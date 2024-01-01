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Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан
Інструменти масового тестування, також відомі як краудсорсингове тестування, дозволяють компаніям тестувати програмне забезпечення, веб-сайти та програми за допомогою величезної мережі окремих користувачів. Це програмне забезпечення з’єднує компанії з різноманітною групою тестувальників, дозволяючи їм отримувати доступ і тестувати програмне забезпечення чи програми на власних пристроях. У епоху цифрових технологій краудтестування є неоціненним завдяки його здатності створювати дуже різноманітні середовища тестування, оскільки натовп користувачів природно тестуватиме різні типи пристроїв і налаштування. Програмне забезпечення для краудсорсингового тестування є особливо корисним для команд DevOps. Він надає розробникам прямі відгуки від користувачів щодо програмного забезпечення, веб-сайтів, додатків та їхніх цільових кінцевих точок до того, як продукт буде публічно випущено. Крім того, якщо рішення для краудсорсингу тестування включає можливості журналювання, розробники можуть аналізувати ці журнали, щоб діагностувати будь-які помилки, виявлені під час тестування. Цей тип тестування користувача можна проводити разом із програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами тестування. По суті, краудсорсингове тестування слугує зовнішньою формою експертної перевірки коду, що включає оцінку людиною, а не автоматичними перевірками.
Запит на новий застосунок
Useberry
useberry.com
Useberry — це універсальна платформа для дослідження продукту, яка дозволяє безперешкодно збирати відгуки користувачів і ідеї протягом життєвого циклу розробки продукту. Від початкових ідей і проектів до створення прототипів і від створення веб-сайтів до вдосконалення інформаційної архітектури, Useb...
Prolific
prolific.com
Prolific — це платформа, яка дозволяє дослідникам збирати високоякісні дані, створені людьми, у великому масштабі від великої перевіреної групи учасників дослідження та виконавців завдань. Використовуючи платформу Prolific, дослідники можуть націлюватися, зв’язуватися та керувати учасниками дослідже...
Synack
synack.com
Прем’єр-платформа для безпеки на вимогу. Тестування на проникнення PTaaS як послуга. Образливе тестування безпеки, яке з часом покращує вашу безпеку Одна платформа, багато застосувань. Очікуйте стратегічного тестування на проникнення, яке забезпечує повний контроль і видимість, виявляє закономірност...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальн...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — це більше, ніж просто краудсорсингова охоронна компанія; ми є спільнотою ентузіастів кібербезпеки, об’єднаних спільною метою: захистити організації від зловмисників. Зв’язуючи наших клієнтів із надійними хакерами, які відповідатимуть їхнім потребам, через нашу платформу на базі штучного і...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (офіційно UsabilityHub) — це віддалена платформа для дослідження користувачів, яка дозволяє компаніям наймати, досліджувати, проводити інтерв’ю та розуміти свою аудиторію, щоб вони могли створювати кращий досвід. Найкращі команди використовують Lyssna, щоб вони могли глибоко зрозуміти свою ау...
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для з...
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє перегляда...
Intigriti
intigriti.com
Intigriti – це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка спеціалізується на краудсорсингових послугах безпеки, щоб допомогти організаціям захистити себе від кіберзлочинності та витоку даних. Наша провідна в галузі платформа кібербезпеки дозволяє компаніям підключатися до нашої глобальної спільнот...
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це вс...