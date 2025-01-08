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Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Платформи даних клієнтів (CDP) відіграють вирішальну роль в уніфікації та централізації даних клієнтів у єдиній базі даних. Ці інструменти надають маркетинговим командам важливу інформацію, необхідну для проведення успішних кампаній. CDP мають можливість збирати дані з різних джерел, як онлайн, так і офлайн, включаючи веб-сайти, мобільні програми та платформи електронної пошти, забезпечуючи повний огляд кожного клієнта. Після отримання даних CDP дозволяють організаціям прогнозувати найбільш ефективні наступні кроки для окремих клієнтів, допомагаючи компаніям зрозуміти, як утримати конкретну клієнтуру. Крім того, CDP можуть використовуватися командами обслуговування клієнтів, щоб адаптувати свої служби підтримки до унікальних потреб кожного клієнта. Можливості інтеграції з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу, програмним забезпеченням для сховищ даних та іншими платформами зберігання даних зазвичай можна знайти в CDP.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх потреб залучення, і Data Pipelines, платформу даних клієнтів, яка об’єднує весь стек технологій. Customer.io пропонує виграшний рецепт ефективного залучення клієнтів шляхом поєднання даних у реальному часі та персоналізованих повідомлень. Створений для масштабу, Customer.io використовують понад 5500 компаній, які надсилають понад 29 мільярдів повідомлень на рік. Customer.io, заснована в 2012 році, є глобально розповсюдженою дистанційною компанією, яка визнана однією з найбільш швидкозростаючих приватних компаній у списку 2022 Inc. 5000.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду за допомогою нашого повністю інтегрованого універсального набору рішень UGC. Завдяки Skeepers бренди справді розвивають стосунки зі споживачами, розширюють охоплення, підвищують залученість, стимулюють продажі та покращують утримання споживачів. Його рішення дозволяють легко створювати, збирати, керувати та активувати UGC ефективно та в масштабі. Skeepers дає змогу брендам зв’язуватися з нашою спільнотою творців для отримання високоякісного індивідуального UGC відеовмісту. Його передовий штучний інтелект дозволяє брендам використовувати найоптимальніший відеоконтент, щоб зробити продукти резонансними для цільової аудиторії та транслювати відео через свої найефективніші канали розповсюдження.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створення опитувань про зацікавленість, порталів членства, дошок оголошень, чат-ботів та багатьох інших інструментів для залучення аудиторії.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Китаю та Росії, включаючи Загальний регламент захисту даних (GDPR) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). З чудовою платформою приходить чудова турбота про клієнтів. Від впровадження та навчання, через навчання продукту, до аналітичних консультацій і індивідуальних інтеграцій – Piwik PRO забезпечує індивідуальний підхід на кожному кроці вашого шляху. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛІТИКА Відстежуйте поведінку клієнтів на веб-сайтах, у мобільних додатках, цифрових продуктах і областях після входу без шкоди для конфіденційності користувача. Отримуйте свої дані без затримок і проблем з обробкою, незалежно від обсягу інформації, яку ви хочете проаналізувати. Прості у створенні звіти про аудиторію, залучення та поведінку дозволяють вашим даним розповісти свою історію без будь-яких додаткових інструментів візуалізації. МЕНЕДЖЕР ТЕГІВ Легко керуйте тегами, пікселями та кодами JavaScript для веб-сайтів, цифрових продуктів і захищених зон учасників без залучення вашої ІТ-команди. Розширте свої аналітичні можливості за допомогою великої бібліотеки шаблонів тегів, тригерів і умов. Дотримуйтеся законів про конфіденційність, визначаючи теги, які потребують попередньої згоди, і налаштуйте відстеження відповідно до налаштувань конфіденційності користувача. ПЛАТФОРМА ДАНИХ КЛІЄНТІВ Переглядайте всі дані своїх клієнтів в одному місці та краще розумійте їх, як групи, так і окремих осіб. Імпортуйте та агрегуйте дані з CRM, платформ електронної комерції, офлайн, веб-форм, мобільних додатків та інших джерел, щоб отримати єдиний погляд клієнта. Покращуйте свої міжканальні маркетингові зусилля без шкоди для конфіденційності та безпеки. МЕНЕДЖЕР ЗГОД Збирайте та обробляйте згоди та запити на дані, щоб поважати права користувачів на конфіденційність у всьому світі. Оновіть свої інструменти та веб-сайти відповідно до GDPR ЄС, CCPA Каліфорнії, LGPD Бразилії та інших законів у всьому світі. Дізнайтеся, що ми можемо зробити для вашої організації. Відвідайте: https://piwik.pro/
Segment
segment.com
Segment – це платформа даних про клієнтів (CDP), яка допомагає компаніям використовувати дані клієнтів першої сторони. Його платформа демократизує доступ до надійних даних для всіх команд і пропонує повний набір інструментів для стандартизації збору даних, уніфікації записів користувачів і маршрутизації даних клієнтів у будь-яку систему, де це потрібно. Понад 20 000 компаній, як-от Intuit, FOX, Instacart і Levi’s, використовують Segment для прийняття рішень у режимі реального часу, прискорення зростання та забезпечення привабливого досвіду для користувачів. За допомогою Segment ви можете збирати, перетворювати, надсилати та архівувати власні дані клієнтів. Сегмент спрощує процес збору даних і підключення нових інструментів, дозволяючи витрачати більше часу на використання ваших даних і менше часу на спроби їх зібрати. Ви можете використовувати сегмент для відстеження подій, які відбуваються, коли користувач взаємодіє з інтерфейсами. «Інтерфейси» — це загальне слово Сегменту для будь-якої цифрової власності, якою ви володієте: ваш веб-сайт, мобільні програми та процеси, які виконуються на сервері чи пристрої OTT. Коли ви збираєте дані про взаємодію в Segment, ви можете надсилати їх (часто в режимі реального часу) у ваші інструменти маркетингу, продукту та аналітики, а також у сховища даних. У більшості випадків вам навіть не потрібно буде торкатися свого коду відстеження, щоб підключитися до нових інструментів.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні дані про час у репозиторії з можливістю пошуку, з якого можна створювати графіки, звіти, сповіщення, інформаційні панелі та візуалізації. Splunk робить машинні дані доступними для всієї організації, визначаючи шаблони даних, надаючи показники, діагностуючи проблеми та забезпечуючи інтелектуальні дані для бізнес-операцій. Splunk — це горизонтальна технологія, яка використовується для керування програмами, безпеки та відповідності, а також бізнес-аналітики та веб-аналітики. Нещодавно Splunk також почав розробляти рішення для машинного навчання та даних для BizOps.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — це платформа для активації даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані клієнтів на дії. Платформа надає потужні функції, необхідні для збору, підготовки та активації даних із будь-якого сховища даних у понад 200 інструментів подальшої течії, щоб команди маркетингу, продажів і успіху клієнтів могли використовувати її для персоналізації досвіду, збільшення прибутку та, зрештою, розвитку свого бізнесу. Функції Hightouch, зручні для маркетологів, дозволяють легко виконувати складні та налаштовані сценарії використання без написання коду. Завдяки потужності SQL або Customer Studio, набору функцій без кодування, будь-хто у вашій організації може досліджувати дані клієнтів і синхронізувати їх із інструментами, якими вони користуються щодня. Будучи піонером у категорії Reverse ETL, Hightouch очолює перехід індустрії Customer Data Platform на архітектуру Composable CDP, створену для сховищ. Ця нова парадигма перетворює сховище даних на механізм, який може використовувати всі випадки маркетингового використання, і розблоковує безпеку, гнучкість і час для цінності, бажаних сучасними організаціями.
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — це внутрішнє інструментальне рішення з низьким кодом, яке допомагає розробникам швидко оснастити свої бізнес-команди внутрішніми інструментами, такими як повнофункціональні панелі адміністратора, інформаційні панелі та інструменти керування базами даних, адаптовані до їхніх операцій і готові до масштабування. Все, що вам потрібно, це підключити джерело даних, і повнофункціональна панель адміністратора буде автоматично згенерована з ваших даних за кілька хвилин. Потім легко налаштуйте його за допомогою компонентів з низьким кодом відповідно до ваших унікальних потреб.
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркетологи використовують платформу Insider для забезпечення узгодженого та захоплюючого досвіду в Інтернеті, додатках, Web Push, електронній пошті, SMS, WhatsApp Commerce тощо. Нещодавно отримавши статус єдинорога, Insider також отримав привітання від NASDAQ за те, що він став одним із єдинорогів у світі B2B SaaS, заснованих жінками. Нещодавно CrunchBase назвав співзасновницю та генерального директора Insider Ханде Сілінгір однією з найкращих жінок-керівників за межами США. Одна третина компаній зі списку Fortune 500 і провідних брендів у сфері роздрібної торгівлі, автомобілебудування та подорожей обирають Insider, щоб забезпечити персоналізований досвід на основі штучного інтелекту, який перевищує очікування клієнтів. Insider довіряють понад 1200 компаній у всьому світі, зокрема Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon і CNN.
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим універсальним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви можете справді зрозуміти та залучити клієнтів для стимулювання прибуткового зростання. Послуги Lexer з підготовки, впровадження та стратегічного консультування допоможуть заповнити будь-які прогалини в ресурсах вашої команди, щоб забезпечити плавне та успішне впровадження CDXP. ПЛАТФОРМА КЛІЄНТСЬКИХ ДАНИХ > Завдяки одній із найпростіших інтеграцій у галузі, CDP від Lexer легко об’єднає, очистить, стандартизує та збагатить ваші дані, створивши ефективне єдине уявлення про клієнта. Наші інструменти та команда допоможуть підвищити IQ вашого клієнта за допомогою прогнозної аналітики на основі ШІ, збагачення даних сторонніх розробників і цільових опитувань клієнтів. МАРКЕТИНГ > Маркетингове рішення Lexer дозволяє швидко визначати потрібних клієнтів, повідомлення, рекламу та канали для ваших маркетингових кампаній. Наші прості у використанні інструменти, створені для бізнес-користувачів, а не для спеціалістів із обробки даних, дозволяють вам організовувати чітко націлені кампанії в кожному каналі, зменшуючи відходи та покращуючи залучення. За допомогою ефективних інструментів для відстеження змін і кількісної оцінки впливу ви можете легко продемонструвати цінність своєї маркетингової діяльності. РОЗДРІБНИЙ РІШЕННЯ > Рішення Lexer для роздрібної торгівлі допомагає торговим партнерам взаємодіяти з кожним клієнтом, щоб підвищити релевантність і вплив досвіду роботи в магазині. Повні профілі клієнтів дозволяють будувати автентичні відносини в масштабі. Маючи доступ до детальної історії покупок і інформації про вподобання, ви можете адаптувати взаємодію з клієнтами, отримувати дані, які традиційно втрачаються, надавати обґрунтовані рекомендації щодо продуктів і налаштовувати наступні найкращі дії для незмінно високої якості взаємодії. ОБСЛУГОВУВАННЯ > Сервісне рішення Lexer об’єднує всі дані клієнтів, папки «Вхідні», робочі процеси та форми зворотнього зв’язку, щоб забезпечити обґрунтовану, повністю контекстну взаємодію з послугами. Маючи доступ до детальної інформації про людину, яка стоїть за кожним запитом на послугу, ваша команда може входити в кожну розмову з повним контекстом, необхідним для надання послідовних високоякісних послуг. Попередньо налаштовані наступні найкращі дії для поширених запитів дозволяють керувати відповідями агентів і досягати персоналізації в масштабі. Ми є приватною австралійською компанією, яка складається з понад 100 співробітників і працює з понад 150 брендами в Австралії, Азії та США.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені програми успіху клієнтів, у які включено найкращі галузеві практики, дозволяють швидко та легко розпочати роботу, адаптуватись до вашого бізнесу та досягати критичних бізнес-результатів на кожному етапі шляху клієнта. Найбільші у світі команди успіху клієнтів, зокрема SAP, Github, Schneider Electric і Aircall, використовують Totango для інтеграції даних клієнтів для 360-градусного огляду здоров’я клієнтів, спільного керування портфелем клієнтів, а також проактивної та розумної взаємодії зі своїми клієнтами. .
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом для управління даними та рішень для управління досвідом. Завдяки Pimcore тисячі клієнтів у всьому світі, включаючи Burger King, Audi, Peugeot та IKEA, надають цифровий досвід, який створює значну цінність для їхнього бізнесу. Pimcore дає змогу швидко й легко створювати висококонвертовані, узгоджені, контекстуальні цифрові можливості та надшвидкісно впроваджувати на них інновації, співпрацюючи на єдиній платформі для всієї цифрової організації. Це забезпечує чудовий час виходу на ринок і неперевершене підключення. Ліцензований відкритий вихідний код дозволяє організаціям будь-якого розміру та галузі зберігати повний контроль над технологіями. Pimcore використовується більш ніж 110 000 компаній у 65 країнах і визнано Gartner Peer Insights «Вибором клієнтів» 2022/23.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані клієнтів, об’єднує ідентифікаційні дані в уніфікованих профілях клієнтів, застосовує конфіденційність і робить доступними статистику та прогнози на основі машинного навчання для маркетингу, обслуговування, продажів і операцій для стимулювання персоналізованої взаємодії та покращити залучення клієнтів, продажі та утримання. Ми найкраще підходить для підприємств і компаній, що швидко розвиваються, тому що ми бездоганно інтегруємося з вашим наявним набором технологій, забезпечуючи найшвидший час окупності, незалежно від складних середовищ. Наші заходи безпеки на рівні підприємства забезпечують якість даних, керування, безпеку, відповідність конфіденційності та масштабованість, щоб допомогти компаніям керувати згодою та зменшувати ризики для брендів і регіонів. Потужні та зручні інструменти об’єднують дані, аналітику та бізнес-користувачів для підвищення ефективності та стимулювання зростання.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Mobio
mobio.io
Mobio — це комплексна платформа для команди маркетингу, продажів і обслуговування, в основі якої лежить CDP. Наш продукт розроблено для повсякденного бізнесу
Census
getcensus.com
Census є провідною платформою активації даних, що підтримується Reverse ETL. Ми перетворюємо сховище даних на центр для маркетингу та ділових операцій, даючи кожному можливість діяти з достовірними, дієвими даними. Ніяких спеціальних сценаріїв чи інженерних послуг не потрібно! Сотні сучасних компаній, як-от Fivetran, Sonos, Canva, Orangetheory Fitness, Notion і Figma, використовують Census для синхронізації даних своїх клієнтів із інструментами, на які покладаються бізнес-команди, досягаючи таких результатів, як зниження витрат на залучення клієнтів на 50%, персоналізація маркетингу для понад 125 мільйонів користувачів, підвищуючи ефективність продажів у 10 разів і скорочуючи час підтримки на 98%.
Tealium
tealium.com
Tealium є найбільш надійною платформою даних клієнтів (CDP). Tealium об’єднує дані, щоб ви могли спілкуватися зі своїми клієнтами. Tealium об’єднує дані клієнтів у мережі, на мобільних пристроях, офлайн та в Інтернеті речей, щоб компанії могли краще спілкуватися зі своїми клієнтами. Готова інтеграційна екосистема Tealium підтримує понад 1300 вбудованих підключень, що дає змогу брендам створювати повну інфраструктуру даних клієнтів у реальному часі. Рішення Tealium включають платформу даних клієнтів із машинним навчанням, керуванням тегами, центром API та рішеннями для керування даними, які роблять дані клієнтів більш цінними, ефективними, сумісними з конфіденційністю та безпечними. Понад 850 провідних компаній у всьому світі довіряють Tealium розробляти свої стратегії обробки даних про клієнтів. Надійний, гнучкий CDP Tealium у поєднанні з найстратегічнішою підтримкою в галузі забезпечує найкращі результати для вашого бізнесу.
Listrak
listrak.com
Listrak є провідною платформою для залучення клієнтів у галузі роздрібної торгівлі. Listrak забезпечує результати для більш ніж 1000 роздрібних торговців, надаючи найкращу у своєму класі електронну пошту, маркетинг текстових повідомлень, маркетинг розпізнавання особи та push-повідомлення завдяки безперебійній міжканальній оркестрації. Підхід Listrak, який орієнтується на дані, забезпечує масштабну персоналізацію 1:1, щоб ви могли надсилати повідомлення точно в потрібний час через правильну комбінацію каналів і пристроїв, щоб максимізувати залучення клієнтів, дохід і цінність за весь період.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформа даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архітектури, яка ускладнює доступ до даних і розгортання. Ось чому Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo та багато інших покладаються на Simon Data для встановлення зв’язку зі споживачами. Платформа даних Simon із низьким кодом розроблена для маркетологів, перетворюючи їх на дослідників даних. Саймон Дейта — 2022 Built-In Best Places to Work, сертифікований Great Places to Work і 8-разовий лідер G2 у просторі CDP. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.simondata.com.
DinMo
dinmo.com
У DinMo ми уявляємо собі світ, де бізнес процвітає завдяки використанню потужності даних. Наша місія полягає в тому, щоб спростити доступ до даних, усунути складність і популяризувати культуру, що керується даними, що дає змогу командам приймати обґрунтовані рішення та сприяти зростанню. DinMo пропонує платформу «все в одному», яка оптимізує бізнес-знання, не зберігаючи жодних даних, оскільки ми безпосередньо зчитуємо дані зі сховищ даних наших клієнтів. Цей підхід дозволяє нетехнічним користувачам безперешкодно отримувати доступ до своїх даних, не стикаючись зі складнощами, пов’язаними зі сховищами даних. Служачи єдиним джерелом істини для бізнес-логіки, ми гарантуємо, що користувачі можуть отримувати розумну інформацію за допомогою нашої генеративної технології ШІ. Цей інноваційний підхід дозволяє приймати рішення на основі даних без потреби аналітика даних. Крім того, наша платформа дозволяє користувачам створювати спеціальні сегменти без коду, використовуючи природну мову для визначення цільової аудиторії та виявлення прихованих можливостей. Щоб зробити все це дієвим, DinMo може синхронізувати аудиторії, події клієнтів і статистичні дані з бізнес-інструментами та інструментами активації, сприяючи поширенню знань і створюючи можливості для зростання.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному шляху, включаючи уніфікацію даних у реальному часі, сегментацію аудиторії, інтелектуальне прогнозування, персоналізацію 1:1, багатоканальність. оркестровка та неперевершений масштаб. Гнучка, проста у використанні платформа об’єднує дані клієнтів із будь-якого джерела, розблоковує інтелект за допомогою настроюваного штучного інтелекту та активує дані в точках взаємодії в режимі реального часу за допомогою інтелектуального прийняття рішень. Шлях до створення орієнтованого на клієнта досвіду, що сприяє збільшенню прибутку та досягненню результатів, ще ніколи не був таким швидким. Платформа Blueshift Intelligent Customer Engagement забезпечує релевантні зв’язані взаємодії на всьому шляху багатоканальної мережі шляхом уніфікації, інформування та активації даних.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, побудована на унікальній моделі даних і системі аналітичних даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі спрощеної адаптації та швидкого отримання прибутку, він повністю налаштовується для ІК, менеджерів і C-Suite і здатний керувати діями та робочими процесами повного доходу. . Ми створили нашу платформу, щоб відповідати поточним викликам ринку, а також розраховувати на майбутні потреби команд з доходів у всьому світі. Настав час розширити можливості вашого бізнесу за допомогою комплексного набору рішень, починаючи від автоматизованих робочих процесів, надійного керування даними, динамічних шляхів клієнта, аналітики використання продукту та багато іншого – все в одному інноваційному рішенні.
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS, push-сповіщення, живі чати, підрахунок потенційних клієнтів тощо. Ortto може похвалитися власною системою ШІ, реалізованою на всій платформі, що забезпечує безперебійний робочий процес. Його функціональні можливості штучного інтелекту включають пропозиції щодо рядків тем електронної пошти, прогнозування кількості відкритих електронних листів, а також рекомендації щодо вмісту під час створення push-повідомлень і SMS-повідомлень. Ortto також пропонує автоматизований вміст чату, де програмне забезпечення генерує відповіді на основі вмісту веб-сайту, минулих квитків і наявної довідкової документації. Для більш просунутих операцій користувачі також можуть навчати власні моделі AI на власних даних. Роблячи це, вони можуть підвищити точність і релевантність створених пропозицій. Намір Ortto полягає в тому, щоб допомогти маркетологам масштабувати свій вплив шляхом інтеграції можливостей ШІ в їхні існуючі робочі процеси. Ці інструменти призначені для підвищення продуктивності та швидкого й точного досягнення цілей кампанії. Система є універсальною та орієнтована на ефективну роботу для підприємств різного масштабу.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»
Plumb5
plumb5.com
Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-сповіщення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залученість користувачів і повернути їх за допомогою розумних маркетингових стратегій. Автоматизація маркетингу з підтримкою AI
Transitiv
transitiv.io
Ми створили першу в світі повністю автоматизовану, оптимізовану та справді ВІДКРИТУ багатоканальну маркетингову платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — це універсальний генеративний інструмент штучного інтелекту, розроблений для корпоративного пошуку, аналізу та автоматизації. Він створений за допомогою вдосконаленої системи штучного інтелекту Retrieval Augmented Generation (RAG), яка підвищує точність відповідей, створених більшими мовними моделями (LLM). Це вдосконалення стало можливим завдяки включенню зовнішніх джерел знань для підтримки внутрішнього розуміння моделі. Компонент інструменту SquirroGPT використовує семантичний пошук для запиту до LLM, сприяючи більш ефективному та обґрунтованому процесу пошуку даних. Коли користувач вводить запит, SquirroGPT шукає в базі знань, включно з отриманими даними та документами. Відповідна інформація потім надсилається до LLM, і відповідь перевіряється за базою знань перед тим, як передаватись користувачеві. Це гарантує, що кожна відповідь підтверджується доказами, а процес уточнення зменшує кількість неточних відповідей. Інструмент також спеціалізується на забезпеченні доступу до складних організаційних даних із можливістю визначення джерел даних і прав дозволу відповідно до окремих бізнес-підрозділів. Це дозволяє користувачам взаємодіяти з даними без необхідності відкривати документи, забезпечуючи більш точні результати, аналізуючи відповідні абзаци замість цілих документів. Цей інструмент забезпечує безпеку корпоративного рівня та може бути вбудований для доступу широкої аудиторії.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e допомагає брендам доносити правильне повідомлення в потрібний час потрібній людині та через правильний канал. Завдяки реалізації 100% індивідуального DataMart дає змогу отримувати всі дані та організовувати їх навколо уніфікованих профілів, щоб персоналізувати багатоканальні взаємодії та мати відповідну, надійну та дієву інформацію, доступну в режимі реального часу.
Journify
journify.io
Journify – платформа даних про клієнтів, яка допомагає маркетологам збирати та об’єднувати профілі клієнтів, визначати динамічні аудиторії та активувати їх у режимі реального часу.
Session AI
sessionai.com
Session AI є піонером In-Session Marketing, критично важливої можливості, яка потрібна провідним онлайн-магазинам, щоб конвертувати відвідувачів сайту у світі конфіденційності. Використовуючи запатентовану машинне навчання, Session AI прогнозує наміри покупки в п’ять кліків, дозволяючи онлайн-магазинам надавати кожному відвідувачу правильну пропозицію в режимі реального часу без потреби в ідентифікаційній інформації чи сторонніх файлах cookie. Дізнайтеся більше про майбутнє маркетингу електронної комерції на www.sessionai.com.
Aislelabs
aislelabs.com
Універсальна платформа для ідентифікації клієнтів і керування доступом (CIAM) із налаштованими формами веб-реєстрації, самообслуговуванням керування профілями, входом із соціальних мереж і повнофункціональними маркетинговими можливостями. Залучайте користувачів онлайн і офлайн із веб-сайтів, мобільних додатків, особистих реєстрацій, гостьового Wi-Fi та будь-якої кількості інших джерел. Консолідуйте профілі клієнтів у різних каналах в одному місці. Власні маркетингові можливості, включаючи кампанії електронною поштою та SMS, детальні опитування, смарт-купони та платну рекламу в ЗМІ. Механізм глибокого навчання зі штучним інтелектом (AI) для розуміння поведінки та сегментації користувачів для досягнення високої рентабельності інвестицій. Керування ідентифікацією без пароля та прогресивне профілювання, розроблені для сучасних клієнтів.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозволяє легко створювати складні масштабні кампанії для збільшення аудиторії без додаткових інструментів. Омеда має понад 40 років досвіду управління взаємовідносинами з аудиторією. Ми надсилаємо понад 5,5 мільярдів електронних листів на рік, керуємо понад 25 000 брендів і продуктів, а також очищаємо та керуємо мільйонами записів для наших клієнтів.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — це проста, безпечна та ефективна платформа даних клієнтів, створена в Європі для Європи. Zeotap CDP дає можливість брендам інтегрувати, уніфікувати, сегментувати та керувати клієнтськими даними зараз і в майбутньому без файлів cookie, при цьому в центрі уваги ставлячи конфіденційність споживача та дотримання нормативних вимог. Він пропонує простий користувальницький інтерфейс, створений для маркетологів, щоб забезпечити персоналізований досвід для споживачів, що сприяє покращенню бізнес-результатів у сфері маркетингу, продажів і обслуговування всього за 8 тижнів.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 300+ готових інтеграцій. Ми надаємо набір функцій управління якістю даних, які керують цілісністю даних і надають детальні засоби керування конфіденційністю для дотримання умов згоди. Ми активуємо дані клієнтів за допомогою таких інструментів, як конструктори аудиторій, обчислень без використання коду для отримання статистичних даних і API для програмного повернення даних профілів користувачів. Команди таких компаній, як Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock і Venmo, використовують mParticle, щоб забезпечувати чудовий досвід клієнтів і прискорювати зростання, вирішуючи фундаментальні проблеми, які перешкоджають успіху в масштабі.
Successeve
successeve.com
Successeve — це хмарна платформа аналізу клієнтів. Наша серія продуктів надає дієві оцінки та аналітику на кожному етапі шляху клієнта, щоб полегшити зусилля команд продажів, маркетингу та успіху клієнтів. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти компаніям збільшити їхнє зростання шляхом конверсії, утримання та розширення нових клієнтів. Продукти Successeve працюють трьома основними механізмами: централізацією даних, балами та автоматизованими діями.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає маркетинговим командам, що розвиваються, збільшувати дохід від GTM, а саме: придбання, перехресні продажі та додаткові продажі. Платформа складається з 4 будівельних блоків: 1. Потужна система CDP Engine Ingest, очищення, упорядкування, візуалізація та аналіз даних у точках контакту з клієнтами. 2. 6-D скоринг на основі штучного інтелекту. Визначте етапи подорожі та розставте пріоритети для ключових облікових записів. 3. Статистика наступних найкращих дій Отримуйте практичні рекомендації на шляху покупця, щоб збільшити швидкість переходу. 4. Надійна сегментація та оркестровка Інтелектуальна сегментація для виконання багатоканальної кампанії. Такі швидкозростаючі B2B-компанії, як airtel Business, Algonomy, Capillary, DarwinBox, Exotel, Rootstock, Qwickcilver, Mobisy, SupportLogic і Arrowstream, обрали BambooBox, щоб швидше збільшити дохід. Хочете відчути різницю на собі? Зверніться до нас і дізнайтеся. www.bamboobox.ai
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнтів, зменшуючи втрату ідентифікаторів, забезпечуючи персоналізований досвід власних каналів і забезпечуючи безпечні вимірювання.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack є провідним нативним складом CDP. Завдяки наскрізній платформі RudderStack і гнучкому, потужному інструментарію групи обробки даних можуть легко збирати, уніфікувати та активувати дані клієнтів, щоб стимулювати зростання всього бізнесу. Понад 30 000 сайтів і програм використовують RudderStack, включаючи Crate & Barrel, Foot Locker, Glassdoor, Stripe, Allbirds тощо. RudderStack придбав Blendo у 2020 році