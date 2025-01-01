Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для керування культурами
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування культурами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування врожаєм або програмне забезпечення для планування врожаю має важливе значення для моніторингу та оптимізації сільськогосподарського виробництва. Він дає змогу фермерам, виробникам і агрономам отримати уявлення про витрати та фактори, які впливають на загальну прибутковість врожаю. Це програмне забезпечення допомагає підтримувати точні та актуальні записи про поля та посіви, забезпечуючи чисте керування даними. На додаток до покращення ведення записів, програмне забезпечення для керування врожаєм полегшує точне відстеження та відстеження харчових продуктів. У той час як програмне забезпечення для керування сільськогосподарськими культурами може включати деякі функції, пов’язані з урожаєм, програмне забезпечення для керування сільськогосподарськими культурами спеціально зосереджено на впорядкуванні та моніторингу продуктивності врожаю протягом життєвого циклу ланцюга постачання харчових продуктів. Він також допомагає фермам автоматизувати та організовувати перевірки безпеки харчових продуктів і звіти про відповідність, що робить його життєво важливим інструментом для сучасного сільського господарства.

Запит на новий застосунок


Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite - програмне забезпечення для управління фермами, яке допомагає фермерам організувати ведення обліку, планування, управління та продажу продукції.

QuickTrials

QuickTrials

quicktrials.com

QuickTrials - платформа для управління польовими випробуваннями в сільському господарстві, яка оптимізує планування, виконання та аналіз оцінок.

Map My Crop

Map My Crop

mapmycrop.com

Map My Crop - додаток для моніторингу врожаю, що допомагає фермерам відстежувати здоров'я культур і ґрунтові умови, оптимізуючи сільськогосподарські практики.

AgNote

AgNote

agnote.com

Agnote - додаток для фермерів, що дозволяє управляти різними культурами, відстежувати зрошення та здоров'я рослин, генерувати звіти та керувати користувачами.

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker - це додаток для управління фермами, який забезпечує моніторинг, облік та аналіз даних для оптимізації сільськогосподарських процесів.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.