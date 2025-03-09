Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Криптовалютні біржі — це онлайн-платформи, які полегшують купівлю, продаж і торгівлю цифровими валютами. Користувачі можуть обмінювати традиційні фіатні валюти (наприклад, долари США або євро) на криптовалюти (наприклад, біткоіни, ефіріум або Ripple) або обмінювати одну криптовалюту на іншу. Ці платформи забезпечують ринок, де покупці та продавці можуть підключатися для здійснення транзакцій. Криптовалютні біржі відіграють вирішальну роль у крипто-екосистемі, слугуючи мостом між користувачами та широким ринком цифрових валют. Безпека, простота використання та різноманітність підтримуваних криптовалют є ключовими факторами для користувачів, які обирають біржу.
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Binance
binance.com
Binance - це платформа для торгівлі криптовалютами, що надає доступ до понад 500 монет, включаючи Bitcoin та Ethereum, з різними варіантами торгівлі.
Bybit
bybit.com
Bybit - це платформа для торгівлі Bitcoin та Ethereum, що пропонує постійні контракти та маржинальну торгівлю для користувачів різного рівня.
OKX
okx.com
OKX — криптовалютна біржа для торгівлі понад 350 токенами з безпечною платформою та зручним гаманцем для управління активами.
KuCoin
kucoin.com
KuCoin - безпечна платформа для обміну криптовалютами, що пропонує широкий спектр торгових послуг та підтримує понад 820 криптовалют.
Binance.US
binance.us
Binance.us - це платформа для торгівлі понад 150 криптовалютами з низькими комісіями, призначена для користувачів у США на усіх пристроях.
Binance Futures
binance.com
Binance Futures - це платформа для торгівлі похідними криптовалютами, що дозволяє користувачам торгувати ф'ючерсами з важелями та управляти ризиками.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit - це південнокорейська біржа криптовалют, що пропонує торгівлю відомими криптовалютами зі зручним торговим терміналом і підтримкою безпеки.
Gemini
gemini.com
Gemini — платформа для купівлі та продажу криптовалют, яка підтримує понад 200 активів і гарантує безпеку та простоту використання.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Додаток KuCoin Trade дозволяє купувати та продавати криптовалюти з реальним ціноутворенням, підтримує понад 700 кошильків і 1300 торгових пар.
Blockchain.com
blockchain.com
Blockchain.com - це платформа для купівлі, продажу та обміну криптовалютою з акцентом на безпеку та зручність управління цифровими активами.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX Pro - це додаток для професійної торгівлі криптовалютами, що забезпечує зручний інтерфейс та безпеку для купівлі і продажу криптовалют.
FTX
ftx.com
Додаток FTX призначений для торгівлі криптовалютами, пропонуючи функції для покупки та продажу активів із важелем до 101x.
Kraken
kraken.com
Kraken - це платформа для купівлі та продажу понад 200 криптовалют з безпечною підтримкою фіатних валют та мобільним додатком.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures - це платформа для торгівлі ф'ючерсами на криптовалюти, зокрема біткойн і Ethereum, з можливістю використання кредитного плеча.
Upstox Pro
upstox.com
Upstox Pro - це торгова платформа для активних трейдерів, що дозволяє торгувати акціями, опціонами, ф'ючерсами та іншими фінансовими інструментами.
FTX.US
ftx.us
FTX US Cryptocurrency Exchange Криптовалютна біржа інституційного рівня, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратна маржинальна торгівля та легкі фіатні депозити.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta Exchange - платформа для торгівлі криптовалютними деривативами з підтримкою ф'ючерсів, опцій та маржинальної торгівлі.
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