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Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel - платформа для продажів та маркетингу, включаючи CRM, автоматизацію, планування зустрічей та аналітику, з можливістю ребрендингу для агенцій.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.
Bigin
bigin.com
Bigin - це простий CRM для малого бізнесу, що спрощує управління клієнтами, ведення угод та автоматизацію повторюваних завдань.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке забезпечує контроль над фінансами, запасами, продажами та закупівлями.
Attio
attio.com
Attio - це платформа управління відносинами з клієнтами (CRM), що дозволяє налаштовувати робочі процеси, управляти даними та співпрацювати в командах.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader - це програма для управління бізнес-процесами, що об'єднує управління проектами, CRM та фінансові функції в одному місці.
Podio
podio.com
Podio - це платформа для управління проектами та автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє командам ефективно співпрацювати та організовувати роботу.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
Deskera
deskera.com
Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-простір для незалежних підприємців та фрілансерів, що об'єднує інструменти для управління клієнтами, пропозиціями, рахунками та комунікацією.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
Copper
prosperworks.com
Copper – це інструмент для управління клієнтами та проектами, інтегрований з Google Workspace, що спрощує обробку лідів і комунікацію.
Capsule
capsulecrm.com
Capsule - це простий CRM-додаток для малого бізнесу, який дозволяє ефективно керувати контактами, продажами та відносинами з клієнтами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly - платформа для обслуговування клієнтів з інтеграцією Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger та інших каналів комунікації.
Planfix
planfix.com
Planfix - це онлайн-платформа для управління бізнесом, що дозволяє організаціям автоматизувати процеси, управління проектами та комунікацію.
Kylas
kylas.io
Kylas - CRM для продажу, який допомагає малим і зростаючим підприємствам управляти продажами, ведучи аналітику та організуючи командами.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC - це додаток для автоматизації управління лідами, включаючи їх захоплення, управління, комунікацію та звітування.
Accelo
accelo.com
Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.
Snov.io
snov.io
Snov.io - це платформа для автоматизації продажів, яка допомагає у генерації свинцю, перевірці електронної пошти та управлінні кампаніями.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Менш дратівливий CRM - це простий у використанні інструмент для малого бізнесу, що допомагає управляти контактами, відстежувати потенційних клієнтів та організувати комунікацію.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.
Canopy
canopytax.com
Canopy – це хмарне програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою, що допомагає управляти клієнтами, завданнями та документами.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - це хмарне CRM-рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, яке надає 360-градусний огляд інформації про клієнтів.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai – це програмне забезпечення для управління продажами, яке поєднує CRM, аналітику без коду, автоматизації маркетингу для B2C та B2B2C бізнесів.
Leadsales
leadsales.io
Leadsales - це CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram, що централізує чати, автоматизує управління потенційними клієнтами та покращує комунікацію з ними.
Insightly
insightly.com
Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.
Method CRM
method.me
Method CRM - це система управління клієнтами, що інтегрується з QuickBooks, автоматизує роботу з клієнтами, фінансами та робочими процесами.
NeoDove
neodove.com
Neodove — це CRM і телефонний набірник, що допомагає підприємствам ефективно управляти взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss - це програмне забезпечення для управління продажами та маркетингом, яке допомагає бізнесам організовувати дані, залучати клієнтів та оптимізувати продажі.
Mekari Qontak
qontak.com
Mekari Qontak - платформа для управління взаємодією з клієнтами, що об'єднує різні канали комунікації та автоматизує процеси обслуговування.
Coretal
coretal.co
Coretal - це платформа для управління бізнесом, що об'єднує проекти, invoicing, CRM, календарі та інші функції для оптимізації робочих процесів.
Nimble
nimble.com
Nimble – CRM для управління контактами та відносинами у вашій команді, інтегрується з Microsoft 365 та Google Workspace, спрощує робочі процеси.
Amwork
amwork.com
Amwork - платформа для бізнесу, що дозволяє створювати унікальні робочі простори з модулями CRM, управління проектами, HR для спрощення бізнес-процесів.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM - це додаток для управління взаємовідносинами, що інтегрується з Microsoft Outlook для керування контактами, проектами та угодами.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.
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