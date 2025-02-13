Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

OKX

okx.com

OKX є другою за величиною світовою криптобіржею за обсягом торгів і провідною екосистемою Web3. Завдяки щомісячним випускам Proof of Reserve OKX довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. OKX — це найшвидший і найнадійніший додаток для торгівлі криптовалютами для професійних трейдерів у всьому світі. - Купуйте, продавайте та торгуйте понад 350 токенами з більш ніж 100 місцевими валютами - Дублюйте кроки від провідних трейдерів у галузі лише в один клік - Досліджуйте Web3 і візьміть під контроль свою криптовалюту, NFT і цифрові активи за допомогою гаманця OKX із широким набором широкий спектр криптопродуктів і послуг, а також непохитну відданість інноваціям, бачення OKX – це світ, де фінансовий доступ підтримується блокчейн і потужність децентралізованих фінансів.