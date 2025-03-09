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Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Oncourse CRM
tryoncourse.com
Oncourse CRM - це платформа для автоматизації продажів та управління взаємовідносинами з клієнтами, що допомагає організувати дані та управління трубопроводом продажів.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad - це платформа монетизації, що допомагає видавцям максимізувати дохід від реклами через гнучкі рішення та експертизу в галузі.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Quiverflow
quiverflow.com
Quiverflow - це інструмент для управління завданнями, проектами та даними, що полегшує організацію роботи та співпрацю між користувачами.
Insale CRM
insale.io
Insale CRM - це простий у використанні інструмент для управління відносинами з клієнтами, що спрощує процеси продажу та покращує взаємодію з клієнтами.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це хмарний інструмент для співпраці команд, управління завданнями та відносинами з клієнтами, доступний на веб, Android та iOS.
Taskeo
taskeo.co
Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
SpinOffice CRM - це система управління контактами, яка централізує взаємодію з клієнтами та організовує документи, завдання, електронні листи і календарі.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — це хмарна система CRM для творчих людей, включаючи професійних фотографів, відеооператорів, професіоналів весільної індустрії та багатьох інших творчих людей. Ця платформа дозволяє вам керувати контактами, усіма своїми роботами, надсилати пропозиції, контракти, відстежувати свій календар тощо.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com - це платформа для цифрових маркетингових агенцій для управління SEO, PPC, веб-дизайном, продажами та взаємовідносинами з клієнтами.
Second CRM
secondcrm.com
Другий CRM - це програма для управління клієнтами, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку, покращуючи ефективність бізнес-процесів.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss - це програмне забезпечення для управління продажами та маркетингом, яке допомагає бізнесам організовувати дані, залучати клієнтів та оптимізувати продажі.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes - це платформа, що об'єднує CRM, автоматизацію процесів та генерацію пропозицій для управління комерційною діяльністю.
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — це проста у використанні комплексна система продажів CRM для малих і середніх підприємств. Pepper Cloud CRM допомагає малим і середнім підприємствам, легко керуючи потенційними клієнтами, можливостями продажів, взаємодією з клієнтами та прогнозуванням доходів. Pepper Cloud повністю інтегрована з WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp і багатьма іншими інструментами. З Pepper Cloud вам не потрібно керувати даними про продажі в кількох таблицях Excel, телефонних повідомленнях або електронних листах. CRM надає вам єдину платформу, з якої ви можете керувати своїми продажами та клієнтами.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com — це програмне забезпечення Sales CRM для керування процесом продажів і організації даних клієнтів. Нульова крива навчання, недорогий і масштабований. Onpipeline пропонує простий інтерфейс, який справді допомагає зосередитися на правильних угодах. Інструменти, створені для того, щоб ніколи не втрачати можливості та приносити більше продажів за менший час. Він включає вбудовану інтеграцію з календарями Google або Microsoft, mailchimp, Quickbooks тощо. Також містить потужний API, веб-хуки та можливість створювати віджети для інтеграції ваших зовнішніх програм.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — це централізоване рішення CRM, яке можна використовувати на кількох пристроях для керування продажами, завданнями, клієнтами тощо з будь-якої точки світу.
Moovago
moovago.com
Moovago пропонує просте рішення для підвищення організації та подальшої роботи з клієнтами. Додаток об’єднує інструменти, якими користуються продавці.
Markate
markate.com
Markate – це CRM-додаток для управління бізнесом і автоматизації маркетингу, призначений для малих та середніх сервісних підприємств.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker надає сотні програмних засобів CRM, комунікацій, продажів і маркетингу для малого бізнесу під одним входом.
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM - це система управління продажами, що автоматизує взаємодію з клієнтами та контролює активність продавців для оптимізації бізнес-процесів.
Qebot
qebot.com
Qebot - це платформа для бізнесу, яка пропонує різноманітні інструменти для управління цифровим маркетингом і соціальними медіа.
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом (ERP), яке інтегроване з управлінням взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і розділом звітності, що включає бухгалтерію (BI) для власників мікро- та малого бізнесу.
Barantum
barantum.com
Barantum – це CRM-додаток для управління продажами, інтегрує адміністрування клієнтів і аналітику для покращення бізнес-операцій.
Simpleview
simpleviewinc.com
Simpleview, частина Granicus, є провідним світовим постачальником CRM, CMS, дизайну веб-сайтів, послуг цифрового маркетингу та аналітичних даних для конференц-бюро, місць проведення заходів, туристичних рад, організацій маркетингу туристичних напрямків (DMO) і пам’яток. У компанії працюють співробітники по всьому світу, які обслуговують клієнтів будь-якого розміру, включаючи малі міста, світові столиці, найкращі місця для проведення зустрічей і країни на багатьох континентах.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — це рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке об’єднує всі переваги Sales Enablement. Rolldog допомагає компаніям керувати відносинами з клієнтами, одночасно активно відстежуючи та оцінюючи потенційних клієнтів і можливості, щоб допомогти збільшити дохід, збільшити продажі та ефективність маркетингу. Rolldog також пропонує набір рішень, пов’язаних із CRM, у тому числі модуль Lead and Opportunity Management, розроблений, щоб допомогти компаніям, які вже використовують CRM, значно покращити спосіб кваліфікації, управління, оцінювання та закриття можливостей – усе це можна налаштувати спеціально для кожного бізнес та їхні потреби. Саме здатність Rolldog допомагати кваліфікувати та керувати можливостями від «завершення до завершення» справді відрізняє нас.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk — це CRM та інструмент пошуку потенційних клієнтів, призначений для оптимізації процесу продажів у кожній торговій організації, надаючи більше часу та енергії для укладання угод. Це інструмент, створений для професіоналів із продажу та організацій із відділом продажів. Tapdesk працює на основі штучного інтелекту, а наш алгоритм машинного навчання надає вам відповідні дані, щоб підвищити вашу продуктивність і скоротити витрати. У нас є унікальна можливість пошуку, яка дозволяє користувачам знаходити осіб, які приймають рішення, і потенційних клієнтів за кількома критеріями.
Livespace
livespace.io
Livespace - це хмарна CRM-система для бізнесу, що автоматизує процеси продажу та управління завданнями, забезпечуючи інтеграцію та доступ через мобільні пристрої.
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM — це повністю настроюване рішення для побудови кращих відносин із клієнтами завдяки чіткості та ефективності
Soffront
soffront.com
Soffront - це платформа для управління відносинами з клієнтами, яка надає інструменти для маркетингу, продажів та аналітики для бізнесу.
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
CentralStationCRM - це інтуїтивний інструмент управління відносинами з клієнтами для малих і середніх підприємств, доступний онлайн без установки.
Zixflow
zixflow.com
Zixflow - платформа для управління клієнтами, автоматизації робочих процесів та комунікацій через SMS, електронну пошту, WhatsApp без програмування.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate — це розумна система Sales CRM, яка допоможе досягти успіху. Має низку інтелектуальних вбудованих функцій; як-от Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier та багато інших, відзначене нагородами програмне забезпечення Teamgate надає вашій команді продажів простоту та силу для органічного розвитку вашого бізнесу. Три роки поспіль Teamgate користується міжнародним визнанням і отримує безліч нагород, що підтверджують виняткове обслуговування та підтримку клієнтів, зручний інтерфейс, а також входить до числа лідерів у світі програмного забезпечення Sales CRM.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
SmartSearch
smartsearch.com
Місія SmartSearch полягає в тому, щоб розробити майбутнє роботи, орієнтоване на людину, за допомогою інноваційних програмних рішень, включаючи відстеження заявників (ATS), керування постачальниками (VMS), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та електронний підпис, щоб наймати швидше, краще та розумніше. Це комплексне гнучке програмне рішення, яке надає потужні інструменти пошуку кандидатів і співпраці для ваших зусиль із залучення талантів. Завдяки інтеграції з вашою поточною технологією та унікальними бізнес-процесами SmartSearch зменшує паперову роботу, усуває дублювання зусиль, спрощує адаптацію, скорочує час для заповнення вакансій і знижує витрати на найм.
CrmOne
crmone.com
Відсутність централізованої системи CRM може призвести до дезорганізації даних, неефективної комунікації, упущених можливостей продажів і обмеженої інформації про клієнтів. Багатьом малим і середнім компаніям важко налагоджувати відносини з клієнтами, не сплачуючи високу ціну за різноманітні важливі функції чи кілька підписок. Однак це не повинно бути так. За допомогою CrmOne компанії можуть розширити свої можливості за допомогою єдиного комплексного рішення, яке може керувати своїми відносинами з клієнтами в одному місці без шкоди для будь-яких функцій, які можуть знадобитися їм для продажів і маркетингу, не розбиваючи гроші. CrmOne пропонує універсальний набір інструментів для задоволення різноманітних потреб компаній у різних галузях: від керування потенційними клієнтами та відстеження каналів продажів до підтримки клієнтів і аналітики. CrmOne має багату історію розширення можливостей понад 4000 стартапів, компаній, що розвиваються, і підприємств у всьому світі, демонструючи прагнення до досконалості та інновацій.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM - це система управління взаємовідносинами з клієнтами, що допомагає організовувати дані, автоматизувати продажі та маркетинг, покращувати обслуговування клієнтів.
Team365 CRM
team365.io
Що таке Team365 CRM? Team365 CRM — це хмарна інтегрована платформа керування взаємовідносинами з клієнтами, яка задовольняє потреби компаній і галузей будь-якого розміру та типу. Понад 150 000 компаній у всьому світі використовують Team365 CRM для побудови довготривалих відносин із клієнтами та максимального підвищення продуктивності команди. Наша розширена підтримка телефону, електронної пошти, чату та особистих зустрічей робить Team365 CRM найбільш тісно інтегрованою системою на ринку. Помічник продавця Team365 на основі штучного інтелекту надає розширені інтерпретації, рішення та прогнози для продавців. Ваша команда продажів може витрачати більше часу на продажі замість введення даних за допомогою автоматизації робочого процесу, підрахунку потенційних клієнтів, сповіщень у реальному часі та вбудованої гейміфікації. Наші ключові функції включають: - Керування потенційними клієнтами - Автоматизація робочого процесу - Розширена аналітика - Управління процесами - Автоматизація маркетингу - Управління конвеєром Автоматизуйте звичайні функції продажів, маркетингу та підтримки за допомогою Team365 CRM, даючи вам більше часу, щоб зосередитися на своїх клієнтах. Створіть оптимізовані робочі процеси, які допоможуть вам зменшити введення даних вручну, усунути надмірності та прискорити загальний процес. Підвищуйте продуктивність вашої команди продажів за допомогою точних прогнозів потенційного доходу та використовуйте ігри для підвищення продуктивності, щоб перевищити свої квоти продажів. Налаштуйте кілька валют, використовуйте передбачення штучного інтелекту, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів і угод, які ймовірно призведуть до конверсії, і відстежуйте відвідувачів веб-сайту, щоб конверсувати більше потенційних клієнтів. Зробіть ваші відділи маркетингу та продажів на одній сторінці. Залучайте нових потенційних клієнтів, проводьте цільові маркетингові кампанії електронною поштою та порівнюйте витрати на рекламу з доходом від продажів за допомогою інтеграції Google Ads. Ваша безпека є нашим головним пріоритетом. Ми розуміємо, що кожна організація має знайти правильний баланс між захистом даних своїх клієнтів і наданням працівникам свободи виконувати свою роботу. Team365 CRM успішно відповідає обом цим вимогам.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахтових брокерів колишнім лідером з продажу фрахтових брокерів. Продукт найкраще підходить для тих, хто дотримується консультаційного підходу до продажу, має більший список контактів, потребує запобігання пропущених подальших дій, прагне бути орієнтованим на деталі, може мати довший цикл угоди, що потребує кількох контактних точок, і підтримувати постійний охоплення залишатися перед клієнтами. Управління завданнями, керування контактами, керування конвеєрами та спеціальні звіти є основними компонентами Salesdash. Впровадження для налаштування полів, додавання членів вашої команди та імпортування потенційних клієнтів із електронної таблиці можна виконати за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів за допомогою інтеграції з Gmail і Outlook для електронної пошти та календаря. Надсилайте електронні листи своїм контактам із Salesdash, створюйте шаблони електронних листів, відстежуйте відкриття та надсилайте автоматизовані послідовності. Легко отримуйте доступ до веб-сайтів компаній, сторінок компанії в LinkedIn і особистих сторінок у LinkedIn для тих, хто проводить дослідження перед тим, як звернутися. Salesdash запобігає пропущеним подальшим діям за допомогою нашої системи керування завданнями, яка тримає перед вами поточні та прострочені завдання. Salesdash також пропонує завдання для потенційних клієнтів, для яких ви забули встановити подальшу перевірку, і система ранжує їх на основі показників для потенційних клієнтів, які можуть бути далі у вашому процесі продажу. Відгуки про Salesdash свідчать про те, що CRM є тоншою та зручнішою порівняно з іншими постачальниками, адаптованою для брокерів із вантажних перевезень.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase — це розумніший спосіб керувати бізнес-інформацією, процесами тощо, якому довіряють команди, що швидко розвиваються. Просто керуйте складністю: від компаній і контактів до процесів, замовлень на продаж та інфраструктури – Kinabase дозволяє відстежувати, що відбувається у вашій організації. Підвищення швидкості та ефективності Отримуйте необхідну інформацію під рукою. Підвищуйте ефективність, зменшуйте ризики та швидше знаходьте потрібну інформацію. Об’єднайте кілька інструментів обробки даних в одну просту у використанні систему. Отримайте силу гнучкості Kinabase має унікальну та інтелектуальну структуру даних, яка дозволяє вам рухатися зі швидкістю думки. Без жорсткості традиційних систем CRM і ERP. Від людей до процесів і досконалості — Kinabase можна легко налаштувати для керування важливою для вас інформацією. Адаптивний та ефективний для різноманітних цілей, від виробництва до найму персоналу та консультування.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — це ідеально збалансована CRM для продажів. Ви отримуєте функції, необхідні для масштабування вашого бізнесу без зайвих складнощів, які заважають вам, за невелику частку вартості традиційних CRM. Inperium Sell дає змогу вашим відділам продажів зосередитися на укладанні угод замість того, щоб боротися із заплутаними меню та інтерфейсами. Організуйте свій процес продажів, насолоджуйтесь повною прозорістю конвеєра, уніфікуйте канали зв’язку з клієнтами та автоматизуйте котирування, виставлення рахунків і виставлення рахунків за допомогою рішення, яке легко інтегрується у вашу існуючу ІТ-екосистему, забезпечуючи швидке оцінювання вартості та стабільну віддачу від інвестицій.
Coretal
coretal.co
Coretal - це платформа для управління бізнесом, що об'єднує проекти, invoicing, CRM, календарі та інші функції для оптимізації робочих процесів.
Composity
composity.com
Composity — це хмарне ERP-рішення, доповнене інструментами продажів і маркетингу, розроблене спеціально для малих і середніх підприємств. Це готове програмне рішення, яке керує всіма аспектами внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів організації - бухгалтерським обліком, управлінням запасами, білінговою системою, документообігом, корпоративним веб-сайтом і електронною комерцією, CRM, організацією клієнтської бази та генератором звітів. .
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке ми можемо зробити для вас.
Adviai
adviai.com
Adviai — це CRM-платформа з усім програмним забезпеченням, інтеграціями та ресурсами, необхідними для зв’язку маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів.
Wice CRM
wice.de
Wice CRM – це програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами, яке допомагає бізнесам організовувати дані та покращувати комунікацію з клієнтами.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM надає програмне забезпечення CRM і професійні послуги, щоб допомогти компаніям з процесами та технологіями для покращення гнучкості та ефективності бізнесу.
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