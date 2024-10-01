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Біржі криптовалют - Найпопулярніші застосунки - Мальдіви
Криптовалютні біржі — це онлайн-платформи, які полегшують купівлю, продаж і торгівлю цифровими валютами. Користувачі можуть обмінювати традиційні фіатні валюти (наприклад, долари США або євро) на криптовалюти (наприклад, біткоіни, ефіріум або Ripple) або обмінювати одну криптовалюту на іншу. Ці платформи забезпечують ринок, де покупці та продавці можуть підключатися для здійснення транзакцій. Криптовалютні біржі відіграють вирішальну роль у крипто-екосистемі, слугуючи мостом між користувачами та широким ринком цифрових валют. Безпека, простота використання та різноманітність підтримуваних криптовалют є ключовими факторами для користувачів, які обирають біржу.
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Binance
binance.com
Криптовалютна біржа Binance - ми керуємо найбільшою у світі криптовалютною біржею біткойнів і альткойнів за обсягом
Bybit
bybit.com
Bybit — це найбезпечніша, найшвидша, найпрозоріша та зручна торгова платформа для біткойнів та Ethereum, яка пропонує безстрокові контракти на криптовалюту
KuCoin
kucoin.com
KuCoin — це найдосконаліша та найбезпечніша криптовалютна біржа для купівлі та продажу Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS тощо.
Gemini
gemini.com
Купуйте біткоїни та криптовалюти миттєво! Gemini — це проста, елегантна та безпечна платформа для створення вашого криптопортфеля.
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB: професійна платформа Для професійних трейдерів: найпотужніший і простий у використанні Торгова платформа на основі HTML в Індії.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX — це найбільша та найбезпечніша біржа криптовалют в Індії, де ви можете легко купувати та продавати біткойни та інші криптовалюти.
OKX
okx.com
OKX є другою за величиною світовою криптобіржею за обсягом торгів і провідною екосистемою Web3. Завдяки щомісячним випускам Proof of Reserve OKX довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. OKX — це найшвидший і найнадійніший додаток для торгівлі криптовалютами для професійних трейдерів...
Delta Exchange
delta.exchange
Delta — це біржа похідних криптовалют #TradersFirst. Ми пропонуємо ліквідність 24/7/365, швидке виконання, низькі комісії та безпеку корпоративного рівня.
Kraken
kraken.com
Купуйте біткойни та криптовалюти Зареєструйтеся сьогодні та купуйте понад 50 криптовалют за лічені хвилини. Почніть із лише 10 доларів США.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Легко купуйте та продавайте криптовалюти на спотовому ринку KuCoin. Отримайте доступ до BTC із ціноутворенням у реальному часі, розширеними торговими діаграмами та торговими індикаторами.
Blockchain.com
blockchain.com
Найпопулярніший у світі спосіб купувати, продавати та торгувати криптовалютою. Кому довіряють мільйони з 2011 року з криптовалютними транзакціями на суму понад 1 трильйон доларів.
Binance.US
binance.us
Торгуйте понад 40 криптовалютами та отримуйте найнижчі торгові комісії в Америці зі свого ноутбука, планшета чи мобільного пристрою.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — це вдосконалена платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує різноманітні ф’ючерси з кредитним плечем, які купуються та продаються в біткойнах та інших криптовалютах. Замість фіатних валют або інших криптовалют KuCoin Futures обробляє лише біткойн...
FTX
ftx.com
FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте ф’ючерси на BTC, ETH, USDT, BNB та ф’ючерси на індекс із кредитним плечем до 101x.
Binance Futures
binance.com
Біржа криптовалютних деривативів №1 у світі.
FTX.US
ftx.us
FTX US Cryptocurrency Exchange Криптовалютна біржа інституційного рівня, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратна маржинальна торгівля та легкі фіатні депозити.
Upbit
upbit.com
Upbit — це південнокорейська криптовалютна біржа, заснована в 2017 році. Нею керує Dunamu, який є одним із найдорожчих стартапів у Південній Кореї.