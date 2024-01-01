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Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Білорусь
Платформи даних клієнтів (CDP) відіграють вирішальну роль в уніфікації та централізації даних клієнтів у єдиній базі даних. Ці інструменти надають маркетинговим командам важливу інформацію, необхідну для проведення успішних кампаній. CDP мають можливість збирати дані з різних джерел, як онлайн, так і офлайн, включаючи веб-сайти, мобільні програми та платформи електронної пошти, забезпечуючи повний огляд кожного клієнта. Після отримання даних CDP дозволяють організаціям прогнозувати найбільш ефективні наступні кроки для окремих клієнтів, допомагаючи компаніям зрозуміти, як утримати конкретну клієнтуру. Крім того, CDP можуть використовуватися командами обслуговування клієнтів, щоб адаптувати свої служби підтримки до унікальних потреб кожного клієнта. Можливості інтеграції з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу, програмним забезпеченням для сховищ даних та іншими платформами зберігання даних зазвичай можна знайти в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські ...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та підвищити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Ки...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що: від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створе...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні д...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так прост...
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — це платформа для активації даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані клієнтів на дії. Платформа надає потужні функції, необхідні для збору, підготовки та активації даних із будь-якого сховища даних у понад 200 інструментів подальшої течії, щоб команди маркетингу, продажів і ус...
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркет...
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — це внутрішнє інструментальне рішення з низьким кодом, яке допомагає розробникам швидко оснастити свої бізнес-команди внутрішніми інструментами, такими як повнофункціональні панелі адміністратора, інформаційні панелі та інструменти керування базами даних, адаптовані до їхніх операцій і...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим універсальним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви ...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst є провідною платформою для стимулювання зростання завдяки вашим клієнтам. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми над...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з к...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозв...
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені про...
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркети...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
Tealium
tealium.com
Tealium є найбільш надійною платформою даних клієнтів (CDP). Tealium об’єднує дані, щоб ви могли спілкуватися зі своїми клієнтами. Tealium об’єднує дані клієнтів у мережі, на мобільних пристроях, офлайн та в Інтернеті речей, щоб компанії могли краще спілкуватися зі своїми клієнтами. Готова інтеграц...
Listrak
listrak.com
Listrak є провідною платформою для залучення клієнтів у галузі роздрібної торгівлі. Listrak забезпечує результати для більш ніж 1000 роздрібних торговців, надаючи найкращу у своєму класі електронну пошту, маркетинг текстових повідомлень, маркетинг розпізнавання особи та push-повідомлення завдяки без...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані ...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіона...
Pimcore
pimcore.com
Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS,...
Census
getcensus.com
Census — це провідна платформа для активації даних, що працює на базі Reverse ETL. Ми перетворюємо сховище даних на центр для маркетингу та ділових операцій, даючи кожному можливість діяти з достовірними, дієвими даними. Ніяких спеціальних сценаріїв чи інженерних послуг не потрібно! Сотні сучасних к...
Plumb5
plumb5.com
Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-сповіщення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залученіс...
Transitiv
transitiv.io
Ми створили першу в світі повністю автоматизовану, оптимізовану та справді ВІДКРИТУ багатоканальну маркетингову платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — це універсальний генеративний інструмент штучного інтелекту, розроблений для корпоративного пошуку, аналізу та автоматизації. Він створений за допомогою вдосконаленої системи штучного інтелекту Retrieval Augmented Generation (RAG), яка підвищує точність відповідей, створених більшими мовни...
DinMo
dinmo.com
У DinMo ми уявляємо собі світ, де бізнес процвітає завдяки використанню потужності даних. Наша місія полягає в тому, щоб спростити доступ до даних, усунути складність і популяризувати культуру, що керується даними, що дає змогу командам приймати обґрунтовані рішення та сприяти зростанню. DinMo пропо...
Session AI
sessionai.com
Session AI є піонером In-Session Marketing, критично важливої можливості, яка потрібна провідним онлайн-магазинам, щоб конвертувати відвідувачів сайту у світі конфіденційності. Використовуючи запатентовану машинне навчання, Session AI прогнозує наміри покупки в п’ять кліків, дозволяючи онлайн-мага...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані ...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — це проста, безпечна та ефективна платформа даних клієнтів, створена в Європі для Європи. Zeotap CDP дає можливість брендам інтегрувати, уніфікувати, сегментувати та керувати клієнтськими даними зараз і в майбутньому без файлів cookie, при цьому в центрі уваги ставлячи конфіденційність с...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформа даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архіт...
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку вз...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...
Successeve
successeve.com
Successeve — це хмарна платформа аналізу клієнтів. Наша серія продуктів надає ефективні оцінки та аналітику на кожному етапі шляху клієнта, щоб полегшити зусилля команд продажів, маркетингу та успіху клієнтів. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти компаніям збільшити їхнє зростання шляхом конверсі...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, побудована на унікальній моделі даних і системі аналітичних даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – почин...
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack є провідним нативним складом CDP. Завдяки наскрізній платформі RudderStack і гнучкому, потужному інструментарію групи обробки даних можуть легко збирати, уніфікувати та активувати дані клієнтів, щоб стимулювати зростання всього бізнесу. Понад 30 000 сайтів і програм використовують Rudder...
Squeezely
squeezely.tech
Ми допомагаємо компаніям підвищити конверсію, перетворюючи взаємодію з клієнтами на персоналізований досвід, таким чином, щоб це міг зробити кожен. Squeezele CDP допомагає компаніям здійснювати масштабну персоналізацію за три прості кроки: Збір – збирайте дані з усіх джерел в одному місці. Перетвори...
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»
Scal-e
scal-e.com
Scal-e допомагає брендам донести правильне повідомлення в потрібний час до потрібної людини та через правильний канал. Завдяки реалізації 100% індивідуального DataMart дає змогу отримувати всі дані та організовувати їх навколо уніфікованих профілів, щоб персоналізувати багатоканальні взаємодії та ма...
NetWise
netwisedata.com
NetWise є провідним постачальником даних про аудиторію B2B для брендів, агентств, платформ, спеціалістів із продажу та маркетингу та команд Data Science. Наші унікальні B2B Data Products забезпечують справжній багатоканальний маркетинг, дозволяючи вам націлюватися на ту саму аудиторію в усіх маркети...
Journify
journify.io
Journify – платформа даних про клієнтів, яка допомагає маркетологам збирати та об’єднувати профілі клієнтів, визначати динамічні аудиторії та активувати їх у режимі реального часу.
Herogi
herogi.com
Herogi — це комплексне рішення для інтелектуальних автоматизованих дій із великими даними, що швидко переміщуються. Його повна інтеграція зі службами сторонніх розробників і вбудована комплексна здатність обробки подій забезпечують автоматизований інтелект для технологічних рішень. Herogi зосереджую...
FLYDE
flyde.io
Більшість підприємств неправильно використовують потужність свого стека даних, що може призвести до втрати доходу на 4-7% щороку. Ми створили платформу FLYDE SaaS, щоб допомогти споживчим брендам і роздрібним торговцям, які вже мають передовий стек технологій (CRM, платформа електронної комерції, пр...
Custobar
custobar.com
Ваші клієнти – це особи. Ставтеся до них так. Custobar дає вам повне розуміння кожного вашого клієнта та того, як вони взаємодіють із вашим бізнесом – через усі канали, з якими вони з вами зустрічаються. Ми збираємо всі дані про ваші клієнтські транзакції та робимо їх зрозумілими та практичними.