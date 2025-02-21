Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace співпрацює з найкращими доступними компаніями програмного забезпечення, щоб дозволити бізнес-менеджерам купувати цифрові інструменти та програми, які допоможуть керувати та розвивати свій бізнес. Після покупки інструменти можна отримати безпосередньо через платформу Qebot. Один вхід для керування всім вашим бізнесом. Поточні пропозиції: - Конструктор веб-сайтів - Менеджер соціальних медіа - Менеджер каталогів - Менеджер відгуків/репутації - Менеджер з маркетингу електронною поштою - Хмарне сховище - CRM - Менеджер рекламних кампаній - Контент-маркетинг
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — це комплексна платформа монетизації, розроблена, щоб допомогти видавцям максимізувати дохід від реклами за допомогою гнучких рішень і досвіду в галузі. Як сертифікований партнер Google по роботі з видавцями (GCPP) і учасник Prebid, Setupad пропонує надійні високоефективні варіанти для видавців усіх типів. Платформа Self-Serve дозволяє практичним видавцям самостійно керувати налаштуваннями Prebid без ІТ-підтримки, тоді як Setupad Bidder можна додати до наявних рекламних стеків, інтегруючи преміальні джерела попиту для підвищення конкуренції та прибутку. Для тих, хто шукає повністю керований досвід, Managed Prebid забезпечує наскрізну оптимізацію, керовану командою експертів Setupad. Завдяки різноманітним пропозиціям Setupad видавці можуть ефективно та впевнено масштабувати свої стратегії монетизації.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це універсальний хмарний інструмент, який допомагає бізнес-командам співпрацювати, керувати завданнями, стосунками з клієнтами та продажами. Завдяки миттєвому розгортанню, надзвичайно простому у використанні інтерфейсу, веб-додаткам, програмам для Android та iOS, відсутності адміністрування та розумним ціноутворенням, це ідеальний бізнес-інструмент для компаній будь-якого розміру.
Taskeo
taskeo.co
Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, яка дійсно економить ваш час. За допомогою SpinOffice ви створюєте центральне місце для всієї вашої електронної пошти, ділових контактів, зустрічей, завдань, проектів, папок, документів, файлів і нотаток. Незалежно від того, над чим ви працюєте, наскільки великим чи малим може бути завдання, SpinOffice дозволяє надзвичайно легко виконувати завдання. І найголовніше, ви ділитеся всією інформацією в базі даних зі своїми колегами. Це робить SpinOffice CRM ідеальною груповою програмою для будь-якого малого та середнього бізнесу. SpinOffice CRM доступний для macOS, Windows PC і на мобільних пристроях (iOS і android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — це хмарна система CRM для творчих людей, включаючи професійних фотографів, відеооператорів, професіоналів весільної індустрії та багатьох інших творчих людей. Ця платформа дозволяє вам керувати контактами, усіма своїми роботами, надсилати пропозиції, контракти, відстежувати свій календар тощо.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com розроблено спеціально для агентств цифрового маркетингу. Він пропонує все в одній платформі, де ви можете керувати пошуковою пошуковою системою, розробкою реклами, веб-дизайном і розробкою та іншими проектами, керувати продажами, рахунками-фактурами та виставленням рахунків для взаємовідносин із клієнтами та загальною підтримкою.
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM — це відзначене нагородами рішення для автоматизації бізнесу, створене для того, щоб зробити малий і середній бізнес прибутковим шляхом автоматизації їхніх бізнес-операцій за допомогою Інтернету та мобільних технологій. Другий CRM зосереджується на покращенні продажів і маркетингу, підтримки клієнтів і операцій. Second CRM легко адаптується до більшості бізнес-середовищ, пропонуючи гнучку, економічно ефективну та просту у використанні програму. Друга CRM забезпечує єдине уявлення про взаємодію клієнтів у відділах продажів, маркетингу, підтримки та внутрішніх операцій. Друга CRM зменшує робоче навантаження та прискорює зростання, водночас дозволяючи компаніям зосередити 100% своєї енергії на тому, що має значення — клієнтах.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes — перша платформа, яка поєднала CRM, автоматизацію процесів і генерацію пропозицій. Контролюйте всю комерційну операцію, від залучення потенційних клієнтів до їх конверсії та лояльності, уніфікуючи робоче середовище продавця та забезпечуючи 360º огляд клієнтів. Ми заповнюємо прогалину на ринку, поєднуючи надійність більш традиційних CRM і легкість впровадження, використання та обслуговування простіших CRM. Завдяки цьому позиціонуванню ми стали найбільшою латиноамериканською компанією CRM, яка обслуговує таких клієнтів, як Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura та Unimed.
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — це проста у використанні комплексна система продажів CRM для малих і середніх підприємств. Pepper Cloud CRM допомагає малим і середнім підприємствам, легко керуючи потенційними клієнтами, можливостями продажів, взаємодією з клієнтами та прогнозуванням доходів. Pepper Cloud повністю інтегрована з WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp і багатьма іншими інструментами. З Pepper Cloud вам не потрібно керувати даними про продажі в кількох таблицях Excel, телефонних повідомленнях або електронних листах. CRM надає вам єдину платформу, з якої ви можете керувати своїми продажами та клієнтами.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com — це програмне забезпечення Sales CRM для керування процесом продажів і організації даних клієнтів. Нульова крива навчання, недорогий і масштабований. Onpipeline пропонує простий інтерфейс, який справді допомагає зосередитися на правильних угодах. Інструменти, створені для того, щоб ніколи не втрачати можливості та приносити більше продажів за менший час. Він включає вбудовану інтеграцію з календарями Google або Microsoft, mailchimp, Quickbooks тощо. Також містить потужний API, веб-хуки та можливість створювати віджети для інтеграції ваших зовнішніх програм.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — це централізоване рішення CRM, яке можна використовувати на кількох пристроях для керування продажами, завданнями, клієнтами тощо з будь-якої точки світу.
Moovago
moovago.com
Moovago пропонує просте рішення для підвищення організації та подальшої роботи з клієнтами. Додаток об’єднує інструменти, якими користуються продавці.
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker надає сотні програмних засобів CRM, комунікацій, продажів і маркетингу для малого бізнесу під одним входом.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM надає програмне забезпечення CRM і професійні послуги, щоб допомогти компаніям з процесами та технологіями для покращення гнучкості та ефективності бізнесу.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk — це CRM та інструмент пошуку потенційних клієнтів, призначений для оптимізації процесу продажів у кожній торговій організації, надаючи більше часу та енергії для укладання угод. Це інструмент, створений для професіоналів із продажу та організацій із відділом продажів. Tapdesk працює на основі штучного інтелекту, а наш алгоритм машинного навчання надає вам відповідні дані, щоб підвищити вашу продуктивність і скоротити витрати. У нас є унікальна можливість пошуку, яка дозволяє користувачам знаходити осіб, які приймають рішення, і потенційних клієнтів за кількома критеріями.
Livespace
livespace.io
Наступне покоління. B2B CRM, орієнтована на процеси, з автоматизацією завдань і продажів – Livespace – це інтуїтивно зрозуміла та адаптована хмарна CRM-платформа, створена для професіоналів тими, хто знає. Оптимізуйте процес продажів, ставте цілі та оновлюйте всю інформацію про клієнтів. Використовуючи адаптовану систему підрахунку потенційних клієнтів і автоматизовані процеси продажів, користувачі Livespace можуть отримати максимум від кожного потенційного клієнта. Завдяки відкритому API для бездоганної інтеграції, а також доступу з мобільних пристроїв/планшетів Livespace дозволяє своїм користувачам розставляти пріоритети та проводити час там, де це важливо.
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM — це повністю настроюване рішення для побудови кращих відносин із клієнтами завдяки чіткості та ефективності
Soffront
soffront.com
Soffront пропонує відзначену нагородами CRM та маркетингову платформу, а також повністю керовані маркетингові послуги. За понад 25 років Soffront допоміг тисячам компаній створити свій бренд, залучити більше потенційних клієнтів і здійснити більше продажів. Soffront надає клієнтам доступ до команди експертів з маркетингу, яка працює як їхня розширена команда. Пропоновані послуги керованого маркетингу включають дизайн веб-сайту, пошукову оптимізацію, цифрову рекламу та послуги соціального маркетингу. Платформа Soffront повністю базується на Інтернеті, не потребує нічого інсталювати та включає керування потенційними клієнтами, електронну пошту та соціальний маркетинг, управління репутацією, пошук і прогнозування продажів, обслуговування клієнтів тощо. Платформу можна налаштувати за допомогою інструментів перетягування, замість того, щоб програмувати або потребувати зовнішніх знань ІТ.
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
Ідеальний інструмент управління відносинами з клієнтами для малих і середніх підприємств і невеликих команд. Зручний, веб-інтерфейс і готовий до роботи за 60 секунд. Щоб отримати безкоштовну 30-денну пробну версію без зобов’язань, перейдіть за посиланням нижче.
Zixflow
zixflow.com
Новий спосіб керувати, залучати та утримувати клієнтів за допомогою ШІ Досягніть успіху з універсальним робочим простором. Створіть власну CRM, автоматизуйте робочий процес і залучайте за допомогою електронної пошти, SMS або WhatsApp.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate — це розумна система Sales CRM, яка допоможе досягти успіху. Має низку інтелектуальних вбудованих функцій; як-от Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier та багато інших, відзначене нагородами програмне забезпечення Teamgate надає вашій команді продажів простоту та силу для органічного розвитку вашого бізнесу. Три роки поспіль Teamgate користується міжнародним визнанням і отримує безліч нагород, що підтверджують виняткове обслуговування та підтримку клієнтів, зручний інтерфейс, а також входить до числа лідерів у світі програмного забезпечення Sales CRM.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграція з основними платформами електронної комерції безперебійна.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
SmartSearch
smartsearch.com
Місія SmartSearch полягає в тому, щоб розробити майбутнє роботи, орієнтоване на людину, за допомогою інноваційних програмних рішень, включаючи відстеження заявників (ATS), керування постачальниками (VMS), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та електронний підпис, щоб наймати швидше, краще та розумніше. Це комплексне гнучке програмне рішення, яке надає потужні інструменти пошуку кандидатів і співпраці для ваших зусиль із залучення талантів. Завдяки інтеграції з вашою поточною технологією та унікальними бізнес-процесами SmartSearch зменшує паперову роботу, усуває дублювання зусиль, спрощує адаптацію, скорочує час для заповнення вакансій і знижує витрати на найм.
CrmOne
crmone.com
Відсутність централізованої системи CRM може призвести до дезорганізації даних, неефективної комунікації, упущених можливостей продажів і обмеженої інформації про клієнтів. Багатьом малим і середнім компаніям важко налагоджувати відносини з клієнтами, не сплачуючи високу ціну за різноманітні важливі функції чи кілька підписок. Однак це не повинно бути так. За допомогою CrmOne компанії можуть розширити свої можливості за допомогою єдиного комплексного рішення, яке може керувати своїми відносинами з клієнтами в одному місці без шкоди для будь-яких функцій, які можуть знадобитися їм для продажів і маркетингу, не розбиваючи гроші. CrmOne пропонує універсальний набір інструментів для задоволення різноманітних потреб компаній у різних галузях: від керування потенційними клієнтами та відстеження каналів продажів до підтримки клієнтів і аналітики. CrmOne має багату історію розширення можливостей понад 4000 стартапів, компаній, що розвиваються, і підприємств у всьому світі, демонструючи прагнення до досконалості та інновацій.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — це комплексне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), призначене для оптимізації бізнес-операцій і покращення взаємодії з клієнтами. Tall Emu CRM пропонує широкий спектр функцій і переваг, адаптованих для задоволення потреб компаній у різних галузях. * Управління контактами: Tall Emu CRM дозволяє компаніям ефективно керувати своїми контактами, включаючи клієнтів, потенційних клієнтів і постачальників, на одній централізованій платформі. Користувачі можуть легко отримати доступ до контактної інформації, історії спілкування та взаємодії. * Автоматизація продажів: CRM пропонує надійні інструменти автоматизації продажів, такі як керування потенційними клієнтами, відстеження можливостей і прогнозування продажів. Це допомагає командам продажів визначати пріоритети для потенційних клієнтів, відстежувати канали продажів і визначати можливості для зростання. * Автоматизація маркетингу: Tall Emu CRM дозволяє компаніям автоматизувати маркетингові кампанії, включаючи маркетинг електронною поштою, інтеграцію соціальних медіа та підтримання лідерства. Користувачі можуть створювати персоналізовані маркетингові стратегії, щоб залучати клієнтів і стимулювати конверсії. * Обслуговування клієнтів: за допомогою вбудованих функцій обслуговування клієнтів компанії можуть ефективно керувати запитами клієнтів, заявками в службу підтримки та запитами на обслуговування. CRM забезпечує уніфіковану платформу для вирішення проблем і надання виключної підтримки клієнтам. Переваги: * Підвищення ефективності: Tall Emu CRM оптимізує бізнес-процеси, автоматизує повторювані завдання та усуває ручне введення даних, що призводить до підвищення ефективності та продуктивності. Повна інтеграція з бухгалтерським програмним забезпеченням MYOB і Xero означає відсутність подвійного запису та зменшення ймовірності помилок. * Покращені відносини з клієнтами. Централізувавши дані про клієнтів і взаємодію, компанії можуть надавати персоналізований досвід, будувати міцніші відносини та підвищувати рівень задоволеності клієнтів. * Збільшення доходу від продажів: можливості автоматизації продажів CRM допомагають командам продажів визначати пріоритети для потенційних клієнтів, швидше укладати угоди та максимізувати можливості для отримання прибутку, що сприяє збільшенню ефективності продажів. * Ефективні маркетингові кампанії: Tall Emu CRM дає можливість підприємствам створювати цільові маркетингові кампанії, відстежувати ефективність кампаній і вимірювати рентабельність інвестицій, що призводить до більш ефективних маркетингових стратегій і вищих коефіцієнтів конверсії.
Team365 CRM
team365.io
Що таке Team365 CRM? Team365 CRM — це хмарна інтегрована платформа керування взаємовідносинами з клієнтами, яка задовольняє потреби компаній і галузей будь-якого розміру та типу. Понад 150 000 компаній у всьому світі використовують Team365 CRM для побудови довготривалих відносин із клієнтами та максимального підвищення продуктивності команди. Наша розширена підтримка телефону, електронної пошти, чату та особистих зустрічей робить Team365 CRM найбільш тісно інтегрованою системою на ринку. Помічник продавця Team365 на основі штучного інтелекту надає розширені інтерпретації, рішення та прогнози для продавців. Ваша команда продажів може витрачати більше часу на продажі замість введення даних за допомогою автоматизації робочого процесу, підрахунку потенційних клієнтів, сповіщень у реальному часі та вбудованої гейміфікації. Наші ключові функції включають: - Керування потенційними клієнтами - Автоматизація робочого процесу - Розширена аналітика - Управління процесами - Автоматизація маркетингу - Управління конвеєром Автоматизуйте звичайні функції продажів, маркетингу та підтримки за допомогою Team365 CRM, даючи вам більше часу, щоб зосередитися на своїх клієнтах. Створіть оптимізовані робочі процеси, які допоможуть вам зменшити введення даних вручну, усунути надмірності та прискорити загальний процес. Підвищуйте продуктивність вашої команди продажів за допомогою точних прогнозів потенційного доходу та використовуйте ігри для підвищення продуктивності, щоб перевищити свої квоти продажів. Налаштуйте кілька валют, використовуйте передбачення штучного інтелекту, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів і угод, які ймовірно призведуть до конверсії, і відстежуйте відвідувачів веб-сайту, щоб конверсувати більше потенційних клієнтів. Зробіть ваші відділи маркетингу та продажів на одній сторінці. Залучайте нових потенційних клієнтів, проводьте цільові маркетингові кампанії електронною поштою та порівнюйте витрати на рекламу з доходом від продажів за допомогою інтеграції Google Ads. Ваша безпека є нашим головним пріоритетом. Ми розуміємо, що кожна організація має знайти правильний баланс між захистом даних своїх клієнтів і наданням працівникам свободи виконувати свою роботу. Team365 CRM успішно відповідає обом цим вимогам.
Barantum
barantum.com
Barantum — це провідний Cloud CRM в Індонезії для команд продажів на місцях, розроблений, щоб допомогти продавцям у їхньому повсякденному житті, діючи як їхній особистий помічник. Думайте про це як про Siri для вашої команди продажів, яка створена для підвищення ефективності продажів у дорозі.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Програмне забезпечення Cratio CRM — це хмарне та мобільне програмне забезпечення CRM, яке дозволяє організаціям ефективно керувати всім процесом продажів з однієї платформи. Cratio CRM простий у використанні, доступний і налаштовується. Програмне забезпечення має всі необхідні функції для повної автоматизації продажів. Особливості продукту: ** Система керування потенційними клієнтами -> Автоматичне захоплення потенційного клієнта -> Розповсюджуйте потенційних клієнтів команді продажів -> Надсилайте персоналізовані електронні листи та SMS клієнтам -> Визначте та зосередьтеся на гарячих/переможних потенційних клієнтах -> Налаштуйте екран потенційних клієнтів відповідно до свого бізнесу -> Відстежуйте статус потенційного клієнта за допомогою часової шкали та дій користувачів ** Управління збутовою діяльністю -> Плануйте, призначайте, відстежуйте перевірку - дзвінки, завдання та візити -> Своєчасно надсилайте нагадування електронною поштою/SMS відділу продажів -> Надсилайте електронною поштою/SMS клієнтам в один клік -> Отримувати щоденні звіти про діяльність і продажі електронною поштою -> Перегляд пропущених, прострочених або ескалованих дій -> Відстежуйте щоденні, щотижневі та місячні звіти про продуктивність команди ** Програмне забезпечення Mobile CRM -> Щоденний план активності в Mobile -> Оновлення відвідування в один клік -> Дзвінок, клієнти електронної пошти безпосередньо з програми -> Адреса клієнта з картами -> Оновлення активності на основі GPS -> Mobile CRM працює на Android і IOS ** Зв'язок з клієнтами -> Автоматичні сповіщення через SMS і електронну пошту -> Масова електронна пошта та SMS із шаблонами -> Інтеграція хмарної телефонії -> Натисніть, щоб викликати службу -> Записи дзвінків у аудіоформаті -> Інтегрована електронна пошта, SMS і голосовий зв'язок 5 причин вибрати Cratio CRM: * Доступний. Зекономте щонайменше 50% вартості CRM. * Простий у використанні, але з усіма необхідними функціями CRM * Захищене, масштабоване та хмарне рішення світового рівня * Найкраща підтримка та віддана команда успіху клієнтів * Повністю настроюється відповідно до вашого бізнесу Про компанію: Cratio Software — це компанія з розробки програмного продукту, розташована в Ченнаї, Індія. Компанія спеціалізується на наданні програмного забезпечення Mobile Sales CRM для певного домену з меншими витратами часу та витрат. Команда засновників складається з людей з більш ніж 15-річним досвідом розробки програмного забезпечення та продуктів.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке ми можемо зробити для вас.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом (ERP), яке інтегроване з управлінням взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і розділом звітності, що включає бухгалтерію (BI) для власників мікро- та малого бізнесу.
Oncourse CRM
tryoncourse.com
Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для бізнесу завтрашнього дня, OnCourse – це платформа автоматизації продажів і CRM, створена командою Zibtek.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase — це розумніший спосіб керувати бізнес-інформацією, процесами тощо, якому довіряють команди, що швидко розвиваються. Просто керуйте складністю: від компаній і контактів до процесів, замовлень на продаж та інфраструктури – Kinabase дозволяє відстежувати, що відбувається у вашій організації. Підвищення швидкості та ефективності Отримуйте необхідну інформацію під рукою. Підвищуйте ефективність, зменшуйте ризики та швидше знаходьте потрібну інформацію. Об’єднайте кілька інструментів обробки даних в одну просту у використанні систему. Отримайте силу гнучкості Kinabase має унікальну та інтелектуальну структуру даних, яка дозволяє вам рухатися зі швидкістю думки. Без жорсткості традиційних систем CRM і ERP. Від людей до процесів і досконалості — Kinabase можна легко налаштувати для керування важливою для вас інформацією. Адаптивний та ефективний для різноманітних цілей, від виробництва до найму персоналу та консультування.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — це ідеально збалансована CRM для продажів. Ви отримуєте функції, необхідні для масштабування вашого бізнесу без зайвих складнощів, які заважають вам, за невелику частку вартості традиційних CRM. Inperium Sell дає змогу вашим відділам продажів зосередитися на укладанні угод замість того, щоб боротися із заплутаними меню та інтерфейсами. Організуйте свій процес продажів, насолоджуйтесь повною прозорістю конвеєра, уніфікуйте канали зв’язку з клієнтами та автоматизуйте котирування, виставлення рахунків і виставлення рахунків за допомогою рішення, яке легко інтегрується у вашу існуючу ІТ-екосистему, забезпечуючи швидке оцінювання вартості та стабільну віддачу від інвестицій.
Coretal
coretal.co
Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропозиції, CRM, підтримку та продаж квитків, календар, планування та багато іншого. Ми створюємо платформу для ваших основних бізнес-потреб. Економія вашого часу, грошей і стресу. Завжди мати огляд свого бізнесу за допомогою нашої інформаційної панелі та віджетів. Дошки - Гнучкі. Настроюється. Потужний. Створюйте, налаштовуйте та керуйте дошками по-своєму. Дошки завдань, дошки проектів, дошки для відстеження процесів. Ради для управління персоналом. Дошки для будь-якого рішення або проблеми. Посилання дощок на проекти. Мати незалежні ради. Вибір справді за вами. Проекти – слідкуйте за всіма проектами в одному місці з описами, завданнями, графіками, відстеженням часу, розмовами, рішеннями, рахунками-фактурами, пропозиціями та контрактами разом. Рахунки-фактури. Надсилайте, відстежуйте та отримуйте оплату за допомогою нашої функції рахунків-фактур. Люди - зберігайте контакти та відстежуйте свою взаємодію та спілкування з ними.
Composity
composity.com
Composity — це хмарне ERP-рішення, доповнене інструментами продажів і маркетингу, розроблене спеціально для малих і середніх підприємств. Це готове програмне рішення, яке керує всіма аспектами внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів організації - бухгалтерським обліком, управлінням запасами, білінговою системою, документообігом, корпоративним веб-сайтом і електронною комерцією, CRM, організацією клієнтської бази та генератором звітів. .
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