Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рекомендацій і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну інформацією. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.

Запит на новий застосунок


Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.

Roster

Roster

getroster.com

Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.

Synup

Synup

synup.com

Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io - простий інструмент для запуску, управління та моніторингу кампаній власного маркетингу через рекомендації автоматично.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

LoyalAs дозволяє швидко налаштувати реферальну програму, відстежує рефералів та кредити, пропонує безлімітні реферали й автоматизовані електронні листи.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow допомагає B2B бізнесам отримувати дохід через реферальний маркетинг, спрямований на особисті рекомендації.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє бізнесу відстежувати, аналізувати та оптимізувати свої партнерства.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal - додаток для управління локальним бізнесом, що дозволяє користувачам оптимізувати операції, знайти клієнтів і підтримувати їхню лояльність.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster - це інструмент для краудфандингу, що допомагає творцям кампаній відстежувати рефералів і управляти партнерськими посиланнями для підвищення залученості.

Base AI

Base AI

base.ai

Base - це платформа для автоматизації маркетингу та адвокації клієнтів B2B, що використовує AI для покращення взаємодії з клієнтами та збору їх відгуків.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify аналізує поведінку та виявляє справжні спільноти навколо брендів у реальному світі, допомагаючи бізнесам стратегічно зростати.

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Referrals автоматизує реферальні процеси, допомагає перетворити клієнтів на прихильників бренду та оптимізує маркетингові кампанії для бізнесу.

Retainful

Retainful

retainful.com

Retainful — це платформа для автоматизації електронного маркетингу, призначена для відновлення покинутих кошиків і збільшення повторних продажів.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn - це інструмент, що допомагає командам з продажу генерувати потенційних клієнтів через теплі знайомства, використовуючи мережі співробітників та інвесторів.

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals - це програма для створення програми реферального маркетингу. Вона дозволяє бізнесу запускати кампанії, управляти винагородами та відстежувати їх ефективність.

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

Referral Rock - платформа для автоматизації реферального маркетингу, що дозволяє бізнесу створювати та управляти програмами рекомендацій для залучення нових клієнтів.

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery - платформа для залучення клієнтів через реферальні програми, що спрощує управління і моніторинг рефералів у бізнесі.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

Get The Referral - це платформа для управління рефералами, що спрощує процеси направлення клієнтів та винагороджує за рекомендації.

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Aklamio - це платформа для створення та управління реферальними і лояльнісними програмами, що допомагає компаніям залучати нових клієнтів і утримувати існуючих.

Extole

Extole

extole.com

Extole - платформа для управління програмами адвокації та реферального маркетингу, що допомагає бізнесу залучати клієнтів та оптимізувати їхню лояльність.

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

Mention Me - платформа для управління реферальним маркетингом, що допомагає бізнесу залучати та винагороджувати клієнтів за їх рекомендації.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo – це автоматизований додаток для управління фотографіями та відео, що допомагає туристичним підприємствам покращити обслуговування клієнтів.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.