Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рекомендацій і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну інформацією. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.
Запит на новий застосунок
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.
Referral Factory
referral-factory.com
Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
Referral Rocket
referralrocket.io
Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.
Partnero
partnero.com
Partnero - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє бізнесу відстежувати, аналізувати та оптимізувати свої партнерства.
Base AI
base.ai
Base - це платформа для автоматизації маркетингу та адвокації клієнтів B2B, що використовує AI для покращення взаємодії з клієнтами та збору їх відгуків.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.
Synup
synup.com
Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io - простий інструмент для запуску, управління та моніторингу кампаній власного маркетингу через рекомендації автоматично.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.
Harviist
harviist.com
Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs дозволяє швидко налаштувати реферальну програму, відстежує рефералів та кредити, пропонує безлімітні реферали й автоматизовані електронні листи.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow допомагає B2B бізнесам отримувати дохід через реферальний маркетинг, спрямований на особисті рекомендації.
Influence.io
influence.io
Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - додаток для управління локальним бізнесом, що дозволяє користувачам оптимізувати операції, знайти клієнтів і підтримувати їхню лояльність.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - це інструмент для краудфандингу, що допомагає творцям кампаній відстежувати рефералів і управляти партнерськими посиланнями для підвищення залученості.
Herdify
herdify.com
Herdify аналізує поведінку та виявляє справжні спільноти навколо брендів у реальному світі, допомагаючи бізнесам стратегічно зростати.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує реферальні процеси, допомагає перетворити клієнтів на прихильників бренду та оптимізує маркетингові кампанії для бізнесу.
Retainful
retainful.com
Retainful — це платформа для автоматизації електронного маркетингу, призначена для відновлення покинутих кошиків і збільшення повторних продажів.
ReferIn
referin.com
ReferIn - це інструмент, що допомагає командам з продажу генерувати потенційних клієнтів через теплі знайомства, використовуючи мережі співробітників та інвесторів.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals - це програма для створення програми реферального маркетингу. Вона дозволяє бізнесу запускати кампанії, управляти винагородами та відстежувати їх ефективність.
Referral Rock
referralrock.com
Referral Rock - платформа для автоматизації реферального маркетингу, що дозволяє бізнесу створювати та управляти програмами рекомендацій для залучення нових клієнтів.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery - платформа для залучення клієнтів через реферальні програми, що спрощує управління і моніторинг рефералів у бізнесі.
Get The Referral
getthereferral.com
Get The Referral - це платформа для управління рефералами, що спрощує процеси направлення клієнтів та винагороджує за рекомендації.
Aklamio
aklamio.com
Aklamio - це платформа для створення та управління реферальними і лояльнісними програмами, що допомагає компаніям залучати нових клієнтів і утримувати існуючих.
Extole
extole.com
Extole - платформа для управління програмами адвокації та реферального маркетингу, що допомагає бізнесу залучати клієнтів та оптимізувати їхню лояльність.
Mention Me
mention-me.com
Mention Me - платформа для управління реферальним маркетингом, що допомагає бізнесу залучати та винагороджувати клієнтів за їх рекомендації.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo – це автоматизований додаток для управління фотографіями та відео, що допомагає туристичним підприємствам покращити обслуговування клієнтів.
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