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Програмне забезпечення для управління навчальними програмами
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Програмне забезпечення для управління навчальними програмами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління навчальними планами впорядковує створення та впровадження навчальних програм для установ на всіх рівнях, від К -12 до вищої освіти. Ці рішення допомагають вирішити виклики, пов'язані з роздробленим розробкою навчальних програм, надаючи централізоване сховище для затверджених установою документи, забезпечуючи згуртований підхід до створення комплексних навчальних програм. Програмне забезпечення пропонує цілий спектр функцій, включаючи управління завданнями, завдання ролі, робочі процеси затвердження, створення каталогів курсів, відображення, контроль версії та інструменти звітності та аналізу. Цей всебічний інструментарій дає можливість освітянам ефективно розвивати, виконувати та оцінювати свої навчальні програми.

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ManageBac

ManageBac

managebac.com

ManageBac - платформа для управління даними студентів, планування навчальних програм та оцінювання у школах з програмами IB.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.

Classter

Classter

classter.com

Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.

Makers Empire

Makers Empire

makersempire.com

Makers Empire - це програма для 3D-дизайну, яка допомагає вчителям початкових шкіл інтегрувати технології в навчання через творчі проекти.

Codio

Codio

codio.com

Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.

Learnt.ai

Learnt.ai

learnt.ai

Learnt.ai - це інструмент на базі штучного інтелекту для педагогів, який автоматизує створення навчальних матеріалів, таких як плани уроків та завдання.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom – це платформа для освіти, яка поєднує навчальні програми, інструкції та оцінювання для покращення досвіду навчання учнів.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook - це додаток для навчання читанню, що пропонує структуровані заняття та інструменти для покращення грамотності.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud — освітня платформа для підвищення залученості учнів та доступності навчання, що пропонує опитування, вікторини, інструменти для співпраці та відстеження присутності.

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog - інтегрована платформа академічних операцій для адміністраторів, яка підтримує планування курсів, управління навчальними планами та онлайн-каталогами.

Brolly

Brolly

brollyed.com

Brolly - це платформа для викладачів спеціальної освіти, що допомагає відстежувати IEP послуги та моніторити прогрес студентів.

Exxat

Exxat

exxat.com

Exxat – це платформа для управління навчальними та клінічними процесами в охороні здоров'я, що підтримує відстеження відвідуваності та управління клінічними годинами.

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