Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рекомендацій і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну інформацією. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.
Запит на новий застосунок
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
Referral Factory
referral-factory.com
Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Referral Rocket
referralrocket.io
Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.
Harviist
harviist.com
Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io - простий інструмент для запуску, управління та моніторингу кампаній власного маркетингу через рекомендації автоматично.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs дозволяє швидко налаштувати реферальну програму, відстежує рефералів та кредити, пропонує безлімітні реферали й автоматизовані електронні листи.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow допомагає B2B бізнесам отримувати дохід через реферальний маркетинг, спрямований на особисті рекомендації.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.
Influence.io
influence.io
Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.
Partnero
partnero.com
Partnero - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє бізнесу відстежувати, аналізувати та оптимізувати свої партнерства.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - додаток для управління локальним бізнесом, що дозволяє користувачам оптимізувати операції, знайти клієнтів і підтримувати їхню лояльність.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - це інструмент для краудфандингу, що допомагає творцям кампаній відстежувати рефералів і управляти партнерськими посиланнями для підвищення залученості.
Base AI
base.ai
Base - це платформа для автоматизації маркетингу та адвокації клієнтів B2B, що використовує AI для покращення взаємодії з клієнтами та збору їх відгуків.
Synup
synup.com
Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.
Herdify
herdify.com
Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програм лояльності чи даних CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.Навіть у нашому цифровому світі ці спільноти найбільше впливають на купівельну поведінку споживачів. Раніше це було про людину – ми думали, що люди, які виглядають однаково, діють однаково. І ми продавали їм так само, як і наші конкуренти. Сучасні найуспішніші бренди, такі як Huel, Gymshark і Airbnb, зосереджуються на своїх спільнотах. Завдяки технології штучного інтелекту Herdify виявляйте та контролюйте свої спільноти та розвивайтеся стратегічно, як найуспішніші маркетологи сучасності.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетворює ваших клієнтів на прихильників бренду. Ми використовуємо передову технологію автоматизації, щоб розкрити неймовірну силу реферального маркетингу, створити галас навколо вашого бренду та перетворити задоволених клієнтів на активних прихильників бренду. Genius Referrals найкраще підходить для брендів, яким потрібні більш динамічні рішення та автоматизація процесів реферальних програм. Ми надаємо наскрізні рішення для B2B, B2C, SaaS, Retail і Enterprise.
Retainful
retainful.com
Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.
ReferIn
referin.com
ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесторів, радників і співробітників. Зазвичай це розблокує конвеєр на мільйони доларів, який, ймовірно, відсутній у вашій команді SDR/продажів, і який тепер можна виконати за кілька кліків!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з 2009 року. Особливості - Необмежена кількість рефералів - Відповідність GDPR - Керування виплатами - Інтеграція гаманця - Кілька кампаній - Двосторонні задоволення - Підтримка шаблонів - Спеціальні вимоги - Кілька мов 45+ - Підтримка API
Referral Rock
referralrock.com
Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, підтримуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, перетворіть на продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запустіть програми рекомендацій друзям, впливовим особам і партнерам для будь-якого бізнесу (не лише електронної комерції) і максимізуйте кількість рефералів за допомогою програмного забезпечення реферальної програми, яке підходить для вашого бізнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулів і ваші винагороди – усе це інтегровано з вашими системами та бізнес-процесами. Наша мета полягає в тому, щоб ви не перебували на нашій платформі щодня, і щоб ваша усна інформація працювала на автопілоті, щоб ви могли відпочити, розслабитися та спостерігати, як надходять ваші реферали. Ми полегшуємо налаштування та уникаємо найбільших помилок у рефералах маркетинг із вбудованими найкращими методами та перевірками в реальному часі, щоб переконатися, що ваша програма виконує свій потенціал.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — це реферальна платформа SaaS на основі додатка, яка поєднує в собі засоби спілкування, управління проектами та залучення, які забезпечують високоякісні реферали. GTR поєднує в собі інтегровану інформаційну панель, яка керує потенційними клієнтами та комунікаціями, із привабливим фірмовим мобільним додатком, який полегшує своїм клієнтам активне звернення та швидке винагородження за їхні зусилля.
Aklamio
aklamio.com
Платформа заохочення клієнтів Aklamio дозволяє брендам розвиватися, залучаючи нових клієнтів, утримуючи існуючих і перетворюючи їх на прихильників бренду. Підприємства в усьому світі використовують нашу повністю керовану платформу, щоб пропонувати багато різних типів стимулів (готівка, ваучери, компенсація C02) на будь-який вибраний момент життєвого циклу клієнта. Наші модулі можна використовувати для рефералів, залучення, продажу додаткових товарів, утримання та програм лояльності. Їх можна впровадити без руйнування бізнесу з нульовими витратами на налаштування. Простий у налаштуванні, гнучкий і настроюваний, Aklamio пропонує брендам новий канал розвитку, який вони можуть додати до свого маркетингового комплексу без клопоту. Заснована в 2011 році, Aklamio стала лідером ринку стимулюючого маркетингу та працювала з більш ніж 300 міжнародними брендами. Компанія має офіси в Берліні, Лондоні та Мадриді, і займає друге місце серед технологічних компаній Німеччини, які швидко розвиваються.
Extole
extole.com
Компанії роздрібної торгівлі та фінансові послуги використовують Extole, щоб перетворити клієнтів на адвокатів. Наша корпоративна платформа та команда експертів створюють програми залучення, захисту прав і рекомендацій, щоб бренди могли використовувати силу зв’язку з клієнтами, обміну інформацією та рекомендацій для збільшення прибутку. За допомогою Extole маркетологи можуть залучати тисячі захисників, масштабувати радіомовлення, щоб залучати нових клієнтів і підвищувати лояльність до бренду, використовуючи свою найбільшу конкурентну перевагу: своїх клієнтів.
Mention Me
mention-me.com
Більше споживачів довіряють рекомендаціям друзів щодо бренду, ніж будь-якій іншій рекламі. Ось чому Mention Me зосереджена на переконанні, що кожен бренд має думати про захист інтересів. Зосереджуючись на любові клієнтів, ви створите швидко зростаючу базу шанувальників бренду, які витрачають більше, часто повертаються та приводять своїх друзів. На відміну від простих віджетів рефералів, ми розглядаємо реферали як науку. Завдяки власним даним і машинному навчанню наша платформа перетворює реферальний маркетинг на високоефективну багатоканальну стратегію залучення, що підвищує рентабельність інвестицій у маркетинговий комплекс. Цифри говорять самі за себе. З 2013 року ми надали 5,5 мільйона рефералів і отримали 1,5 мільярда доларів доходу для понад 500 брендів, одержимих клієнтами, включаючи Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury і Ted Baker. Готові використовувати експоненціальну силу шанувальників вашого бренду? Відвідайте mention-me.com/talk-to-sales.
Fotaflo
fotaflo.com
Ви забезпечуєте досвід, який клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo перетворює спогади клієнтів на розвиток бізнесу. Fotaflo — це найпростіший інструмент для збільшення кількості перенаправлень і повторного бізнесу для будь-кого, хто забезпечує враження, які їхні клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo дозволяє вашому бізнесу використовувати природне бажання ваших клієнтів знімати та ділитися фотографіями та відео про свій досвід із друзями, родиною та онлайн-світом. Спрощуючи та автоматизуючи розповсюдження збережених спогадів усім вашим клієнтам через одну централізовану платформу, Fotaflo покращує ваші внутрішні процеси та допомагає вам розвиватися завдяки збільшенню прямих онлайн-конверсій.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.