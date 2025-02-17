Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

Useberry

useberry.com

Useberry — це універсальна платформа для дослідження продукту, яка дозволяє безперешкодно збирати відгуки користувачів і ідеї протягом життєвого циклу розробки продукту. Від початкових ідей і проектів до створення прототипів і від створення веб-сайтів до вдосконалення інформаційної архітектури, Useberry дозволяє створювати перевірені користувачами цифрові продукти. Наша місія в Useberry полягає в тому, щоб надати групам продуктів надійну, просту у використанні платформу для проведення швидких і ефективних досліджень тестування користувачами. Пропонуючи низку розширених аналітичних інструментів, ми полегшуємо вам інтеграцію інформації про користувачів у процес проектування та покращуємо загальну взаємодію з користувачем. За допомогою Useberry ви можете перетворити відгуки користувачів у дієві стратегії дизайну, відповідаючи та перевищуючи очікування користувачів. Прийнятий такими світовими брендами, як Microsoft, Dell, Envato та Accenture, Useberry є ідеальною платформою для піонерів UI/UX, гнучких менеджерів із продуктів, інноваційних маркетологів і проактивних команд продуктів. Основні характеристики: 1. Повна інтеграція: Useberry інтегрується з провідними платформами прототипування, включаючи Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel і Sketch, забезпечуючи спрощений робочий процес, який максимізує ефективність і сприяє співпраці. 2. Перевірка зручності використання для прототипів і веб-сайтів: Useberry пропонує різноманітні інструменти тестування зручності використання, зокрема Open Analytics, Single Tasks і 5-секундні тести. Це дозволяє отримати більш повне розуміння зручності використання вашого продукту. 3. Дослідження інформаційної архітектури: за допомогою сортування карток і тестування дерева Useberry допомагає організувати та структурувати ваш веб-сайт або програму таким чином, щоб це резонувало з вашими користувачами. 4. Пул учасників: отримайте доступ до різноманітної, перевіреної та перевіреної суміші споживачів, професіоналів і важкодоступних аудиторій із 34 країн світу. Профілізоване за сотнями атрибутів, щоб відповідати навіть найбільш нішевим і вимогливим потребам тестування. 5. Посилання для спільного доступу: легко набирайте власних учасників, поділившись посиланням. Поділіться ним електронною поштою та в соціальних мережах або вставте на свій веб-сайт. Ваша аудиторія, ваш вибір. 6. Відстеження кліків: отримуйте графічне представлення, включаючи теплові карти, кожного кліку або торкання на вашому прототипі та веб-сайті. Проаналізуйте, з якими елементами інтерфейсу користувача взаємодіють ваші користувачі, і внесіть потрібні покращення UX. 7. Записи: спостерігайте за кожним кроком навігації та взаємодії користувача, включно з рухом миші. Отримайте детальну статистику відео, що фіксує обличчя, голос і екран вашого користувача. 8. Потоки користувачів: візуалізуйте шлях користувача від одного екрана до іншого. Дізнайтеся, як поводяться ваші користувачі та на яких екранах вони перебувають, коли вирішують піти. 9. Опитування: Useberry надає можливість проводити опитування з одним і кількома виборами, шкалами думок і відкритими запитаннями. 10. Метрики: отримуйте детальну кількісну інформацію про поведінку користувачів із частотою виконання завдань, часом виконання завдання та частотою помилкових натискань. З Useberry ви не просто розробляєте продукт, ви створюєте цифровий досвід, орієнтований на користувача, який адаптований до потреб вашої аудиторії, заощаджуючи дорогоцінний час, зусилля та ресурси.