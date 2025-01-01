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Інструменти краудтестування
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Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки

Інструменти масового тестування, також відомі як краудсорсингове тестування, дозволяють компаніям тестувати програмне забезпечення, веб-сайти та програми за допомогою величезної мережі окремих користувачів. Це програмне забезпечення з’єднує компанії з різноманітною групою тестувальників, дозволяючи їм отримувати доступ і тестувати програмне забезпечення чи програми на власних пристроях. У епоху цифрових технологій краудтестування є неоціненним завдяки його здатності створювати дуже різноманітні середовища тестування, оскільки натовп користувачів природно тестуватиме різні типи пристроїв і налаштування. Програмне забезпечення для краудсорсингового тестування є особливо корисним для команд DevOps. Він надає розробникам прямі відгуки від користувачів щодо програмного забезпечення, веб-сайтів, додатків та їхніх цільових кінцевих точок до того, як продукт буде публічно випущено. Крім того, якщо рішення для краудсорсингу тестування включає можливості журналювання, розробники можуть аналізувати ці журнали, щоб діагностувати будь-які помилки, виявлені під час тестування. Цей тип тестування користувача можна проводити разом із програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами тестування. По суті, краудсорсингове тестування слугує зовнішньою формою експертної перевірки коду, що включає оцінку людиною, а не автоматичними перевірками.

Запит на новий застосунок


Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase - платформа для оцінки вразливостей, яка допомагає виявляти, аналізувати та управляти проблемами безпеки для стартапів та підприємств.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna – це платформа для віддалених досліджень користувачів, яка допомагає компаніям отримувати відгуки, проводити опитування та тестування зручності.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv – платформа для виявлення вразливостей, що пропонує управління вразливостями та послуги тестування безпеки без складнощів традиційного підходу.

Useberry

Useberry

useberry.com

Useberry - це платформа для збору відгуків користувачів щодо прототипів і веб-сайтів, що допомагає покращити зручність та досвід користувачів.

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio - це платформа для тестування програмного забезпечення, яка поєднує автоматизовані та ручні методи для забезпечення якості продуктів.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.

UNGUESS

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS – платформа для краудсорсингу, що забезпечує тестування та дослідження, залучаючи кваліфікованих користувачів для отримання корисних інсайтів.

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