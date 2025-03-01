Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

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Криптовалютні біржі — це онлайн-платформи, які полегшують купівлю, продаж і торгівлю цифровими валютами. Користувачі можуть обмінювати традиційні фіатні валюти (наприклад, долари США або євро) на криптовалюти (наприклад, біткоіни, ефіріум або Ripple) або обмінювати одну криптовалюту на іншу. Ці платформи забезпечують ринок, де покупці та продавці можуть підключатися для здійснення транзакцій. Криптовалютні біржі відіграють вирішальну роль у крипто-екосистемі, слугуючи мостом між користувачами та широким ринком цифрових валют. Безпека, простота використання та різноманітність підтримуваних криптовалют є ключовими факторами для користувачів, які обирають біржу.
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Binance
binance.com
BINANCE CRYPTOCURRENCY Exchange - ми працюємо за найбільшим біткойнським біржем у світі та криптовалютам Altcoin у світі за обсягом
Bybit
bybit.com
Bybit - це найбезпечніша, найшвидша, найпрозоріша та зручна для користувачів платформа Bitcoin та Ethereum Trading, що пропонує криптовалютні вічні контракти
OKX
okx.com
OKX - це друга за величиною глобальна криптовалюта за обсягом торгів та провідної екосистеми Web3. Щомісячно підтвердження резервних випусків, OKX довіряють понад 50 мільйонів глобальних користувачів. OKX - це найшвидший і найнадійніший криптовалютний додаток для професійних торговців скрізь. - Купуйте, продає та торгуйте 350+ жетонами зі 100+ місцевими валютами - дублікат переходу від провідних торговців у цій галузі лише за один клацання - досліджуйте Web3 та візьміть під контроль свою криптовалюту, NFT та цифрові активи з гаманцем Okx з його обширним Асортимент криптовалютних продуктів та послуг та непохитна прихильність до інновацій, Vision Okx - це світ, де фінансовий доступ підтримується blockchain та силою децентралізованих фінансів.
Binance Futures
binance.com
Біржа криптовалютних деривативів №1 у світі.
Gemini
gemini.com
Купуйте біткойн та криптовалюту миттєво! Близнюки - це проста, елегантна та безпечна платформа для створення вашого криптовалютного портфоліо.
KuCoin
kucoin.com
Kucoin - це найсучасніший і безпечний обмін криптовалютами для придбання та продажу Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS тощо.
Kraken
kraken.com
Купуйте біткойни та криптовалюти Зареєструйтеся сьогодні та купуйте понад 50 криптовалют за лічені хвилини. Почніть із лише 10 доларів США.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta - це #TradersFirst Cryptocurrency Exchange. Ми пропонуємо 24/7/365 ліквідність, швидке виконання, низькі збори та безпека підприємства.
Upstox Pro
upstox.com
Pro Web: Pro Platform Для професійних торговців: найпотужніший та простий у використанні Торгова платформа на базі HTML в Індії.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit-це південнокорейська біржа криптовалют, заснована в 2017 році. Ним керує Дунаму, який є одним з найвищого значення стартапів у Південній Кореї.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Купуйте та продайте криптовалюти легко на ринку Kucoin Spot. Доступ до BTC з ціноутворенням у режимі реального часу, розширеними торговими діаграмами та торговими показниками.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — це вдосконалена платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує різноманітні ф’ючерси з кредитним плечем, які купуються та продаються в біткойнах та інших криптовалютах. Замість фіатних валют або інших криптовалют KuCoin Futures обробляє лише біткойни/ETH, а всі прибутки та збитки відображаються в біткойнах/ETH/USDT.
FTX.US
ftx.us
FTX US Cryptocurrency Exchange Криптовалютна біржа інституційного рівня, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратна маржинальна торгівля та легкі фіатні депозити.
CoinDCX Pro
coindcx.com
COINDCX - це найбільший і найбезпечніший обмін криптовалютами в Індії, де ви можете легко купувати та продавати біткойн та інші криптовалюти.
Blockchain.com
blockchain.com
Найпопулярніший спосіб купівлі, продажу та торгівлі криптовалютою. Довіряють мільйони з 2011 року з понад 1 трлн доларів криптовалют.
Binance.US
binance.us
Торгуйте понад 40 криптовалют і насолоджуйтесь найнижчими торговими збори в Америці, з вашого ноутбука, планшета чи мобільного пристрою.
FTX
ftx.com
FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте ф’ючерси на BTC, ETH, USDT, BNB та ф’ючерси на індекс із кредитним плечем до 101x.
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