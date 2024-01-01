Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти масового тестування, також відомі як краудсорсингове тестування, дозволяють компаніям тестувати програмне забезпечення, веб-сайти та програми за допомогою величезної мережі окремих користувачів. Це програмне забезпечення з’єднує компанії з різноманітною групою тестувальників, дозволяючи їм отримувати доступ і тестувати програмне забезпечення чи програми на власних пристроях. У епоху цифрових технологій краудтестування є неоціненним завдяки його здатності створювати дуже різноманітні середовища тестування, оскільки натовп користувачів природно тестуватиме різні типи пристроїв і налаштування. Програмне забезпечення для краудсорсингового тестування є особливо корисним для команд DevOps. Він надає розробникам прямі відгуки від користувачів щодо програмного забезпечення, веб-сайтів, додатків та їхніх цільових кінцевих точок до того, як продукт буде публічно випущено. Крім того, якщо рішення для краудсорсингу тестування включає можливості журналювання, розробники можуть аналізувати ці журнали, щоб діагностувати будь-які помилки, виявлені під час тестування. Цей тип тестування користувача можна проводити разом із програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами тестування. По суті, краудсорсингове тестування слугує зовнішньою формою експертної перевірки коду, що включає оцінку людиною, а не автоматичними перевірками.