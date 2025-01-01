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Біржі криптовалют
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Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки

Криптовалютні біржі — це онлайн-платформи, які полегшують купівлю, продаж і торгівлю цифровими валютами. Користувачі можуть обмінювати традиційні фіатні валюти (наприклад, долари США або євро) на криптовалюти (наприклад, біткоіни, ефіріум або Ripple) або обмінювати одну криптовалюту на іншу. Ці платформи забезпечують ринок, де покупці та продавці можуть підключатися для здійснення транзакцій. Криптовалютні біржі відіграють вирішальну роль у крипто-екосистемі, слугуючи мостом між користувачами та широким ринком цифрових валют. Безпека, простота використання та різноманітність підтримуваних криптовалют є ключовими факторами для користувачів, які обирають біржу.

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Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit - це платформа для торгівлі Bitcoin та Ethereum, що пропонує постійні контракти та маржинальну торгівлю для користувачів різного рівня.

Binance

Binance

binance.com

Binance - це платформа для торгівлі криптовалютами, що надає доступ до понад 500 монет, включаючи Bitcoin та Ethereum, з різними варіантами торгівлі.

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin - безпечна платформа для обміну криптовалютами, що пропонує широкий спектр торгових послуг та підтримує понад 820 криптовалют.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

Upstox Pro - це торгова платформа для активних трейдерів, що дозволяє торгувати акціями, опціонами, ф'ючерсами та іншими фінансовими інструментами.

OKX

OKX

okx.com

OKX — криптовалютна біржа для торгівлі понад 350 токенами з безпечною платформою та зручним гаманцем для управління активами.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta Exchange - платформа для торгівлі криптовалютними деривативами з підтримкою ф'ючерсів, опцій та маржинальної торгівлі.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX Pro - це додаток для професійної торгівлі криптовалютами, що забезпечує зручний інтерфейс та безпеку для купівлі і продажу криптовалют.

Kraken

Kraken

kraken.com

Kraken - це платформа для купівлі та продажу понад 200 криптовалют з безпечною підтримкою фіатних валют та мобільним додатком.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

Blockchain.com - це платформа для купівлі, продажу та обміну криптовалютою з акцентом на безпеку та зручність управління цифровими активами.

Gemini

Gemini

gemini.com

Gemini — платформа для купівлі та продажу криптовалют, яка підтримує понад 200 активів і гарантує безпеку та простоту використання.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

Додаток KuCoin Trade дозволяє купувати та продавати криптовалюти з реальним ціноутворенням, підтримує понад 700 кошильків і 1300 торгових пар.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Binance.us - це платформа для торгівлі понад 150 криптовалютами з низькими комісіями, призначена для користувачів у США на усіх пристроях.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Binance Futures - це платформа для торгівлі похідними криптовалютами, що дозволяє користувачам торгувати ф'ючерсами з важелями та управляти ризиками.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures - це платформа для торгівлі ф'ючерсами на криптовалюти, зокрема біткойн і Ethereum, з можливістю використання кредитного плеча.

Upbit (업비트)

Upbit (업비트)

upbit.com

Upbit - це південнокорейська біржа криптовалют, що пропонує торгівлю відомими криптовалютами зі зручним торговим терміналом і підтримкою безпеки.

FTX

FTX

ftx.com

Додаток FTX призначений для торгівлі криптовалютами, пропонуючи функції для покупки та продажу активів із важелем до 101x.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX.US - платформа для торгівлі криптовалютами, що дозволяє купувати та продавати BTC, ETH, USDT та DOGE з підтримкою маржинальної торгівлі.

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Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog