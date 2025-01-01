Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення CRM
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.

Запит на новий застосунок


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel - платформа для продажів та маркетингу, включаючи CRM, автоматизацію, планування зустрічей та аналітику, з можливістю ребрендингу для агенцій.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin - це простий CRM для малого бізнесу, що спрощує управління клієнтами, ведення угод та автоматизацію повторюваних завдань.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке забезпечує контроль над фінансами, запасами, продажами та закупівлями.

Attio

Attio

attio.com

Attio - це платформа управління відносинами з клієнтами (CRM), що дозволяє налаштовувати робочі процеси, управляти даними та співпрацювати в командах.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader - це програма для управління бізнес-процесами, що об'єднує управління проектами, CRM та фінансові функції в одному місці.

Podio

Podio

podio.com

Podio - це платформа для управління проектами та автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє командам ефективно співпрацювати та організовувати роботу.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom — це бізнес-простір для незалежних підприємців та фрілансерів, що об'єднує інструменти для управління клієнтами, пропозиціями, рахунками та комунікацією.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.

Copper

Copper

prosperworks.com

Copper – це інструмент для управління клієнтами та проектами, інтегрований з Google Workspace, що спрощує обробку лідів і комунікацію.

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Capsule - це простий CRM-додаток для малого бізнесу, який дозволяє ефективно керувати контактами, продажами та відносинами з клієнтами.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

SaleSmartly - платформа для обслуговування клієнтів з інтеграцією Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger та інших каналів комунікації.

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix - це онлайн-платформа для управління бізнесом, що дозволяє організаціям автоматизувати процеси, управління проектами та комунікацію.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC - це додаток для автоматизації управління лідами, включаючи їх захоплення, управління, комунікацію та звітування.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas - CRM для продажу, який допомагає малим і зростаючим підприємствам управляти продажами, ведучи аналітику та організуючи командами.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io - це платформа для автоматизації продажів, яка допомагає у генерації свинцю, перевірці електронної пошти та управлінні кампаніями.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Менш дратівливий CRM - це простий у використанні інструмент для малого бізнесу, що допомагає управляти контактами, відстежувати потенційних клієнтів та організувати комунікацію.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy – це хмарне програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою, що допомагає управляти клієнтами, завданнями та документами.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger - це хмарне CRM-рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, яке надає 360-градусний огляд інформації про клієнтів.

Leadsales

Leadsales

leadsales.io

Leadsales - це CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram, що централізує чати, автоматизує управління потенційними клієнтами та покращує комунікацію з ними.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai – це програмне забезпечення для управління продажами, яке поєднує CRM, аналітику без коду, автоматизації маркетингу для B2C та B2B2C бізнесів.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove — це CRM і телефонний набірник, що допомагає підприємствам ефективно управляти взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів.

Method CRM

Method CRM

method.me

Method CRM - це система управління клієнтами, що інтегрується з QuickBooks, автоматизує роботу з клієнтами, фінансами та робочими процесами.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss - це програмне забезпечення для управління продажами та маркетингом, яке допомагає бізнесам організовувати дані, залучати клієнтів та оптимізувати продажі.

Mekari Qontak

Mekari Qontak

qontak.com

Mekari Qontak - платформа для управління взаємодією з клієнтами, що об'єднує різні канали комунікації та автоматизує процеси обслуговування.

Coretal

Coretal

coretal.co

Coretal - це платформа для управління бізнесом, що об'єднує проекти, invoicing, CRM, календарі та інші функції для оптимізації робочих процесів.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble – CRM для управління контактами та відносинами у вашій команді, інтегрується з Microsoft 365 та Google Workspace, спрощує робочі процеси.

Amwork

Amwork

amwork.com

Amwork - платформа для бізнесу, що дозволяє створювати унікальні робочі простори з модулями CRM, управління проектами, HR для спрощення бізнес-процесів.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.

eWay-CRM

eWay-CRM

eway-crm.com

eWay-CRM - це додаток для управління взаємовідносинами, що інтегрується з Microsoft Outlook для керування контактами, проектами та угодами.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.