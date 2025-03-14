Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рекомендацій і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну інформацією. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.
Запит на новий застосунок
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
Referral Factory
referral-factory.com
Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Referral Rocket
referralrocket.io
Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.
Harviist
harviist.com
Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io - простий інструмент для запуску, управління та моніторингу кампаній власного маркетингу через рекомендації автоматично.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs дозволяє швидко налаштувати реферальну програму, відстежує рефералів та кредити, пропонує безлімітні реферали й автоматизовані електронні листи.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow допомагає B2B бізнесам отримувати дохід через реферальний маркетинг, спрямований на особисті рекомендації.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.
Influence.io
influence.io
Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.
Partnero
partnero.com
Partnero - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє бізнесу відстежувати, аналізувати та оптимізувати свої партнерства.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - додаток для управління локальним бізнесом, що дозволяє користувачам оптимізувати операції, знайти клієнтів і підтримувати їхню лояльність.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - це інструмент для краудфандингу, що допомагає творцям кампаній відстежувати рефералів і управляти партнерськими посиланнями для підвищення залученості.
Base AI
base.ai
Base - це платформа для автоматизації маркетингу та адвокації клієнтів B2B, що використовує AI для покращення взаємодії з клієнтами та збору їх відгуків.
Synup
synup.com
Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.
Herdify
herdify.com
Herdify аналізує поведінку та виявляє справжні спільноти навколо брендів у реальному світі, допомагаючи бізнесам стратегічно зростати.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує реферальні процеси, допомагає перетворити клієнтів на прихильників бренду та оптимізує маркетингові кампанії для бізнесу.
Retainful
retainful.com
Retainful — це платформа для автоматизації електронного маркетингу, призначена для відновлення покинутих кошиків і збільшення повторних продажів.
ReferIn
referin.com
ReferIn - це інструмент, що допомагає командам з продажу генерувати потенційних клієнтів через теплі знайомства, використовуючи мережі співробітників та інвесторів.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals - це програма для створення програми реферального маркетингу. Вона дозволяє бізнесу запускати кампанії, управляти винагородами та відстежувати їх ефективність.
Referral Rock
referralrock.com
Referral Rock - платформа для автоматизації реферального маркетингу, що дозволяє бізнесу створювати та управляти програмами рекомендацій для залучення нових клієнтів.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery - платформа для залучення клієнтів через реферальні програми, що спрощує управління і моніторинг рефералів у бізнесі.
Get The Referral
getthereferral.com
Get The Referral - це платформа для управління рефералами, що спрощує процеси направлення клієнтів та винагороджує за рекомендації.
Aklamio
aklamio.com
Aklamio - це платформа для створення та управління реферальними і лояльнісними програмами, що допомагає компаніям залучати нових клієнтів і утримувати існуючих.
Extole
extole.com
Extole - платформа для управління програмами адвокації та реферального маркетингу, що допомагає бізнесу залучати клієнтів та оптимізувати їхню лояльність.
Mention Me
mention-me.com
Mention Me - платформа для управління реферальним маркетингом, що допомагає бізнесу залучати та винагороджувати клієнтів за їх рекомендації.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo – це автоматизований додаток для управління фотографіями та відео, що допомагає туристичним підприємствам покращити обслуговування клієнтів.
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