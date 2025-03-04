Cratio CRM

cratiocrm.com

Програмне забезпечення Cratio CRM — це хмарне та мобільне програмне забезпечення CRM, яке дозволяє організаціям ефективно керувати всім процесом продажів з однієї платформи. Cratio CRM простий у використанні, доступний і налаштовується. Програмне забезпечення має всі необхідні функції для повної автоматизації продажів. Особливості продукту: ** Система керування потенційними клієнтами -> Автоматичне захоплення потенційного клієнта -> Розповсюджуйте потенційних клієнтів команді продажів -> Надсилайте персоналізовані електронні листи та SMS клієнтам -> Визначте та зосередьтеся на гарячих/переможних потенційних клієнтах -> Налаштуйте екран потенційних клієнтів відповідно до свого бізнесу -> Відстежуйте статус потенційного клієнта за допомогою часової шкали та дій користувачів ** Управління збутовою діяльністю -> Плануйте, призначайте, відстежуйте перевірку - дзвінки, завдання та візити -> Своєчасно надсилайте нагадування електронною поштою/SMS відділу продажів -> Надсилайте електронною поштою/SMS клієнтам в один клік -> Отримувати щоденні звіти про діяльність і продажі електронною поштою -> Перегляд пропущених, прострочених або ескалованих дій -> Відстежуйте щоденні, щотижневі та місячні звіти про продуктивність команди ** Програмне забезпечення Mobile CRM -> Щоденний план активності в Mobile -> Оновлення відвідування в один клік -> Дзвінок, клієнти електронної пошти безпосередньо з програми -> Адреса клієнта з картами -> Оновлення активності на основі GPS -> Mobile CRM працює на Android і IOS ** Зв'язок з клієнтами -> Автоматичні сповіщення через SMS і електронну пошту -> Масова електронна пошта та SMS із шаблонами -> Інтеграція хмарної телефонії -> Натисніть, щоб викликати службу -> Записи дзвінків у аудіоформаті -> Інтегрована електронна пошта, SMS і голосовий зв'язок 5 причин вибрати Cratio CRM: * Доступний. Зекономте щонайменше 50% вартості CRM. * Простий у використанні, але з усіма необхідними функціями CRM * Захищене, масштабоване та хмарне рішення світового рівня * Найкраща підтримка та віддана команда успіху клієнтів * Повністю настроюється відповідно до вашого бізнесу Про компанію: Cratio Software — це компанія з розробки програмного продукту, розташована в Ченнаї, Індія. Компанія спеціалізується на наданні програмного забезпечення Mobile Sales CRM для певного домену з меншими витратами часу та витрат. Команда засновників складається з людей з більш ніж 15-річним досвідом розробки програмного забезпечення та продуктів.