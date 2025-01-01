Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для управління навчальними програмами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління навчальними планами впорядковує створення та впровадження навчальних програм для установ на всіх рівнях, від К -12 до вищої освіти. Ці рішення допомагають вирішити виклики, пов'язані з роздробленим розробкою навчальних програм, надаючи централізоване сховище для затверджених установою документи, забезпечуючи згуртований підхід до створення комплексних навчальних програм. Програмне забезпечення пропонує цілий спектр функцій, включаючи управління завданнями, завдання ролі, робочі процеси затвердження, створення каталогів курсів, відображення, контроль версії та інструменти звітності та аналізу. Цей всебічний інструментарій дає можливість освітянам ефективно розвивати, виконувати та оцінювати свої навчальні програми.