Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — це проста у використанні комплексна система продажів CRM для малих і середніх підприємств. Pepper Cloud CRM допомагає малим і середнім підприємствам, легко керуючи потенційними клієнтами, можливостями продажів, взаємодією з клієнтами та прогнозуванням доходів. Pepper Cloud повністю інтегрована з WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp і багатьма іншими інструментами. З Pepper Cloud вам не потрібно керувати даними про продажі в кількох таблицях Excel, телефонних повідомленнях або електронних листах. CRM надає вам єдину платформу, з якої ви можете керувати своїми продажами та клієнтами.
Snov.io
snov.io
Snov.io — це все, що потрібно для розвитку вашого бізнесу! Завдяки відзначеним нагородами інструментам для створення потенційних клієнтів, перевірки електронної пошти, автоматизованого зв’язку з електронною поштою, розігріву електронної пошти та керування клієнтами ви можете автоматизувати та прискорити продажі в масштабі.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com розроблено спеціально для агентств цифрового маркетингу. Він пропонує все в одній платформі, де ви можете керувати пошуковою пошуковою системою, розробкою реклами, веб-дизайном і розробкою та іншими проектами, керувати продажами, рахунками-фактурами та виставленням рахунків для взаємовідносин із клієнтами та загальною підтримкою.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Attio
attio.com
Attio – CRM майбутнього. Керований даними, повністю настроюваний та інтуїтивно зрозумілий для співпраці, Attio забезпечує керування взаємовідносинами з клієнтами, яке рухає голку для вашого бізнесу. Компанії будь-якого розміру — від сучасних стартапів, що швидко розвиваються, до найбільших у світі підприємств — використовують Attio для створення своєї CRM саме так, як вони хочуть.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird – це платформа контролю відповідності та ризиків, яка допомагає фінансовим установам оптимізувати розслідування фінансових злочинів і програмні операції. Платформа діє як єдине джерело правди, об’єднуючи дані клієнтів, управління справами, розслідування та нормативні звіти в одне рішення. Справи в Hummingbird можна розглядати з будь-якої початкової точки (усе, починаючи від моніторингу транзакцій і попереджень про шахрайство до позначених перевірок KYC і KYB). Hummingbird надає широкий набір інструментів для розслідування, включаючи візуалізацію даних, детальні профілі клієнтів, інтегровані запити інформації (RFI) тощо. Групи комплаєнсу також отримують переваги від покращеного нагляду та засобів контролю завдяки настроюваним робочим процесам, детальній аналітиці та комплексним журналам аудиту. На додаток до підвищення ефективності для команд із відповідності, Hummingbird також виділяється тим, що пропонує унікальне гнучке та масштабоване рішення. Незалежно від того, чи це зміна постачальника послуг моніторингу транзакцій, інтеграція додаткових даних третіх сторін або подання нормативних звітів у нових юрисдикціях, ви можете легко створити ідеально адаптоване рішення з Hummingbird.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
SaleSmartly
salesmartly.com
Багатоканальна платформа спілкування з клієнтами, яка об’єднує живий чат, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронну пошту, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надавати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі ваші багатоканальні повідомлення в одному місці - плавно займайтеся продажами, маркетингом або обслуговуванням через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat тощо, забезпечуючи єдину взаємодію з клієнтами. * Повна підтримка клієнтів за секунди, а не за години. Скоротіть час відповіді та підвищте ефективність, усунувши повторювані завдання за допомогою нашої вбудованої автоматизації. Працюйте розумніше, а не більше, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати, дотримуючись дисципліни та планування. Об’єднайте всі канали обміну повідомленнями в один сервер і ефективно співпрацюйте між командами за допомогою автоматичного розподілу чатів і внутрішнього розподілу сеансів. * Ефективно та зручно сегментуйте, відстежуйте та аналізуйте своїх клієнтів в одному місці - створюйте бази даних контактів, отримуйте доступ до повної історії активності контактів, історії перегляду та синхронізуйте свої дані з вашою інформаційною системою. * Відстеження ключових показників і тенденцій. Багатовимірні візуальні показники чітко показують зв’язки між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес-плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова. Наші переклади в реальному часі дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та виходити на міжнародні ринки.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клієнтів. Interactive дозволяє створювати більше 20 різних ігрових дій. Ви можете будь-коли створювати вікторини, гру на пам’ять, гру на пошук відповідностей, гру на пошук предметів, пошук відмінностей, головоломку, до і після, гороскоп, печиво з передбаченнями, слайд-шоу тощо за допомогою однієї підписки. Ви можете створити свій проект або гру за лічені хвилини, використовуючи блоки вмісту з інтуїтивно зрозумілим і гнучким редактором. Interacty пропонує велику колекцію бізнес-шаблонів, які економлять час, а також чудову бібліотеку ідей — тут ви обов’язково знайдете концепцію для своєї наступної маркетингової кампанії. Interacty інтегрується з Unsplash, надаючи вам доступ до тисяч безкоштовних зображень. Готовий проект легко вставити на свій веб-сайт за допомогою простого копіювання та вставлення. Ви також можете скористатися посиланням, щоб поділитися своїм проектом у соціальних мережах. Interacty підтримує CNAME і Whitelabel, а додаткові параметри дизайну зі стилями CSS допомагають підтримувати впізнаваність вашого бренду. Ви можете генерувати потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм вмісту, які інтегруються з вашою CRM. Interacty дозволяє включати форми потенційних клієнтів безпосередньо в гру, тому збір інформації про клієнтів є невід’ємною частиною процесу. Ви можете налаштувати автоматичне перенаправлення після завершення гри, що значно підвищує конверсію. Ви можете створити гру в таблиці лідерів і додати до неї таймер або зворотний відлік, щоб мотивувати аудиторію отримати найкращий результат. Це може бути дуже корисним під час проведення змагань чи розіграшів призів або створення ігор для подій. Якщо ви виступаєте на заході, додайте гру в кінці свого виступу, і аудиторія запам’ятає ваше звернення. Ви можете переглядати статистику по грі та завантажувати списки потенційних клієнтів зі своєї інформаційної панелі, а інтеграція з маркетинговими інструментами, як-от Mailchimp, дозволяє надсилати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої існуючої CRM. Функції гейміфікації Interacty дозволяють маркетологам залучати користувачів і досягати високих бізнес-результатів.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — це комплексна платформа монетизації, розроблена, щоб допомогти видавцям максимізувати дохід від реклами за допомогою гнучких рішень і досвіду в галузі. Як сертифікований партнер Google по роботі з видавцями (GCPP) і учасник Prebid, Setupad пропонує надійні високоефективні варіанти для видавців усіх типів. Платформа Self-Serve дозволяє практичним видавцям самостійно керувати налаштуваннями Prebid без ІТ-підтримки, тоді як Setupad Bidder можна додати до наявних рекламних стеків, інтегруючи преміальні джерела попиту для підвищення конкуренції та прибутку. Для тих, хто шукає повністю керований досвід, Managed Prebid забезпечує наскрізну оптимізацію, керовану командою експертів Setupad. Завдяки різноманітним пропозиціям Setupad видавці можуть ефективно та впевнено масштабувати свої стратегії монетизації.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це універсальний хмарний інструмент, який допомагає бізнес-командам співпрацювати, керувати завданнями, стосунками з клієнтами та продажами. Завдяки миттєвому розгортанню, надзвичайно простому у використанні інтерфейсу, веб-додаткам, програмам для Android та iOS, відсутності адміністрування та розумним ціноутворенням, це ідеальний бізнес-інструмент для компаній будь-якого розміру.
Taskeo
taskeo.co
Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, яка дійсно економить ваш час. За допомогою SpinOffice ви створюєте центральне місце для всієї вашої електронної пошти, ділових контактів, зустрічей, завдань, проектів, папок, документів, файлів і нотаток. Незалежно від того, над чим ви працюєте, наскільки великим чи малим може бути завдання, SpinOffice дозволяє надзвичайно легко виконувати завдання. І найголовніше, ви ділитеся всією інформацією в базі даних зі своїми колегами. Це робить SpinOffice CRM ідеальною груповою програмою для будь-якого малого та середнього бізнесу. SpinOffice CRM доступний для macOS, Windows PC і на мобільних пристроях (iOS і android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — це хмарна система CRM для творчих людей, включаючи професійних фотографів, відеооператорів, професіоналів весільної індустрії та багатьох інших творчих людей. Ця платформа дозволяє вам керувати контактами, усіма своїми роботами, надсилати пропозиції, контракти, відстежувати свій календар тощо.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
Adviai
adviai.com
Adviai — це CRM-платформа з усім програмним забезпеченням, інтеграціями та ресурсами, необхідними для зв’язку маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів.
Wice CRM
wice.de
Спробуйте програмну систему Wice CRM безкоштовно. CRM On Demand із хмари або розміщено у вашому приміщенні як CRM On Premise. Дізнайтеся зараз.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахтових брокерів колишнім лідером з продажу фрахтових брокерів. Продукт найкраще підходить для тих, хто дотримується консультаційного підходу до продажу, має більший список контактів, потребує запобігання пропущених подальших дій, прагне бути орієнтованим на деталі, може мати довший цикл угоди, що потребує кількох контактних точок, і підтримувати постійний охоплення залишатися перед клієнтами. Управління завданнями, керування контактами, керування конвеєрами та спеціальні звіти є основними компонентами Salesdash. Впровадження для налаштування полів, додавання членів вашої команди та імпортування потенційних клієнтів із електронної таблиці можна виконати за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів за допомогою інтеграції з Gmail і Outlook для електронної пошти та календаря. Надсилайте електронні листи своїм контактам із Salesdash, створюйте шаблони електронних листів, відстежуйте відкриття та надсилайте автоматизовані послідовності. Легко отримуйте доступ до веб-сайтів компаній, сторінок компанії в LinkedIn і особистих сторінок у LinkedIn для тих, хто проводить дослідження перед тим, як звернутися. Salesdash запобігає пропущеним подальшим діям за допомогою нашої системи керування завданнями, яка тримає перед вами поточні та прострочені завдання. Salesdash також пропонує завдання для потенційних клієнтів, для яких ви забули встановити подальшу перевірку, і система ранжує їх на основі показників для потенційних клієнтів, які можуть бути далі у вашому процесі продажу. Відгуки про Salesdash свідчать про те, що CRM є тоншою та зручнішою порівняно з іншими постачальниками, адаптованою для брокерів із вантажних перевезень.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp пропонує програмне забезпечення CRM для керування продажами, керування звітами про продажі, управління, маркетингу, покращення відносин із клієнтами тощо. Отримайте найкращу безкоштовну систему CRM для свого бізнесу.
Fireberry
fireberry.com
Використовуючи Fireberry, ви можете легко керувати всіма потребами свого бізнесу за допомогою зручної системи. Спілкуйтеся зі своїми клієнтами безпосередньо через систему та відстежуйте будь-яку потрібну бізнес-інформацію за допомогою спеціально створених об’єктів і полів. Дозвольте Fireberry працювати на вас завдяки автоматизації, де ви можете ефективно автоматизувати повсякденні завдання. Швидко класифікуйте квитки та відповідайте на них, використовуючи поля та відповіді, згенеровані AI Assistant. Інформаційні панелі та звіти допоможуть вам приймати зважені рішення для покращення вашого бізнесу. Вбудовані інтеграції, такі як Google, Office 365 і Facebook, допомагають централізувати роботу в одному місці. Якщо є щось, що вам потрібно, чого ще не включено в систему, ви можете легко інтегрувати треті сторони за допомогою API.
ContactWise
contactwise.io
CRM – управління контактами, складовими або взаємовідносинами з клієнтами – це програма, яка поширюється на різні галузі та вертикалі, починаючи від державних і місцевих органів влади до торгових організацій і вищих навчальних закладів. ContactWise — це інноваційна хмарна платформа контакт-центру з вдосконаленою системою маршрутизації на основі даних, яка допомагає компаніям покращити продажі, задоволеність клієнтів і утримання.
Centrium CRM
centriumcrm.com
Просте програмне забезпечення CRM для вашого бізнесу. Centrium допоможе вам і вашій команді керувати контактами, укладати угоди та відстежувати роботу, яку потрібно виконати.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM надає програмне забезпечення CRM і професійні послуги, щоб допомогти компаніям з процесами та технологіями для покращення гнучкості та ефективності бізнесу.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — це комплексне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), призначене для оптимізації бізнес-операцій і покращення взаємодії з клієнтами. Tall Emu CRM пропонує широкий спектр функцій і переваг, адаптованих для задоволення потреб компаній у різних галузях. * Управління контактами: Tall Emu CRM дозволяє компаніям ефективно керувати своїми контактами, включаючи клієнтів, потенційних клієнтів і постачальників, на одній централізованій платформі. Користувачі можуть легко отримати доступ до контактної інформації, історії спілкування та взаємодії. * Автоматизація продажів: CRM пропонує надійні інструменти автоматизації продажів, такі як керування потенційними клієнтами, відстеження можливостей і прогнозування продажів. Це допомагає командам продажів визначати пріоритети для потенційних клієнтів, відстежувати канали продажів і визначати можливості для зростання. * Автоматизація маркетингу: Tall Emu CRM дозволяє компаніям автоматизувати маркетингові кампанії, включаючи маркетинг електронною поштою, інтеграцію соціальних медіа та підтримання лідерства. Користувачі можуть створювати персоналізовані маркетингові стратегії, щоб залучати клієнтів і стимулювати конверсії. * Обслуговування клієнтів: за допомогою вбудованих функцій обслуговування клієнтів компанії можуть ефективно керувати запитами клієнтів, заявками в службу підтримки та запитами на обслуговування. CRM забезпечує уніфіковану платформу для вирішення проблем і надання виключної підтримки клієнтам. Переваги: * Підвищення ефективності: Tall Emu CRM оптимізує бізнес-процеси, автоматизує повторювані завдання та усуває ручне введення даних, що призводить до підвищення ефективності та продуктивності. Повна інтеграція з бухгалтерським програмним забезпеченням MYOB і Xero означає відсутність подвійного запису та зменшення ймовірності помилок. * Покращені відносини з клієнтами. Централізувавши дані про клієнтів і взаємодію, компанії можуть надавати персоналізований досвід, будувати міцніші відносини та підвищувати рівень задоволеності клієнтів. * Збільшення доходу від продажів: можливості автоматизації продажів CRM допомагають командам продажів визначати пріоритети для потенційних клієнтів, швидше укладати угоди та максимізувати можливості для отримання прибутку, що сприяє збільшенню ефективності продажів. * Ефективні маркетингові кампанії: Tall Emu CRM дає можливість підприємствам створювати цільові маркетингові кампанії, відстежувати ефективність кампаній і вимірювати рентабельність інвестицій, що призводить до більш ефективних маркетингових стратегій і вищих коефіцієнтів конверсії.
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM — це хмарне CRM-рішення, створене для сучасних колл-центрів, оснащене передовими інструментами для ефективного управління ресурсами. Усі системи CRM мають високу адаптивність, розроблені для задоволення унікальних потреб і процесів вашої організації. Якщо ви плануєте запровадити PhingooCRM або вже використовуєте його, важливо мати на увазі, що оновлення, виправлення та зміни конфігурації можуть з часом ускладнити ситуацію. Важливо переконатися, що ваші спеціальні модифікації залишаються функціональними після цих оновлень. Традиційно групи із забезпечення якості або призначені члени виконують ці перевірки вручну. Однак із зростанням вашої організації робочі процеси PhingooCRM можуть ускладнюватися, а обсяг даних значно збільшується. Ручне тестування може бути трудомістким і схильним до помилок, що ускладнює охоплення всіх аспектів системи. Саме тут вступає в дію автоматизація тестування, яка допомагає вам ефективно справлятися з проблемами перевірки. Це може заощадити значний час і забезпечити безперебійну роботу з мінімальними зусиллями. Однак є деякі проблеми, які слід враховувати: * Постійні оновлення та технічне обслуговування: CRM-системи, такі як PhingooCRM, постійно розвиваються, а це означає, що ваші сценарії автоматизації можуть не працювати з новими випусками. Відстеження цих змін і оновлення тестових сценаріїв може стати обтяжливим. * Складний інтерфейс користувача: перевага систем CRM полягає в їхній здатності керувати складними бізнес-процесами, що може призвести до складного інтерфейсу користувача з динамічними ідентифікаторами об’єктів, вкладеними iFrame та детальними деревами об’єктів. Автоматизація цих елементів за допомогою традиційних інструментів може нагадувати складання головоломки. * Користувальницькі звіти: звіти створюються відповідно до ваших конкретних вимог, і їх автоматизація за допомогою застарілих інструментів часто потребує досвіду програмування від ваших інженерів. * Управління тестовими даними: керування великими обсягами даних і конфіденційною інформацією вимагає ретельного підходу. Ефективне керування тестовими даними має важливе значення для вилучення, маскування, редагування та безпечного збереження тестових даних. * Кваліфікований персонал: знайти й утримати досвідчених інженерів, які володіють засобами автоматизації та кодуванням, може бути серйозною проблемою.
SmartSearch
smartsearch.com
Місія SmartSearch полягає в тому, щоб розробити майбутнє роботи, орієнтоване на людину, за допомогою інноваційних програмних рішень, включаючи відстеження заявників (ATS), керування постачальниками (VMS), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та електронний підпис, щоб наймати швидше, краще та розумніше. Це комплексне гнучке програмне рішення, яке надає потужні інструменти пошуку кандидатів і співпраці для ваших зусиль із залучення талантів. Завдяки інтеграції з вашою поточною технологією та унікальними бізнес-процесами SmartSearch зменшує паперову роботу, усуває дублювання зусиль, спрощує адаптацію, скорочує час для заповнення вакансій і знижує витрати на найм.
CrmOne
crmone.com
Відсутність централізованої системи CRM може призвести до дезорганізації даних, неефективної комунікації, упущених можливостей продажів і обмеженої інформації про клієнтів. Багатьом малим і середнім компаніям важко налагоджувати відносини з клієнтами, не сплачуючи високу ціну за різноманітні важливі функції чи кілька підписок. Однак це не повинно бути так. За допомогою CrmOne компанії можуть розширити свої можливості за допомогою єдиного комплексного рішення, яке може керувати своїми відносинами з клієнтами в одному місці без шкоди для будь-яких функцій, які можуть знадобитися їм для продажів і маркетингу, не розбиваючи гроші. CrmOne пропонує універсальний набір інструментів для задоволення різноманітних потреб компаній у різних галузях: від керування потенційними клієнтами та відстеження каналів продажів до підтримки клієнтів і аналітики. CrmOne має багату історію розширення можливостей понад 4000 стартапів, компаній, що розвиваються, і підприємств у всьому світі, демонструючи прагнення до досконалості та інновацій.
Barantum
barantum.com
Barantum — це провідний Cloud CRM в Індонезії для команд продажів на місцях, розроблений, щоб допомогти продавцям у їхньому повсякденному житті, діючи як їхній особистий помічник. Думайте про це як про Siri для вашої команди продажів, яка створена для підвищення ефективності продажів у дорозі.
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