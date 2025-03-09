Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Інструменти масового тестування, також відомі як краудсорсингове тестування, дозволяють компаніям тестувати програмне забезпечення, веб-сайти та програми за допомогою величезної мережі окремих користувачів. Це програмне забезпечення з’єднує компанії з різноманітною групою тестувальників, дозволяючи їм отримувати доступ і тестувати програмне забезпечення чи програми на власних пристроях. У епоху цифрових технологій краудтестування є неоціненним завдяки його здатності створювати дуже різноманітні середовища тестування, оскільки натовп користувачів природно тестуватиме різні типи пристроїв і налаштування. Програмне забезпечення для краудсорсингового тестування є особливо корисним для команд DevOps. Він надає розробникам прямі відгуки від користувачів щодо програмного забезпечення, веб-сайтів, додатків та їхніх цільових кінцевих точок до того, як продукт буде публічно випущено. Крім того, якщо рішення для краудсорсингу тестування включає можливості журналювання, розробники можуть аналізувати ці журнали, щоб діагностувати будь-які помилки, виявлені під час тестування. Цей тип тестування користувача можна проводити разом із програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами тестування. По суті, краудсорсингове тестування слугує зовнішньою формою експертної перевірки коду, що включає оцінку людиною, а не автоматичними перевірками.
Запит на новий застосунок
Prolific
prolific.com
Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Useberry
useberry.com
Useberry - це платформа для збору відгуків користувачів щодо прототипів і веб-сайтів, що допомагає покращити зручність та досвід користувачів.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna – це платформа для віддалених досліджень користувачів, яка допомагає компаніям отримувати відгуки, проводити опитування та тестування зручності.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це все, на що заслуговують ваші цифрові рішення, в одному місці.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якісні продукти у великих масштабах. У будь-якому місці. На будь-якому пристрої. Будь-якою мовою. Будь-яким способом оплати. Серед наших клієнтів – провідні світові компанії, такі як Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair тощо. Найінноваційніші та найшвидше зростаючі фірми у світі також співпрацюють з Testlio для тестування програмного забезпечення, зокрема Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market та багато інших. Від вирішення складних завдань до досягнення виняткових результатів наші розширені рішення на основі штучного інтелекту пропонують вам гнучкість, інновації та перевірену якість, необхідні для досягнення успіху. Автоматизація тестування: якщо вам потрібне ефективне, надійне та широке автоматизоване тестування, Testlio стане вашим партнером. Завдяки розподіленій мережі реальних пристроїв, складній моделі управління, стандартизованій структурі, що передається, і глобальній команді інженерів з якості, Testlio пропонує найбільш гнучке рішення автоматизації тестування, доступне на сьогодні. Нашими основними методами автоматизації тестування є автоматизована розробка тестів і керування автоматизацією тестування. Тестування вручну: якщо ваша цифрова програма, потокова подія, локалізований досвід і/або платіжна система повинні працювати бездоганно, Testlio — ваш вибір. Завдяки охопленню 1200+ пристроїв, 400+ способів оплати, 150+ країн і 100+ мов, Testlio є найбільш перевіреним рішенням для найвибагливіших вимог щодо якості. Наші основні методи ручного тестування – дослідницьке тестування, тестування за сценарієм, димове тестування та перевірка проблем. Тестування програмного забезпечення Fuesd: якщо ваша стратегія випуску програмного забезпечення вимагає поєднання автоматизованого та ручного тестування, Testlio має унікальні можливості для виконання. Завдяки використанню підходу, керованого сигналами, який забезпечує інтеграцію штучного інтелекту та DevOps і гарантує, що робота тестування відповідає правильному поєднанню людей і машин, Fused Software Testing виявляється найбільш інноваційним рішенням на ринку. Допомога керівникам із забезпечення якості подолати труднощі щодо якості, потужності та своєчасних випусків. Щоб дізнатися більше, відвідайте: testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti – це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка спеціалізується на краудсорсингових послугах безпеки, щоб допомогти організаціям захистити себе від кіберзлочинності та витоку даних. Наша провідна в галузі платформа кібербезпеки дозволяє компаніям підключатися до нашої глобальної спільноти з 70 000 дослідників безпеки, які використовують свій унікальний досвід, щоб знаходити вразливості та повідомляти про них для захисту бізнесу. Intigriti довіряють деякі з найбільших і найцікавіших компаній у всьому світі, зокрема Intel, Yahoo! і Red Bull, які довіряють нашій платформі для зниження ризику кібератак і витоку даних. Наш спектр додаткових послуг з тестування безпеки допомагає компаніям захищати свої цифрові активи та зменшувати ризик пошкодження внаслідок злому. Наші рішення охоплюють: - Винагороду за помилки - Програми виявлення вразливостей (VDP) - Гібридний пентест - Події хакерства в реальному часі - Послуги винагород Заснована в 2016 році компанія Intigriti зараз має глобальну команду з понад 100 співробітників по всьому світу.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.
BugBase
bugbase.ai
BugBase - платформа для оцінки вразливостей, яка допомагає виявляти, аналізувати та управляти проблемами безпеки для стартапів та підприємств.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv – платформа для виявлення вразливостей, що пропонує управління вразливостями та послуги тестування безпеки без складнощів традиційного підходу.
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