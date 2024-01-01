Інструменти краудтестування - Найпопулярніші застосунки
Інструменти масового тестування, також відомі як краудсорсингове тестування, дозволяють компаніям тестувати програмне забезпечення, веб-сайти та програми за допомогою величезної мережі окремих користувачів. Це програмне забезпечення з’єднує компанії з різноманітною групою тестувальників, дозволяючи їм отримувати доступ і тестувати програмне забезпечення чи програми на власних пристроях. У епоху цифрових технологій краудтестування є неоціненним завдяки його здатності створювати дуже різноманітні середовища тестування, оскільки натовп користувачів природно тестуватиме різні типи пристроїв і налаштування. Програмне забезпечення для краудсорсингового тестування є особливо корисним для команд DevOps. Він надає розробникам прямі відгуки від користувачів щодо програмного забезпечення, веб-сайтів, додатків та їхніх цільових кінцевих точок до того, як продукт буде публічно випущено. Крім того, якщо рішення для краудсорсингу тестування включає можливості журналювання, розробники можуть аналізувати ці журнали, щоб діагностувати будь-які помилки, виявлені під час тестування. Цей тип тестування користувача можна проводити разом із програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами тестування. По суті, краудсорсингове тестування слугує зовнішньою формою експертної перевірки коду, що передбачає оцінку людиною, а не автоматизовані перевірки.
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Prolific
prolific.com
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
Synack
synack.com
Найкраща зброя кібербезпеки. Комплексне тестування на проникнення з дієвими результатами. Безперервна безпека, масштабована найкваліфікованішими у світі етичними хакерами та технологією ШІ. Ми Synack, найбільш надійна краудсорсингова платформа безпеки.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (офіційно UsabilityHub) — це платформа для віддаленого дослідження користувачів, яка дозволяє компаніям набирати, досліджувати, проводити інтерв’ю та розуміти свою аудиторію, щоб вони могли створювати кращий досвід. Найкращі команди використовують Lyssna, щоб вони могли глибоко зрозуміти свою...
Useberry
useberry.com
Ваше універсальне рішення для швидкого віддаленого тестування та багатих практичних даних, які дозволяють командам приймати обґрунтовані рішення, орієнтовані на користувача.
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє перегляда...
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для з...
Intigriti
intigriti.com
Intigriti – це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка спеціалізується на краудсорсингових послугах безпеки, щоб допомогти організаціям захистити себе від кіберзлочинності та витоку даних. Наша провідна в галузі платформа кібербезпеки дозволяє компаніям підключатися до нашої глобальної спільнот...
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd об’єднується з елітними дослідниками безпеки, щоб зменшити ризик і підвищити рентабельність інвестицій у безпеку за допомогою наших програм винагороди за помилки, тестування пера та розкриття вразливостей.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це вс...