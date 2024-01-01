Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рекомендацій і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну інформацією. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.
Запит на новий застосунок
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob допомагає великим підприємствам отримати репутацію, на яку вони заслуговують, отримати найвищий рейтинг і отримати більше продажів. Це репутаційна маркетингова платформа, розроблена, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися, залучаючи більше потенційних клієнтів і закриваючи більше продажів....
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Ком...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами конте...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої відносини зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS і електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — це провідна комунікаційна платформа для співробітників, яка допомагає вашим співробітникам досягти мети за допомогою спілкування та спільнот. Раніше COYO (Німеччина), Smarp (Фінляндія) і Jubiwee (Франція)
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
Smile.io
smile.io
Smile.io — це найбільша у світі платформа лояльності, яка надає прості у використанні програми винагород, які допомагають брендам електронної комерції перетворювати одноразові продажі на повторних лояльних клієнтів. Понад 100 000 брендів використовують бали посмішки, реферальні програми та VIP-прогр...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували за номер 1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. Створіть свою програму за дні, а не за тижні, викор...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
ReferralCandy
referralcandy.com
Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Affilae
affilae.com
Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протяго...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед керівників у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекоменд...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...
Harviist
harviist.com
У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати рефераль...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими кліє...
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Нем...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи B2B-бізнесу завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які по...
Loyoly.io
loyoly.io
Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, ...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності д...
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Сист...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
Herdify
herdify.com
Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програм лояльності чи даних CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.Навіть у нашому цифровому св...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетво...
Retainful
retainful.com
Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.
ReferIn
referin.com
ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесто...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з...
Partnero
partnero.com
Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити т...
Referral Rock
referralrock.com
Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, підтримуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, перетворіть на продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запу...
Kickbooster
kickbooster.me
Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster привносить великі знання та досвід електронної комерції в галузь краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні проп...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — це реферальна платформа SaaS на основі додатка, яка поєднує в собі засоби спілкування, управління проектами та залучення, які забезпечують високоякісні реферали. GTR поєднує в собі інтегровану інформаційну панель, яка керує потенційними клієнтами та комунікаціями, із привабливим фір...
Base AI
base.ai
Base — це платформа автоматизації маркетингу та адвокації B2B, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити маркетологам оптимізувати взаємодію, створювати відгуки клієнтів, отримувати інформацію, фіксувати VoC та масштабувати адвокацію. Наша платформа дозволяє клієнтам-маркетологам керувати сво...
Aklamio
aklamio.com
Платформа заохочення клієнтів Aklamio дозволяє брендам розвиватися, залучаючи нових клієнтів, утримуючи існуючих і перетворюючи їх на прихильників бренду. Підприємства в усьому світі використовують нашу повністю керовану платформу, щоб пропонувати багато різних типів стимулів (готівка, ваучери, комп...
Extole
extole.com
Компанії роздрібної торгівлі та фінансові послуги використовують Extole, щоб перетворити клієнтів на адвокатів. Наша корпоративна платформа та команда експертів створюють програми залучення, захисту прав і рекомендацій, щоб бренди могли використовувати силу зв’язку з клієнтами, обміну інформацією та...
Mention Me
mention-me.com
Більше споживачів довіряють рекомендаціям друзів щодо бренду, ніж будь-якій іншій рекламі. Ось чому Mention Me зосереджена на переконанні, що кожен бренд має думати про захист інтересів. Зосереджуючись на любові клієнтів, ви створите швидко зростаючу базу шанувальників бренду, які витрачають більше,...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo — це рішення для фото- та відеомаркетингу, яке спрощує й автоматизує розповсюдження фотографій клієнтів, дозволяючи операторам турів і заходів: - Покращувати враження від гостей за допомогою фотоспогадів. - Заохочуйте маркетинг із вуст в уста за допомогою високоякісних повідомлень клієнтів у...