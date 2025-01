Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

Simon Data

Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформа даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архітектури, яка ускладнює доступ до даних і розгортання. Ось чому Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo та багато інших покладаються на Simon Data для встановлення зв’язку зі споживачами. Платформа даних Simon із низьким кодом розроблена для маркетологів, перетворюючи їх на дослідників даних. Саймон Дейта — 2022 Built-In Best Places to Work, сертифікований Great Places to Work і 8-разовий лідер G2 у просторі CDP. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.simondata.com.