Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рекомендацій і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну інформацією. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.
Запит на новий застосунок
Partnero
partnero.com
Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції
Mention Me
mention-me.com
Більше споживачів довіряють рекомендаціям друзів щодо бренду, ніж будь-якій іншій рекламі. Ось чому Mention Me зосереджена на переконанні, що кожен бренд має думати про захист інтересів. Зосереджуючись на любові клієнтів, ви створите швидко зростаючу базу шанувальників бренду, які витрачають більше, часто повертаються та приводять своїх друзів. На відміну від простих віджетів рефералів, ми розглядаємо реферали як науку. Завдяки власним даним і машинному навчанню наша платформа перетворює реферальний маркетинг на високоефективну багатоканальну стратегію залучення, що підвищує рентабельність інвестицій у маркетинговий комплекс. Цифри говорять самі за себе. З 2013 року ми надали 5,5 мільйона рефералів і отримали 1,5 мільярда доларів доходу для понад 500 брендів, одержимих клієнтами, включаючи Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury і Ted Baker. Готові використовувати експоненціальну силу шанувальників вашого бренду? Відвідайте mention-me.com/talk-to-sales.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брендами DTC, як Casper, AWAY і Dollar Shave Club, а також з такими компаніями зі списку Fortune 100, як Walmart, Disney і Nestle. Крім того, Friendbuy легко інтегрується з вашим технологічним набором, тож ви можете безперешкодно включати рефералів і лояльність у ваші подорожі клієнтів.
Extole
extole.com
Компанії роздрібної торгівлі та фінансові послуги використовують Extole, щоб перетворити клієнтів на адвокатів. Наша корпоративна платформа та команда експертів створюють програми залучення, захисту прав і рекомендацій, щоб бренди могли використовувати силу зв’язку з клієнтами, обміну інформацією та рекомендацій для збільшення прибутку. За допомогою Extole маркетологи можуть залучати тисячі захисників, масштабувати радіомовлення, щоб залучати нових клієнтів і підвищувати лояльність до бренду, використовуючи свою найбільшу конкурентну перевагу: своїх клієнтів.
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Система Perkville, представлена в компаніях по всьому світу, може залучати рефералів, винагороджувати клієнтів за повторні відвідування та здійснення покупок і навіть створювати публікації в соціальних мережах. Дізнайтеся, як Perkville може допомогти вам збільшити вашу клієнтську базу та розвивати ваш бізнес.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності до покупки до утримання та лояльності. та адвокація. Понад 125 інтеграцій із провідними на ринку технологіями забезпечують послідовний, персоналізований багатоканальний досвід. Дізнайтеся більше на www.annexcloud.com.
Aklamio
aklamio.com
Платформа заохочення клієнтів Aklamio дозволяє брендам розвиватися, залучаючи нових клієнтів, утримуючи існуючих і перетворюючи їх на прихильників бренду. Підприємства в усьому світі використовують нашу повністю керовану платформу, щоб пропонувати багато різних типів стимулів (готівка, ваучери, компенсація C02) на будь-який вибраний момент життєвого циклу клієнта. Наші модулі можна використовувати для рефералів, залучення, продажу додаткових товарів, утримання та програм лояльності. Їх можна впровадити без руйнування бізнесу з нульовими витратами на налаштування. Простий у налаштуванні, гнучкий і настроюваний, Aklamio пропонує брендам новий канал розвитку, який вони можуть додати до свого маркетингового комплексу без клопоту. Заснована в 2011 році, Aklamio стала лідером ринку стимулюючого маркетингу та працювала з більш ніж 300 міжнародними брендами. Компанія має офіси в Берліні, Лондоні та Мадриді, і займає друге місце серед технологічних компаній Німеччини, які швидко розвиваються.
Base AI
base.ai
Base — це платформа автоматизації маркетингу та адвокації B2B, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити маркетологам оптимізувати взаємодію, створювати відгуки клієнтів, отримувати інформацію, фіксувати VoC та масштабувати адвокацію. Його платформа дозволяє клієнтам-маркетологам керувати своїми програмами та отримувати результати менш ніж за 2 години на тиждень. Залучайте свою клієнтську базу в контекстний спосіб під час їхньої подорожі, будь то в додатку чи продукті, у вашій спільноті, на навчальному порталі чи будь-якій цифровій точці взаємодії протягом життєвого циклу.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — це реферальна платформа SaaS на основі додатка, яка поєднує в собі засоби спілкування, управління проектами та залучення, які забезпечують високоякісні реферали. GTR поєднує в собі інтегровану інформаційну панель, яка керує потенційними клієнтами та комунікаціями, із привабливим фірмовим мобільним додатком, який полегшує своїм клієнтам активне звернення та швидке винагородження за їхні зусилля.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.
Kickbooster
kickbooster.me
Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster привносить великі знання та досвід електронної комерції в галузь краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні пропозиції. Інструменти Kickbooster розроблені, щоб допомогти творцям проектів повністю усвідомити переваги їхньої краудфандингової кампанії та успішно перейти від збору коштів до продажу.
Loyoly.io
loyoly.io
Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, через що ви почуватиметеся відірваними від свого бренду. Ось тут на допомогу приходить Wiink. Ми революціонізуємо підхід до рефералів, створюючи персоналізовані простори для взаємодії представників брендів із брендами. Вони можуть виконувати місії, отримувати винагороди за допомогою гейміфікації та сприяти розвитку вашого бренду.
Referral Rock
referralrock.com
Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, підтримуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, перетворіть на продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запустіть програми рекомендацій друзям, впливовим особам і партнерам для будь-якого бізнесу (не лише електронної комерції) і максимізуйте кількість рефералів за допомогою програмного забезпечення реферальної програми, яке підходить для вашого бізнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулів і ваші винагороди – усе це інтегровано з вашими системами та бізнес-процесами. Наша мета полягає в тому, щоб ви не перебували на нашій платформі щодня, і щоб ваша усна інформація працювала на автопілоті, щоб ви могли відпочити, розслабитися та спостерігати, як надходять ваші реферали. Ми полегшуємо налаштування та уникаємо найбільших помилок у рефералах маркетинг із вбудованими найкращими методами та перевірками в реальному часі, щоб переконатися, що ваша програма виконує свій потенціал.
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити та перемогти своїх конкурентів, спрощуючи для ваших клієнтів: - Знайти та знайти вас - Зв'язатися з вами в будь-який час - Надіслати вам текстове повідомлення для пропозиції - Запланувати послугу - Оплатити вашу послугу - Залишити онлайн-огляд OneLocal — це універсальний магазин для всіх ваших маркетингових потреб. Отримайте доступ до всіх маркетингових інструментів, які вам потрібні, з однієї інформаційної панелі та відданого фахівця з маркетингу, який поруч із вами на кожному кроці. Щоб дізнатися більше про OneLocal, відвідайте: https://onelocal.com/
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які потім можуть обміняти на ексклюзивні бонуси. Запроваджуючи VIP-рівні, ви можете винагороджувати своїх найлояльніших клієнтів, а реферальні програми залучають нових клієнтів. Крім того, ви можете визначити афілійованих осіб і керувати ними, щоб збільшити утримання клієнтів.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з 2009 року. Особливості - Необмежена кількість рефералів - Відповідність GDPR - Керування виплатами - Інтеграція гаманця - Кілька кампаній - Двосторонні задоволення - Підтримка шаблонів - Спеціальні вимоги - Кілька мов 45+ - Підтримка API
ReferIn
referin.com
ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесторів, радників і співробітників. Зазвичай це розблокує конвеєр на мільйони доларів, який, ймовірно, відсутній у вашій команді SDR/продажів, і який тепер можна виконати за кілька кліків!
Retainful
retainful.com
Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.
Affilae
affilae.com
Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетворює ваших клієнтів на прихильників бренду. Ми використовуємо передову технологію автоматизації, щоб розкрити неймовірну силу реферального маркетингу, створити галас навколо вашого бренду та перетворити задоволених клієнтів на активних прихильників бренду. Genius Referrals найкраще підходить для брендів, яким потрібні більш динамічні рішення та автоматизація процесів реферальних програм. Ми надаємо наскрізні рішення для B2B, B2C, SaaS, Retail і Enterprise.
Harviist
harviist.com
У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати реферальні кампанії всього за кілька кліків. 83% потенційних клієнтів довіряють рекомендаціям друзів і родичів, при цьому рекомендовані клієнти демонструють на 37% вищий рівень утримання (Nielsen). Маркетинг за рекомендаціями клієнтів полегшує та заохочує ці однорангові рекомендації, надаючи канали та кампанії, які полегшують для клієнта обговорення вашого продукту чи послуги
Herdify
herdify.com
Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програм лояльності чи даних CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.Навіть у нашому цифровому світі ці спільноти найбільше впливають на купівельну поведінку споживачів. Раніше це було про людину – ми думали, що люди, які виглядають однаково, діють однаково. І ми продавали їм так само, як і наші конкуренти. Сучасні найуспішніші бренди, такі як Huel, Gymshark і Airbnb, зосереджуються на своїх спільнотах. Завдяки технології штучного інтелекту Herdify виявляйте та контролюйте свої спільноти та розвивайтеся стратегічно, як найуспішніші маркетологи сучасності.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську базу.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи B2B-бізнесу завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Немає обмежень на отримані реферали. Знайдіть клієнтів-чемпіонів Ми відстежуємо реферальні посилання, якими поділилися клієнти, і тих, хто відповідає. Ви знатимете, хто отримує найкращих рефералів, і легко знайдете клієнтів-чемпіонів. Відстеження отриманих кредитів Ми відстежуємо кредити, отримані як поточними клієнтами, так і клієнтами, яких ми залучили. Ви встановлюєте суму кредиту, а також час і місце їх застосування
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієнтів.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас!
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекомендацій промоутерів. CustomerGauge — це платформа керування клієнтським досвідом B2B, яка дозволяє клієнтам: - Збирайте відгуки клієнтів від кількох зацікавлених сторін в обліковому записі - Створюйте спеціальні інформаційні панелі для відображення результатів у реальному часі - Встановіть цілі та завдання для замикання циклу з клієнтами - Сегментуйте статистику клієнтів за регіоном, продуктом, закладом тощо. - і узгоджувати бізнес-ініціативи співробітників, пов'язані з CX CustomerGauge також є першим і єдиним рішенням для керування клієнтським досвідом, яке автоматично поєднує статистику клієнтів із даними про доходи. Це дозволяє менеджерам CX: - Визначте та визначте пріоритети для найбільш ефективних покращень взаємодії з клієнтами - Прогнозуйте вплив майбутніх покращень CX на шлях клієнта - і звітувати про рентабельність інвестицій цінних ініціатив для клієнтів
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - це провідна платформа комунікацій для співробітників, що дає можливість вирівняти всю свою робочу силу, покращити залучення працівників та підвищити продуктивність праці. Haiilo допомагає підключити своїх працівників до мети через спілкування та громади. Більше 1000 міжнародних клієнтів, включаючи Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce та Deutsche Bahn, вже використовують хайло для досягнення, залучення та розуміння понад 2,5 мільйонів працівників щодня. Раніше Койо (Німеччина), Смерп (Фінляндія) та Джубіве (Франція)
NiceJob
nicejob.com
NiceJob допомагає великим підприємствам отримати репутацію, на яку вони заслуговують, отримати найвищий рейтинг і отримати більше продажів. Це репутаційна маркетингова платформа, розроблена, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися, залучаючи більше потенційних клієнтів і закриваючи більше продажів. NiceJob робить це шляхом автоматизації процесу збору відгуків і рекомендацій від ваших клієнтів і використання їх у всіх ваших маркетингових каналах, щоб збільшити кількість конверсій, зменшити занепокоєння клієнтів і допомогти вашому бізнесу стати найвищим рейтингом. * Провідна платформа маркетингу репутації. * Легко станьте компанією з найвищим рейтингом і отримайте більше продажів. * Оцінено та довірено понад 7000 компаній. Додайте веб-сайт Convert до будь-якого плану NiceJob. Перетворені веб-сайти гарантовано отримають принаймні на 10% більше продажів, ніж ваш існуючий сайт, гарантуючи, що ваш веб-сайт окупається. З NiceJob, якщо ви сантехнік, або покоївка, або юрист, або будь-який інший постачальник послуг, ви можете бути найкращим у цій справі, не потребуючи бути генієм маркетингу, щоб отримати клієнтів. NiceJob дозволяє вашим клієнтам говорити за вас.
ReferralCandy
referralcandy.com
Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Talkable
talkable.com
Маркетингова технологія Talkable дає змогу брендам електронної комерції залучати й утримувати цінних клієнтів за допомогою маркетингових програм для рекомендацій і лояльності. Будучи єдиним джерелом рішення для ваших потреб у маркетингу за рекомендаціями та маркетингу лояльності, бренди можуть створювати безперебійну взаємодію з користувачами, спрямовану на підвищення залученості до бренду та формування прихильності до бренду. Для рішень як для рекомендацій, так і для лояльності Talkable пропонує широкі можливості сегментації, вбудований набір тестів A/B і найкращі в своєму класі інтелектуальні дані для запобігання шахрайству. Talkable — це більше, ніж просто технологічне рішення, ми також ваш партнер. Таким чином, кожен клієнт має спеціальну команду експертів, які розроблятимуть стратегії, плануватимуть, створюватимуть, розгортатимуть, оптимізуватимуть усі ваші кампанії. Команда успіху клієнтів діятиме як продовження вашої маркетингової команди, розробляючи реферальні програми та програми лояльності, які перевищать ваші очікування. Talkable найкраще підходить для брендів із понад 4 мільйонами доларів річного доходу. Його корпоративні клієнти в середньому бачать 52-кратну рентабельність інвестицій від своїх реферальних програм. Маркетингові рішення Talkable використовуються для: * Визначайте, націлюйте та винагороджуйте найцінніших клієнтів за допомогою поглибленого аналізу даних. * Залучайте та утримуйте найцінніших клієнтів за низьку ціну * Збільште продажі та збільште дохід Компанію Talkable було засновано в 2009 році, і вона стала піонером у можливості цифрового відстеження вірусності маркетингу з вуст в уста, що зрештою стало поштовхом до створення реферального маркетингу. Сьогодні Talkable розробляє та впроваджує довгострокові стратегії зростання, націлені на залучення нових клієнтів, збільшення утримання клієнтів, підвищення LTV і все це за значно нижчої CPA, ніж інші маркетингові канали.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечувати виграшні та згуртовані клієнтські враження, які сприяють зростанню електронної комерції. Yotpo є компанією Forbes Cloud 100 з офісами по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Ізраїль, Великобританію, Болгарію та Австралію.
Smile.io
smile.io
Smile.io — це найбільша у світі платформа лояльності, яка надає прості у використанні програми винагород, які допомагають брендам електронної комерції перетворювати одноразові продажі на повторних лояльних клієнтів. Понад 100 000 брендів використовують бали посмішки, реферальні програми та VIP-програми, щоб максимізувати свої зусилля щодо залучення клієнтів і перетворити транзакції на пристрасних прихильників бренду, які не можуть не повертатися знову і знову. Ви можете запустити красиву та настроювану програму винагород лише за кілька кліків. Крім того, Smile.io дозволяє винагороджувати клієнтів за різноманітні дії, зокрема за публікацію в соціальних мережах, огляди продуктів тощо. Також зростає кількість програм Smile, зокрема MailChimp і Klaviyo. Ці програми дозволяють підключати вашу програму до інструментів, які ви вже використовуєте. Smile.io доступний у таких магазинах додатків: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce і Wix. Шукаєте повний контроль? Отримайте доступ до нашого API за допомогою Smile Plus, щоб почати винагороджувати своїх клієнтів унікальними способами.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових рішень життєвого циклу для глобальних і зростаючих брендів.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Компанію створив попередній керівник відділу успіху клієнтів, який чітко розуміє, як вони ведуть бізнес; вони точно хочуть, щоб люди отримували користь від їх продукту, і допоможуть вам досягти цього. Вони пропонують безкоштовний план, і коли ви купуєте пакет преміум-класу, ви дуже швидко отримаєте рентабельність інвестицій відповідно до того, як вони визначили свої ціни. Чудовий спосіб для компаній SaaS розпочати свою партнерську програму без великих початкових витрат. Компанія розташована в Утрехті, Нідерланди (відповідає GDPR) і була заснована в 2020 році.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прихильників, створювати лояльні спільноти та прискорювати зростання доходів. Завдяки гнучкості, щоб керувати навіть найдосконалішими програмами лояльності та реферальними програмами, SaaSquatch дозволяє винагороджувати своїх прихильників за будь-яку поведінку, яку ви виберете, а потім дає їм змогу сприяти збільшенню вашої клієнтської бази за допомогою рефералів. Наш механізм винагород дає змогу встановлювати унікальні умови для заробітку, створювати рівні винагород і пропонувати різноманітні винагороди, щоб створити ідеальну індивідуальну програму. Крім того, власна інтеграція, безпека корпоративного рівня, виявлення шахрайства та багатомовна підтримка забезпечують потужність і масштабованість для розширення разом з вами. Використовуйте дані клієнтів, які у вас уже є, щоб запускати кампанії, які забезпечують персоналізований досвід користувачів, підвищують лояльність клієнтів і покращують рівень утримання. Збільште впровадження нових функцій продукту та залучайте користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта, щоб ніколи не втрачати шанс розвиватися.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протягом усього шляху клієнта та створює бібліотеку історій клієнтів, яка підтверджує цінність вашого продукту. B2B-компанії, що змінюють правила гри, такі як Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai і Ramp, покладаються на UserEvidence, щоб створювати автентичні історії клієнтів у великому масштабі.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
Fotaflo
fotaflo.com
Ви забезпечуєте досвід, який клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo перетворює спогади клієнтів на розвиток бізнесу. Fotaflo — це найпростіший інструмент для збільшення кількості перенаправлень і повторного бізнесу для будь-кого, хто забезпечує враження, які їхні клієнти хочуть запам’ятати. Fotaflo дозволяє вашому бізнесу використовувати природне бажання ваших клієнтів знімати та ділитися фотографіями та відео про свій досвід із друзями, родиною та онлайн-світом. Спрощуючи та автоматизуючи розповсюдження збережених спогадів усім вашим клієнтам через одну централізовану платформу, Fotaflo покращує ваші внутрішні процеси та допомагає вам розвиватися завдяки збільшенню прямих онлайн-конверсій.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використовують SocialLadder для просування своїх клієнтів і перетворюють їх на драйвери зростання, активізуючи свою спільноту для створення вмісту та збільшення конверсій. Технологія SocialLadder дозволяє оптимізувати комунікацію, призначати цифрові та реальні завдання, відстежувати залучення та винагороджувати успішних амбасадорів за допомогу в просуванні вашого бренду. Ваші амбасадори налаштовані на успіх, дозволяючи вам зосередитися на загальній стратегії розвитку, а не витрачати час на щоденне керування справами. SocialLadder має інструменти, необхідні вашому бренду для: ВІДКРИТТЯ: Використовуйте машинне навчання для пошуку клієнтів у вашій CRM, які ідеально підходять для того, щоб стати амбасадорами ОТСЛЕЖИВАТЬ: націлюйте та призначайте завдання амбасадорам (цифрове, фізичне та відстеження конверсій) ВИМІРЮЙТЕ: ROI та одиниця економіка діяльності посла ІНТЕГРАЦІЯ: корпоративний API для складних розгортань СТРЕМЛАЙН: призначення завдань, спілкування та адаптація посла ЗАЛУЧЕННЯ: 100% мобільність для посла, щоб підтримувати вашу спільноту залученою та підзвітною ВИНАГОРОДА: інвентаризація та керування платежами, вбудовані в платформу МАСШТАБ: автоматично навчається від успішних амбасадори, щоб допомогти знайти більше. Зверніться до SocialLadder, щоб отримати живу демонстрацію.
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували за номер 1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використовуючи конструктор кампанії Referral Factory з функцією перетягування. Referral Factory пропонує розширене налаштування білих міток без написання рядка коду! Створюйте реферальні програми, партнерські програми, програми послів, звертайтеся, щоб вигравати конкурси тощо! * Доступ до 100+ шаблонів реферальних програм, які можна редагувати, розроблених експертами з маркетингу. * Інтегрується з HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier тощо. * Referral Factory також пропонує функцію веб-перехоплення, розширений API і кілька тригерів Zapier, які допоможуть вам перенести нових рефералів прямо в робочі процеси, які ви вже використовуєте. * Віджети, спливаючі вікна, вбудовані елементи та сторінки для просування вашої реферальної програми. * Доступ до понад 200 винагород і заохочень для рефералів. Ваучери, цифрові грошові картки, пожертви, видавайте власні, винагороди через zapier та багато іншого. * Розширена аналітика рефералів, щоб ви могли відстежувати рентабельність інвестицій вашої реферальної програми в режимі реального часу. * Повністю відповідає GDPR. Завдяки опції розміщення власних даних за додаткову плату ця функція особливо популярна серед корпоративних компаній, які хочуть уникнути проходження відповідності, щоб дозволити іншому постачальнику розміщувати дані своїх клієнтів. Ціни коливаються від $95 до $1400 на місяць, тож є план для всіх видів бізнесу. Усі плани мають доступ до цілодобової підтримки в чаті та відео. БЕЗКОШТОВНА реєстрація для всіх планів, тобто команда підтримки Referral Factory допоможе вам створити вашу реферальну програму, просувати її та інтегрувати з бізнес-інструментами, які ви вже використовуєте. Influencer Marketing Hub і Growth Marketing Pro віднесли Referral Factory до списку найкращих реферальних програм для використання. У 2023 році для наших клієнтів згенеровано понад 300 000 рефералів!
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