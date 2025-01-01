Програмне забезпечення для транскордонної електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для транскордонної електронної комерції дозволяє компаніям ефективно керувати процесами міжнародних продажів. Ці рішення пропонують основні інструменти для розрахунку вартості землі (включно з митами та податками), послуг локалізації, класифікації продуктів, керування обмеженнями товарів і перевірки сторін, яким було відмовлено. Використовуючи ці інструменти, компанії можуть покращити свої стратегії міжнародних продажів, зменшити торговельні ризики та підвищити операційну ефективність. Як правило, менеджери з ланцюга постачання та логістики впроваджують програмне забезпечення для транскордонної електронної комерції, щоб контролювати всі аспекти глобальних операцій, включаючи консолідацію доставки та міжнародні платежі. Підприємства часто інтегрують це програмне забезпечення з іншими рішеннями електронної комерції, такими як платформи доставки та платіжні шлюзи, щоб створити безперебійний робочий процес.
Запит на новий застосунок
FedEx
fedex.com
Додаток FedEx дозволяє відстежувати пакети в режимі реального часу, керувати поставками та отримувати оновлення статусу доставки.
Digital River
digitalriver.com
Digital River - це бекенд-рішення для міжнародного розширення, обробки платежів, податків та дотримання нормативів для підприємств.
EasyStore
easystore.co
EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.
Zonos
zonos.com
Zonos спрощує міжнародну торгівлю, надаючи бізнесам інструменти для обчислення мит, податків та зборів, і підтримку багатомовності.
ShopBase
shopbase.com
ShopBase - платформа для створення інтернет-магазинів, управління продуктами та обробки замовлень у сфері дропшипінгу та друку на замовлення.
Passport
passportshipping.com
Програма Passport спрощує міжнародну доставку для бізнесу, пропонуючи інструменти локалізації, управління податками та виконання замовлень.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - рішення для виконання замовлень в електронній торгівлі, яке оптимізує логістику та управління запасами, забезпечуючи ефективну доставку замовлень.
GLOSKU
glosku.com
GLOSKU - платформа для електронної комерції, що спрощує транскордонні продажі, інтегрує платежі, доставку, аналітику та підтримку брендів на міжнародних ринках.
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud - мережа перевізників для міжнародної доставки. Легка інтеграція в магазини, доступ до найкращих тарифів та варіантів доставки у 200+ країн.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret - додаток для продавців, що допомагає продавати на eBay та Amazon, забезпечуючи автоматизований переклад та локалізацію товарів для міжнародного ринку.
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal спрощує міжнародну торгівлю для електронних торговців, пропонуючи локалізацію, обробку платежів та управління логістикою.
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse - це програмне забезпечення для інтеграції електронної комерції, що забезпечує управління запасами, замовленнями, логістикою та іншими функціями з єдиного інтерфейсу.
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