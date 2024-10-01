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Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки - Нігер

Криптовалютні біржі — це онлайн-платформи, які полегшують купівлю, продаж і торгівлю цифровими валютами. Користувачі можуть обмінювати традиційні фіатні валюти (наприклад, долари США або євро) на криптовалюти (наприклад, біткоіни, ефіріум або Ripple) або обмінювати одну криптовалюту на іншу. Ці платформи забезпечують ринок, де покупці та продавці можуть підключатися для здійснення транзакцій. Криптовалютні біржі відіграють вирішальну роль у крипто-екосистемі, слугуючи мостом між користувачами та широким ринком цифрових валют. Безпека, простота використання та різноманітність підтримуваних криптовалют є ключовими факторами для користувачів, які обирають біржу.

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Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit — це найбезпечніша, найшвидша, найпрозоріша та зручна торгова платформа для біткойнів та Ethereum, яка пропонує безстрокові контракти на криптовалюту

Binance

Binance

binance.com

Криптовалютна біржа Binance - ми керуємо найбільшою у світі криптовалютною біржею біткойнів і альткойнів за обсягом

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin — це найдосконаліша та найбезпечніша криптовалютна біржа для купівлі та продажу Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS тощо.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

PRO WEB: професійна платформа Для професійних трейдерів: найпотужніший і простий у використанні Торгова платформа на основі HTML в Індії.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX — це найбільша та найбезпечніша біржа криптовалют в Індії, де ви можете легко купувати та продавати біткойни та інші криптовалюти.

OKX

OKX

okx.com

OKX є другою за величиною світовою криптобіржею за обсягом торгів і провідною екосистемою Web3. Завдяки щомісячним випускам Proof of Reserve OKX довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. OKX — це найшвидший і найнадійніший додаток для торгівлі криптовалютами для професійних трейдерів...

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta — це біржа похідних криптовалют #TradersFirst. Ми пропонуємо ліквідність 24/7/365, швидке виконання, низькі комісії та безпеку корпоративного рівня.

Kraken

Kraken

kraken.com

Купуйте біткойни та криптовалюти Зареєструйтеся сьогодні та купуйте понад 50 криптовалют за лічені хвилини. Почніть із лише 10 доларів США.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

Легко купуйте та продавайте криптовалюти на спотовому ринку KuCoin. Отримайте доступ до BTC із ціноутворенням у реальному часі, розширеними торговими діаграмами та торговими індикаторами.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

Найпопулярніший у світі спосіб купувати, продавати та торгувати криптовалютою. Кому довіряють мільйони з 2011 року з криптовалютними транзакціями на суму понад 1 трильйон доларів.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Торгуйте понад 40 криптовалютами та отримуйте найнижчі торгові комісії в Америці зі свого ноутбука, планшета чи мобільного пристрою.

Gemini

Gemini

gemini.com

Купуйте біткоїни та криптовалюти миттєво! Gemini — це проста, елегантна та безпечна платформа для створення вашого криптопортфеля.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — це вдосконалена платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує різноманітні ф’ючерси з кредитним плечем, які купуються та продаються в біткойнах та інших криптовалютах. Замість фіатних валют або інших криптовалют KuCoin Futures обробляє лише біткойн...

FTX

FTX

ftx.com

FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте ф’ючерси на BTC, ETH, USDT, BNB та ф’ючерси на індекс із кредитним плечем до 101x.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Біржа криптовалютних деривативів №1 у світі.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX US Cryptocurrency Exchange Криптовалютна біржа інституційного рівня, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратна маржинальна торгівля та легкі фіатні депозити.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit — це південнокорейська криптовалютна біржа, заснована в 2017 році. Нею керує Dunamu, який є одним із найдорожчих стартапів у Південній Кореї.

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