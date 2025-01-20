Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Румунія

Contlo

contlo.com

Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.