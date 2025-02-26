Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Інструменти масового тестування, також відомі як краудсорсингове тестування, дозволяють компаніям тестувати програмне забезпечення, веб-сайти та програми за допомогою величезної мережі окремих користувачів. Це програмне забезпечення з’єднує компанії з різноманітною групою тестувальників, дозволяючи їм отримувати доступ і тестувати програмне забезпечення чи програми на власних пристроях. У епоху цифрових технологій краудтестування є неоціненним завдяки його здатності створювати дуже різноманітні середовища тестування, оскільки натовп користувачів природно тестуватиме різні типи пристроїв і налаштування. Програмне забезпечення для краудсорсингового тестування є особливо корисним для команд DevOps. Він надає розробникам прямі відгуки від користувачів щодо програмного забезпечення, веб-сайтів, додатків та їхніх цільових кінцевих точок до того, як продукт буде публічно випущено. Крім того, якщо рішення для краудсорсингу тестування включає можливості журналювання, розробники можуть аналізувати ці журнали, щоб діагностувати будь-які помилки, виявлені під час тестування. Цей тип тестування користувача можна проводити разом із програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами тестування. По суті, краудсорсингове тестування слугує зовнішньою формою експертної перевірки коду, що включає оцінку людиною, а не автоматичними перевірками.
Запит на новий застосунок
Prolific
prolific.com
Prolific — це платформа, яка дозволяє дослідникам збирати високоякісні дані, створені людьми, у великому масштабі від великої перевіреної групи учасників дослідження та виконавців завдань. Використовуючи платформу Prolific, дослідники можуть націлюватися, зв’язуватися та керувати учасниками дослідження з різноманітного, перевіреного та справедливого пулу Prolific – для проведення досліджень, що змінюють світ, і ШІ нового покоління.
Synack
synack.com
Прем’єр-платформа для безпеки на вимогу. Тестування на проникнення PTaaS як послуга. Образливе тестування безпеки, яке з часом покращує вашу безпеку Одна платформа, багато застосувань. Очікуйте стратегічного тестування на проникнення, яке забезпечує повний контроль і видимість, виявляє закономірності та недоліки у вашій програмі безпеки, дає змогу організаціям покращити загальний стан безпеки та забезпечує звітність на рівні керівництва та ради директорів. Інтелектуальна платформа тестування безпеки Synack включає в себе автоматизацію та вдосконалення розширеного інтелекту для більшого охоплення поверхні атаки, безперервного тестування та підвищення ефективності, надаючи більше розуміння проблем, з якими ви стикаєтесь. Платформа бездоганно організовує оптимальне поєднання таланту тестування на людині та інтелектуального сканування в режимі 24/7/365 — усе під вашим контролем. Як завжди, Synack не лише розгортає елітну команду Synack Red Team (SRT) для перевірки вашого активу, але тепер одночасно розгортає SmartScan або інтеграцію з програмним інструментом сканера вашої компанії. Продукт Synack SmartScan використовує Hydra, власний сканер нашої платформи, для постійного виявлення підозрюваних уразливостей для SRT, який потім сортує для отримання лише найкращих у своєму класі результатів. Крім того, ми забезпечуємо додатковий рівень суворості тестування за допомогою масових тестів на проникнення, де дослідники SRT активно шукають уразливості та заповнюють контрольні списки відповідності. Використовуючи власні інструменти та методи, вони забезпечують неперевершену людську креативність і строгість. Використовуючи платформу Synack для виконання високорівневих автоматизованих оцінок усіх додатків і заохочуючи команду Synack Red до постійної та творчої роботи, Synack пропонує унікальне поєднання нашого людського та штучного інтелекту, що забезпечує найефективнішу краудсорсингову роботу. тест на проникнення на ринок. Також тепер доступно на FedRAMP і Azure Marketplace: платформа Synack надає тестування на проникнення як послугу (PTaaS)
Useberry
useberry.com
Useberry — це універсальна платформа для дослідження продукту, яка дозволяє безперешкодно збирати відгуки користувачів і ідеї протягом життєвого циклу розробки продукту. Від початкових ідей і проектів до створення прототипів і від створення веб-сайтів до вдосконалення інформаційної архітектури, Useberry дозволяє створювати перевірені користувачами цифрові продукти. Наша місія в Useberry полягає в тому, щоб надати групам продуктів надійну, просту у використанні платформу для проведення швидких і ефективних досліджень тестування користувачами. Пропонуючи низку розширених аналітичних інструментів, ми полегшуємо вам інтеграцію інформації про користувачів у процес проектування та покращуємо загальну взаємодію з користувачем. За допомогою Useberry ви можете перетворити відгуки користувачів у дієві стратегії дизайну, відповідаючи та перевищуючи очікування користувачів. Прийнятий такими світовими брендами, як Microsoft, Dell, Envato та Accenture, Useberry є ідеальною платформою для піонерів UI/UX, гнучких менеджерів із продуктів, інноваційних маркетологів і проактивних команд продуктів. Основні характеристики: 1. Повна інтеграція: Useberry інтегрується з провідними платформами прототипування, включаючи Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel і Sketch, забезпечуючи спрощений робочий процес, який максимізує ефективність і сприяє співпраці. 2. Перевірка зручності використання для прототипів і веб-сайтів: Useberry пропонує різноманітні інструменти тестування зручності використання, зокрема Open Analytics, Single Tasks і 5-секундні тести. Це дозволяє отримати більш повне розуміння зручності використання вашого продукту. 3. Дослідження інформаційної архітектури: за допомогою сортування карток і тестування дерева Useberry допомагає організувати та структурувати ваш веб-сайт або програму таким чином, щоб це резонувало з вашими користувачами. 4. Пул учасників: отримайте доступ до різноманітної, перевіреної та перевіреної суміші споживачів, професіоналів і важкодоступних аудиторій із 34 країн світу. Профілізоване за сотнями атрибутів, щоб відповідати навіть найбільш нішевим і вимогливим потребам тестування. 5. Посилання для спільного доступу: легко набирайте власних учасників, поділившись посиланням. Поділіться ним електронною поштою та в соціальних мережах або вставте на свій веб-сайт. Ваша аудиторія, ваш вибір. 6. Відстеження кліків: отримуйте графічне представлення, включаючи теплові карти, кожного кліку або торкання на вашому прототипі та веб-сайті. Проаналізуйте, з якими елементами інтерфейсу користувача взаємодіють ваші користувачі, і внесіть потрібні покращення UX. 7. Записи: спостерігайте за кожним кроком навігації та взаємодії користувача, включно з рухом миші. Отримайте детальну статистику відео, що фіксує обличчя, голос і екран вашого користувача. 8. Потоки користувачів: візуалізуйте шлях користувача від одного екрана до іншого. Дізнайтеся, як поводяться ваші користувачі та на яких екранах вони перебувають, коли вирішують піти. 9. Опитування: Useberry надає можливість проводити опитування з одним і кількома виборами, шкалами думок і відкритими запитаннями. 10. Метрики: отримуйте детальну кількісну інформацію про поведінку користувачів із частотою виконання завдань, часом виконання завдання та частотою помилкових натискань. З Useberry ви не просто розробляєте продукт, ви створюєте цифровий досвід, орієнтований на користувача, який адаптований до потреб вашої аудиторії, заощаджуючи дорогоцінний час, зусилля та ресурси.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу групам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальних пристроях у реальному середовищі на сотнях комбінацій пристроїв. . Ми перевіримо ваше програмне забезпечення на доступність, якість перекладу, місцеві та культурні нюанси, щоб ви могли бути видимими на кожному ринку, на якому ви живете чи збираєтеся запустити. Сотні провідних брендів, зокрема Meta, Microsoft, Google, BBC та iHeartMedia, покладаються на Global Платформа App Testing для підвищення якості своїх продуктів зі швидкістю, яка дозволяє командам Agile та DevOps випускати більш регулярні випуски та отримувати життєво важливі відгуки для вирішення проблем або вносити важливі покращення в шлях користувача.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (офіційно UsabilityHub) — це віддалена платформа для дослідження користувачів, яка дозволяє компаніям наймати, досліджувати, проводити інтерв’ю та розуміти свою аудиторію, щоб вони могли створювати кращий досвід. Найкращі команди використовують Lyssna, щоб вони могли глибоко зрозуміти свою аудиторію та рухатися в правильному напрямку — швидше.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це все, на що заслуговують ваші цифрові рішення, в одному місці.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — це більше, ніж просто краудсорсингова охоронна компанія; ми є спільнотою ентузіастів кібербезпеки, об’єднаних спільною метою: захистити організації від зловмисників. Зв’язуючи наших клієнтів із надійними хакерами, які відповідатимуть їхнім потребам, через нашу платформу на базі штучного інтелекту ми даємо їм можливість повернути контроль і випередити навіть найскладніші загрози. Платформа знань Bugcrowd Security Knowledge Platform замінює вартість/складність кількох інструментів уніфікованим рішенням для краудсорсингового тестування пера як послуги, керованої винагороди за помилки, керованого прийому/виявлення вразливостей і керування поверхнею атак (доступна ціна за вибіркою) – із усім доступним однакова інфраструктура для масштабу, послідовності та ефективності. Bugcrowd має понад 10 років досвіду та сотні клієнтів у всіх галузях, включаючи OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio та Міністерство внутрішньої безпеки США.
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якісні продукти у великих масштабах. У будь-якому місці. На будь-якому пристрої. Будь-якою мовою. Будь-яким способом оплати. Серед наших клієнтів – провідні світові компанії, такі як Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair тощо. Найінноваційніші та найшвидше зростаючі фірми у світі також співпрацюють з Testlio для тестування програмного забезпечення, зокрема Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market та багато інших. Від вирішення складних завдань до досягнення виняткових результатів наші розширені рішення на основі штучного інтелекту пропонують вам гнучкість, інновації та перевірену якість, необхідні для досягнення успіху. Автоматизація тестування: якщо вам потрібне ефективне, надійне та широке автоматизоване тестування, Testlio стане вашим партнером. Завдяки розподіленій мережі реальних пристроїв, складній моделі управління, стандартизованій структурі, що передається, і глобальній команді інженерів з якості, Testlio пропонує найбільш гнучке рішення автоматизації тестування, доступне на сьогодні. Нашими основними методами автоматизації тестування є автоматизована розробка тестів і керування автоматизацією тестування. Тестування вручну: якщо ваша цифрова програма, потокова подія, локалізований досвід і/або платіжна система повинні працювати бездоганно, Testlio — ваш вибір. Завдяки охопленню 1200+ пристроїв, 400+ способів оплати, 150+ країн і 100+ мов, Testlio є найбільш перевіреним рішенням для найвибагливіших вимог щодо якості. Наші основні методи ручного тестування – дослідницьке тестування, тестування за сценарієм, димове тестування та перевірка проблем. Тестування програмного забезпечення Fuesd: якщо ваша стратегія випуску програмного забезпечення вимагає поєднання автоматизованого та ручного тестування, Testlio має унікальні можливості для виконання. Завдяки використанню підходу, керованого сигналами, який забезпечує інтеграцію штучного інтелекту та DevOps і гарантує, що робота тестування відповідає правильному поєднанню людей і машин, Fused Software Testing виявляється найбільш інноваційним рішенням на ринку. Допомога керівникам із забезпечення якості подолати труднощі щодо якості, потужності та своєчасних випусків. Щоб дізнатися більше, відвідайте: testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti – це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка спеціалізується на краудсорсингових послугах безпеки, щоб допомогти організаціям захистити себе від кіберзлочинності та витоку даних. Наша провідна в галузі платформа кібербезпеки дозволяє компаніям підключатися до нашої глобальної спільноти з 70 000 дослідників безпеки, які використовують свій унікальний досвід, щоб знаходити вразливості та повідомляти про них для захисту бізнесу. Intigriti довіряють деякі з найбільших і найцікавіших компаній у всьому світі, зокрема Intel, Yahoo! і Red Bull, які довіряють нашій платформі для зниження ризику кібератак і витоку даних. Наш спектр додаткових послуг з тестування безпеки допомагає компаніям захищати свої цифрові активи та зменшувати ризик пошкодження внаслідок злому. Наші рішення охоплюють: - Винагороду за помилки - Програми виявлення вразливостей (VDP) - Гібридний пентест - Події хакерства в реальному часі - Послуги винагород Заснована в 2016 році компанія Intigriti зараз має глобальну команду з понад 100 співробітників по всьому світу.
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для захисту їхніх відкритих областей і звітування про вразливості на їхніх веб-сайтах, у мобільних додатках, інфраструктура та підключені пристрої. YesWeHack проводить приватні (лише за запрошеннями) програми та публічні програми для сотень організацій у всьому світі відповідно до найсуворіших європейських правил. Окрім платформи Bug Bounty, YesWeHack також пропонує: рішення для створення та керування політикою розкриття вразливостей (VDP), платформу керування Pentest, навчальну платформу для етичних хакерів під назвою Dojo та навчальну платформу для навчальних закладів YesWeHackEDU.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє переглядати пріоритетні виявлення вразливостей, фільтрувати шуми, отримувати важливий для вас сигнал і плавно оркеструвати свої дії. Дізнайтесь більше на inspectiv.com.
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