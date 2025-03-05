Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Planfix
planfix.com
Платформа Planfix дозволяє організаціям керувати всім своїм бізнесом онлайн. Незалежно від розміру компанії та галузі, у Planfix є що запропонувати як чудовий інструмент управління проектами та роботою. З Planfix ваша компанія отримує повністю настроювану систему управління, від розробки процесу до зовнішнього вигляду. Інтегрована платформа Planfix дозволяє користувачам одночасно керувати завданнями та проектами, CRM, продажами, маркетингом, виробництвом, логістикою, службами підтримки, фінансами та людськими ресурсами. Передача даних між командами відбувається безперебійно — наприклад, транзакції на етапі впровадження стають проектами, які потім передаються до служби підтримки. Гнучкі параметри доступу дозволяють користувачам переглядати лише ту інформацію, яка їм потрібна для продуктивної роботи, а менеджери можуть переглядати весь бізнес-процес. Для налаштування та контролю різноманітних бізнес-процесів у компанії не потрібно програмувати. Платформа пропонує широкий спектр потужних функцій, включаючи управління проектами, облік клієнтів, керування завданнями, онлайн-діаграми Ганта, інтеграцію електронної пошти, календарі, хроніку подій у режимі реального часу, аналітику та звітність, підключення зовнішніх користувачів, зв’язування облікових записів і багато іншого. Незалежно від того, новачок ви чи технічно підкований користувач, Planfix ідеально підійде. Досвідчені користувачі знайдуть у Planfix функції, недоступні в інших службах і системах. Ці функції включають широкі можливості налаштування, розширену автоматизацію складних бізнес-процесів і гнучке створення проектів. Крім того, готові до використання конфігурації та автоматизовані процедури полегшують адаптацію та впровадження. Ми вважаємо, що Planfix підходить для приватного бізнесу, некомерційних організацій, громадських організацій та будь-якої іншої групи, яка працює над спільною метою. Понад 68 000 користувачів використовують Planfix для автоматизації робочих процесів у більш ніж 7 000 компаніях.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel-це платформа з продажу та маркетингу білої маркетингу для цифрових агентств та консультантів. Функціональність включає CRM з SmartLists, електронною поштою, двосторонніми SMS, консолідованим SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB Чат, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, живлення, конструктор форми, будівельник опитувань, конструктор Bunnel, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder Онлайн -планування, автоматизація робочого процесу, звітність, веб -куки тощо! Облікові записи агентства включають необмежені облікові записи Sub (розташування) для ваших клієнтів, які можна клонувати для прискорення налаштувань. Принесіть власні облікові дані Twilio & SMTP, щоб живити свій рахунок, надаючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонний дзвінок та SMS. Почніть з 14 -денної безкоштовної пробної версії!
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
Pipedrive
pipedrive.com
Кожна компанія потребує правильних інструментів для розквіту. Щоб масштабувати свій бізнес, вам потрібне доступне програмне забезпечення, пропонує правильну функціональність, швидко оволодіє та підкреслює ключові можливості. Pipedrive-це інструмент CRM, орієнтований на продаж (управління відносинами з клієнтами), який командам усіх розмірів люблять використовувати. З 100 000+ клієнтами, що платять, що охоплюють 179 країн, торгові команди втягуються простим, але потужним дизайном нашого CRM, який надає пріоритетність. Використовуючи Pipedrive, нічого не потрапляє через тріщини, що дозволяє вашій команді витрачати менше часу на подання та більше часу на продаж, із програмним забезпеченням CRM, яке є і спритним, і потужним. Pipedrive призначений для того, щоб допомогти малому бізнесу рости. Понад десять років ми зобов’язані будувати найкращий CRM - CRM від і для продавців. Результат-це простий у використанні, ефективний інструмент продажу, який централізує ваші дані, допомагаючи вам візуалізувати весь процес продажу та виграти більше угод.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Coretal
coretal.co
Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропозиції, CRM, підтримку та продаж квитків, календар, планування та багато іншого. Ми створюємо платформу для ваших основних бізнес-потреб. Економія вашого часу, грошей і стресу. Завжди мати огляд свого бізнесу за допомогою нашої інформаційної панелі та віджетів. Дошки - Гнучкі. Настроюється. Потужний. Створюйте, налаштовуйте та керуйте дошками по-своєму. Дошки завдань, дошки проектів, дошки для відстеження процесів. Ради для управління персоналом. Дошки для будь-якого рішення або проблеми. Посилання дощок на проекти. Мати незалежні ради. Вибір справді за вами. Проекти – слідкуйте за всіма проектами в одному місці з описами, завданнями, графіками, відстеженням часу, розмовами, рішеннями, рахунками-фактурами, пропозиціями та контрактами разом. Рахунки-фактури. Надсилайте, відстежуйте та отримуйте оплату за допомогою нашої функції рахунків-фактур. Люди - зберігайте контакти та відстежуйте свою взаємодію та спілкування з ними.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-програм, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Це дозволяє вам керувати майже будь-яким бізнес-завданням за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для кожної програми; ви отримуєте доступ до всієї платформи, починаючи лише з 10 доларів США на місяць за користувача. Незалежно від того, чи використовуєте ви Apptivo для окремої програми чи для керування всім бізнесом, це принесе неймовірну цінність для організації. Його програми охоплюють повний життєвий цикл клієнта: * Маркетинг: створюйте цільові списки контактів, створюйте та проводите кампанії електронною поштою та відстежуйте аналітику. * Продажі: повні можливості CRM із надійним керуванням контактами, продажами, автоматизацією та звітністю. * Служба підтримки: потужна система продажу квитків з інтеграцією електронної пошти, веб-порталом і відстеженням часу. * Управління проектами: керуйте графіками проектів за допомогою діаграм Ганта, відстежуйте час і основні етапи та виставляйте рахунок за витрачені зусилля. * Обслуговування на місцях: призначення та відправлення робочих нарядів, мобільні фотографії, фіксація часу та матеріалів, а також виставлення рахунків. * Котирування та виставлення рахунків: створюйте професійні пропозиції та надсилайте їх своїм клієнтам електронною поштою за допомогою вбудованих можливостей виставлення рахунків і періодичних рахунків-фактур. * Управління замовленнями: перетворюйте ціни на замовлення, відстежуйте запаси та доставку та виставляйте клієнту рахунок за свій продукт. * Закупівлі та ланцюг постачання: керуйте постачальниками, відстежуйте замовлення на купівлю та виставлення рахунків, а також керуйте запасами. Apptivo використовується сотнями тисяч компаній із 193 країн світу та може залучити незалежних консультантів до компаній з мільярдними капіталами. Гнучкість Apptivo є однією з трьох його основних відмінностей: доступність, гнучкість і можливості. Завдяки повному набору бізнес-додатків, доступних за єдиною ціною, він пропонує багаті та потужні функції в широкому наборі додатків, які забезпечують неперевершені можливості за їх цінністю, з найкращими у своєму класі можливостями конфігурації, які роблять систему гнучкою для будь-якого типу бізнес.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям та підприємцям підвищувати свою ефективність всередині та зовні. Наша платформа пропонує CRM, контактний центр, будівельник веб -сайтів, інтернет -магазин, маркетингові кампанії та інші інструменти продажів. Крім того, є безпечна інтранет, завдання та управління проектами, обмін файлами в режимі реального часу, інструменти комунікацій та організація. HR Essentials та AI вбудовані в структуру Bitrix24. Bitrix24-це ініціатива ініціативи Bitrix, Inc., запущена як хмарна послуга в квітні 2012 року. Тепер вона доступна у хмарі та в приміщенні. У 2024 році наша компанія має понад 12 мільйонів організацій. Bitrix24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від малих організацій до компаній Fortune 500.
Snov.io
snov.io
Snov.io — це все, що потрібно для розвитку вашого бізнесу! Завдяки відзначеним нагородами інструментам для створення потенційних клієнтів, перевірки електронної пошти, автоматизованого зв’язку з електронною поштою, розігріву електронної пошти та керування клієнтами ви можете автоматизувати та прискорити продажі в масштабі.
Scoro
scoro.com
Scoro — це комплексне програмне забезпечення для керування роботою, спеціально розроблене для задоволення унікальних потреб компаній, що надають послуги, які втомилися мати справу з роз’єднаними системами, непередбачуваним робочим навантаженням і зменшенням прибутку. Завдяки своїм потужним функціям та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Scoro прагне спростити й оптимізувати весь робочий процес агентств, консалтингових компаній та інших компаній, що надають професійні послуги, надаючи їм уніфіковану платформу для керування всіма аспектами їхніх операцій, від котирування до готівки. Консолідуючи основні функції, такі як управління проектами, відлік часу, співпраця, виставлення рахунків і звітність, в одному рішенні Scoro усуває клопоти, пов’язані з перемиканням між різними інструментами, і забезпечує узгодженість робочого процесу. Це дозволяє компаніям краще контролювати свої проекти, ефективно розподіляти ресурси та відстежувати прогрес у режимі реального часу, тим самим підвищуючи продуктивність і забезпечуючи своєчасну реалізацію проекту. Статистика та аналітика Scoro, що базуються на даних, дають можливість компаніям приймати обґрунтовані рішення, визначати сфери для покращення та сприяти загальному зростанню та прибутковості. У світі, де сфери послуг стикаються зі зростаючою складністю та конкуренцією, Scoro є надійним союзником, пропонуючи цілісне рішення для оптимізації операцій, підвищення прибутковості та досягнення довгострокового успіху.
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомлень, аркушах Excel та інструментах. Ви отримуєте ідеальний огляд поточних можливостей продажу, проектів і платежів, а також глибоке уявлення про те, як насправді працює ваш бізнес. Понад 60 000 людей щодня контролюють свою роботу за допомогою наших рішень для управління роботою. Від ІТ-агентств і цифрових маркетологів до сантехніків і будівельних компаній. Готові до більшого бізнесу та менше клопоту?
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу Knack і експертну мережу конструкторів, команди можуть швидко створювати спеціальні програми, які збирають і керують даними, автоматизують процеси та переміщують робочі процеси в Інтернет. Це економить ваш час, оскільки ті, хто розбудовує бізнес, можуть створювати та змінювати робочі процеси та мають змогу вирішувати власні проблеми. Knack допомагає вирішувати різноманітні функціональні випадки використання, такі як портали клієнтів і постачальників, спеціальні програми CRM і управління проектами, системи LMS, виставлення рахунків і контрактів, логістика та ланцюг поставок, планування авіакомпаній, каталоги учасників і управління волонтерами, управління нерухомістю та орендарями , охорона здоров’я (HIPAA), програми для зв’язку з державними та місцевими органами влади тощо. Knack допомагає непрограмістам легко створювати чудові веб-програми, що керуються даними. Дані можна імпортувати з електронних таблиць і конвертувати в онлайнову базу даних. Такі інструменти, як пошук, форми та таблиці, використовуються для створення веб-програм, які працюють з даними. Ми пропонуємо спеціальні випуски для відповідності вимогам Healthcare (HIPAA), уряду (GovCloud) і SOC2. Програми можна публікувати на будь-якому сайті та адаптувати до навколишнього дизайну. Кілька версій можна публікувати на різних сайтах і для різної аудиторії. Розробники можуть розширити ці програми за допомогою RESTful API, власних CSS і обробників подій JS.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com розроблено спеціально для агентств цифрового маркетингу. Він пропонує все в одній платформі, де ви можете керувати пошуковою пошуковою системою, розробкою реклами, веб-дизайном і розробкою та іншими проектами, керувати продажами, рахунками-фактурами та виставленням рахунків для взаємовідносин із клієнтами та загальною підтримкою.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM допомагає зростаючим підприємствам оптимізувати продажі. Він інтуїтивно зрозумілий і має повний набір функцій. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - це провідне рішення Cloud CRM, архітоване на провідному галузі ядра з відкритим кодом. Довіряють понад 300 000 компаній, щоб керувати основними функціями продажів, маркетингу та підтримки. Vtiger був послідовно визнаний лідером у просторі CRM на сайтах Top Review. За допомогою нового Vtiger Cloud CRM V9 компанії отримують доступ до можливостей CRM -класів AI/ML CRM за частку витрат. Надайте можливість своїй команді забезпечити видатний досвід клієнтів у всій подорожі покупці клієнтів з Vtiger. Зареєструйтесь, щоб не зобов’язатись 15-денну справу, щоб перевірити драйв на платформі. Місія Vtiger полягає у створенні програмного забезпечення, яке надає командам, що орієнтуються на клієнтів, у бізнесі малого та середнього розміру можливість створювати плідні та тривалі стосунки з клієнтами. VTIGER CRM надає вам 360-градусний перегляд усієї інформації про клієнтів в одному місці та допомагає оптимізувати свої продажі, підтримку та маркетингові сенсорні точки з діями в режимі реального часу та розмовними уявленнями. Vtiger CRM допомагає командам створювати чудовий досвід у всьому життєвому циклі клієнтів - CRM та надійні інструменти автоматизації, що працюють на AI, допомагають торговим колективам зосередитись на правильних угодах та забезпечити зростання. За допомогою Vtiger отримайте єдиний CRM, щоб зламати силоси та отримати маркетинг, продаж та підтримку на одній сторінці з одним джерелом істини. Надайте винятковий досвід клієнтів та підтримку, спілкуючись зі своїми клієнтами на декількох каналах. Керуйте своєю роботою на ходу з нашими мобільними додатками як для Android, так і для iOS.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Simply CRM
simply-crm.com
Залучайте більше клієнтів, оптимізуйте свій бізнес і заробляйте більше грошей за допомогою Simply CRM. Це CRM, яку ви насправді використовуватимете: проста у використанні, з візуальними оглядами. Універсальна платформа, включаючи CRM, службу підтримки, управління фінансами та проектами. Крім того, ми пропонуємо безкоштовну підтримку 24/7 (вашою мовою!). Ви також можете отримати БЕЗКОШТОВНУ пробну версію без реєстрації кредитної картки :) Пишіть нам за адресою [email protected], якщо у вас виникнуть запитання.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Podio
podio.com
Progress Podio - це гнучка, спеціальна база даних про співпрацю, яка дозволяє прискорити та спростити свою роботу. Вирішення все в одному для прискорення продуктивності, оцифровування основних процесів, впорядкування збору даних та автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Progress Podio може автоматизувати, операціоналізувати та забезпечити важливі бізнес -процеси, що зменшує ручну роботу та підвищує ефективність. Перетворіть, як робота виконується з універсальними формами, потужним збором даних та автоматизованими робочими процесами клієнта та документів - налаштовано всіма вами кількома простими кліками. Від ключових галузей, таких як креативні агенції, юридичні послуги, бухгалтерські фірми, нерухомість, будівництво / виробництво, до ключових відомчих сфер-Sales, HR, маркетинг, юридичні, фінанси. Здатність Подіо підключати різноманітні команди та розрізнені процеси допомагає тисячам компаній оптимізувати всі свої операції в одному місці. Завдяки Podio Podio надайте команді єдиний інструмент для автоматизації своєчасних процесів, що об'єднуються в одному інструменті. Від спрощення збору даних клієнтів до автоматизації взаємодій та угод клієнта, Progress Podio спрощує найбільш основні заходи вашого бізнесу.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Gincore
gincore.net
Gincore - програма для ведення обліку в сервісному центрі, яка економить час, наводить порядок в майстерні, а головне - збільшує ваш прибуток
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Salesbox
salesbox.com
CRM для людей, які отримують продажі. Отримайте його за 2,90 євро на користувача на місяць. Підключіть команди MS, Office 365, Gsuite, LinkedIn, Dropbox або Mailchimp за 1,90 євро.
Taskeo
taskeo.co
Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 — це платформа на основі додатків, яка дозволяє за десять хвилин налаштувати портал обслуговування клієнтів і сервісну CRM, налаштовану відповідно до ваших потреб. Він працює для всіх типів продуктів — у місцях розташування клієнтів або у вашому сервісному центрі Simply C2 об’єднує клієнтів і постачальників послуг на одній платформі. * Автоматичне підтвердження скарг Увімкніть Simply C2 для своїх клієнтів і переконайтеся, що всі скарги реєструються та надсилаються автоматичні підтвердження. * Двосторонній чат і оновлення ремонту Ваші клієнти отримують повідомлення обраною мовою. Італійська, сингальська або бенгальська. Ви можете продовжувати надсилати повідомлення англійською. * Оновлення статусу, оцінки, схвалення Ваш клієнт отримуватиме оновлення про етапи ремонту, детальну оцінку та можливість оплати.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це універсальний хмарний інструмент, який допомагає бізнес-командам співпрацювати, керувати завданнями, стосунками з клієнтами та продажами. Завдяки миттєвому розгортанню, надзвичайно простому у використанні інтерфейсу, веб-додаткам, програмам для Android та iOS, відсутності адміністрування та розумним ціноутворенням, це ідеальний бізнес-інструмент для компаній будь-якого розміру.
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — це комплексна корпоративна цифрова платформа, яка надає кілька рішень в одному місці, що дозволяє вам йти в ногу з цифровою трансформацією. Платформа надає вам рідні та бездоганно інтегровані рішення, гнучку архітектуру для підключення інших корпоративних систем і додатків, а також багато додаткових ресурсів для покращення досвіду ваших користувачів. Подивіться на кілька рішень SYDLE ONE, доступних у різних планах: * BPM: автоматизація бізнес-процесів і робочих процесів. * ECM: централізовані дані та повне керування вмістом і документами. * Аналітика: бізнес-індикатори в реальному часі. * CRM: 360-градусне управління взаємовідносинами з клієнтами. * Служба обслуговування: повне керування вашими квитками та обслуговування клієнтів. * Сервісний портал: портали самообслуговування та стосунків наступного рівня. * SYBOX: рішення для спільних послуг, таких як HR, закупівлі, фінанси тощо. * Електронна комерція: платформа онлайн-продажів із інтегрованим інтерфейсом і сервером. * Виставлення рахунків: керування рахунками з ціноутворенням, виставленням рахунків, збором тощо.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів
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