і проблем з обробкою, незалежно від обсягу інформації, яку ви хочете проаналізувати. Прості у створенні звіти про аудиторію, залучення та поведінку дозволяють вашим даним розповісти свою історію без будь-яких додаткових інструментів візуалізації. МЕНЕДЖЕР ТЕГІВ Легко керуйте тегами, пікселями та кодами JavaScript для веб-сайтів, цифрових продуктів і захищених зон учасників без залучення вашої ІТ-команди. Розширте свої аналітичні можливості за допомогою великої бібліотеки шаблонів тегів, тригерів і умов. Дотримуйтеся законів про конфіденційність, визначаючи теги, які потребують попередньої згоди, і налаштуйте відстеження відповідно до налаштувань конфіденційності користувача. ПЛАТФОРМА ДАНИХ КЛІЄНТІВ Переглядайте всі дані своїх клієнтів в одному місці та краще розумійте їх, як групи, так і окремих осіб. Імпортуйте та агрегуйте дані з CRM, платформ електронної комерції, офлайн, веб-форм, мобільних додатків та інших джерел, щоб отримати єдиний погляд клієнта. Покращуйте свої міжканальні маркетингові зусилля без шкоди для конфіденційності та безпеки. МЕНЕДЖЕР ЗГОД Збирайте та обробляйте згоди та запити на дані, щоб поважати права користувачів на конфіденційність у всьому світі. Оновіть свої інструменти та веб-сайти відповідно до GDPR ЄС, CCPA Каліфорнії, LGPD Бразилії та інших законів у всьому світі. Дізнайтеся, що ми можемо зробити для вашої організації. Відвідайте: https://piwik.pro/
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»
Mobio
mobio.io
Mobio — це комплексна платформа для команди маркетингу, продажів і обслуговування, в основі якої лежить CDP. Наш продукт розроблено для повсякденного бізнесу
Listrak
listrak.com
Listrak є провідною платформою для залучення клієнтів у галузі роздрібної торгівлі. Listrak забезпечує результати для більш ніж 1000 роздрібних торговців, надаючи найкращу у своєму класі електронну пошту, маркетинг текстових повідомлень, маркетинг розпізнавання особи та push-повідомлення завдяки безперебійній міжканальній оркестрації. Підхід Listrak, який орієнтується на дані, забезпечує масштабну персоналізацію 1:1, щоб ви могли надсилати повідомлення точно в потрібний час через правильну комбінацію каналів і пристроїв, щоб максимізувати залучення клієнтів, дохід і цінність за весь період.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Kevel
kevel.com
Kevel пропонує інфраструктурні API, необхідні для швидкого створення власних рекламних платформ для спонсорованих списків, внутрішніх рекламних акцій, нативної реклами тощо, що дозволяє брендам отримувати нові доходи в першу чергу для користувачів. Kevel відданий баченню, що кожен онлайн-продавець і видавець повинен мати можливість додавати потоки доходу від реклами, орієнтовані на конфіденційність, і повертати Інтернет у Google, Amazon, Facebook та інших цифрових монополій. Такі клієнти, як Ticketmaster, Yelp, Strava, Klarna та багато інших, уже запустили успішні рекламні платформи на Kevel. Дізнайтесь більше на www.kevel.com.
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркетологи використовують платформу Insider для забезпечення узгодженого та захоплюючого досвіду в Інтернеті, додатках, Web Push, електронній пошті, SMS, WhatsApp Commerce тощо. Нещодавно отримавши статус єдинорога, Insider також отримав привітання від NASDAQ за те, що він став одним із єдинорогів у світі B2B SaaS, заснованих жінками. Нещодавно CrunchBase назвав співзасновницю та генерального директора Insider Ханде Сілінгір однією з найкращих жінок-керівників за межами США. Одна третина компаній зі списку Fortune 500 і провідних брендів у сфері роздрібної торгівлі, автомобілебудування та подорожей обирають Insider, щоб забезпечити персоналізований досвід на основі штучного інтелекту, який перевищує очікування клієнтів. Insider довіряють понад 1200 компаній у всьому світі, зокрема Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon і CNN.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — це платформа для активації даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані клієнтів на дії. Платформа надає потужні функції, необхідні для збору, підготовки та активації даних із будь-якого сховища даних у понад 200 інструментів подальшої течії, щоб команди маркетингу, продажів і успіху клієнтів могли використовувати її для персоналізації досвіду, збільшення прибутку та, зрештою, розвитку свого бізнесу. Функції Hightouch, зручні для маркетологів, дозволяють легко виконувати складні та налаштовані сценарії використання без написання коду. Завдяки потужності SQL або Customer Studio, набору функцій без кодування, будь-хто у вашій організації може досліджувати дані клієнтів і синхронізувати їх із інструментами, якими вони користуються щодня. Будучи піонером у категорії Reverse ETL, Hightouch очолює перехід індустрії Customer Data Platform на архітектуру Composable CDP, створену для сховищ. Ця нова парадигма перетворює сховище даних на механізм, який може використовувати всі випадки маркетингового використання, і розблоковує безпеку, гнучкість і час для цінності, бажаних сучасними організаціями.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створення опитувань про зацікавленість, порталів членства, дошок оголошень, чат-ботів і багатьох інших інструментів для залучення аудиторії.
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