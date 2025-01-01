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Програмне забезпечення для управління навчальними планами впорядковує створення та впровадження навчальних програм для установ на всіх рівнях, від К -12 до вищої освіти. Ці рішення допомагають вирішити виклики, пов'язані з роздробленим розробкою навчальних програм, надаючи централізоване сховище для затверджених установою документи, забезпечуючи згуртований підхід до створення комплексних навчальних програм. Програмне забезпечення пропонує цілий спектр функцій, включаючи управління завданнями, завдання ролі, робочі процеси затвердження, створення каталогів курсів, відображення, контроль версії та інструменти звітності та аналізу. Цей всебічний інструментарій дає можливість освітянам ефективно розвивати, виконувати та оцінювати свої навчальні програми.
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ManageBac
managebac.com
ManageBac - платформа для управління даними студентів, планування навчальних програм та оцінювання у школах з програмами IB.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Toddle
toddleapp.com
Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.
Skyward
skyward.com
Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.
Classter
classter.com
Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.
Learnt.ai
learnt.ai
Learnt.ai - це інструмент на базі штучного інтелекту для педагогів, який автоматизує створення навчальних матеріалів, таких як плани уроків та завдання.
Makers Empire
makersempire.com
Makers Empire - це програма для 3D-дизайну, яка допомагає вчителям початкових шкіл інтегрувати технології в навчання через творчі проекти.
Codio
codio.com
Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom – це платформа для освіти, яка поєднує навчальні програми, інструкції та оцінювання для покращення досвіду навчання учнів.
BookNook
booknook.com
BookNook - це додаток для навчання читанню, що пропонує структуровані заняття та інструменти для покращення грамотності.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud — освітня платформа для підвищення залученості учнів та доступності навчання, що пропонує опитування, вікторини, інструменти для співпраці та відстеження присутності.
Coursedog
coursedog.com
Coursedog - інтегрована платформа академічних операцій для адміністраторів, яка підтримує планування курсів, управління навчальними планами та онлайн-каталогами.
Brolly
brollyed.com
Brolly - це платформа для викладачів спеціальної освіти, що допомагає відстежувати IEP послуги та моніторити прогрес студентів.
Exxat
exxat.com
Exxat – це платформа для управління навчальними та клінічними процесами в охороні здоров'я, що підтримує відстеження відвідуваності та управління клінічними годинами.
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