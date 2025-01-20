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Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
MiniCRM
minicrm.hu
MiniCRM – це компанія, заснована в 2009 році, яка надає понад 1700 клієнтам програмну систему CRM, адаптовану до потреб компаній будь-якого типу та розміру. Команда MiniCRM розташована у двох країнах, Угорщині та Румунії, і складається з близько 60 співробітників. Основна роль системи MiniCRM полягає в тому, щоб запропонувати компаніям систему для керування всіма своїми клієнтами в одному місці, а також автоматизувати деякі процеси, пов’язані з процесом продажів. MiniCRM дозволяє краще планувати, організовувати та контролювати всю діяльність компанії, а не лише діяльність з продажу. Він має декілька взаємопов’язаних функцій: продажі, маркетинг, управління проектами, виставлення рахунків, служба підтримки, керування обліковими записами, планування процесів. Додаток інтегровано з календарями, рекламними обліковими записами (Facebook Ads, Google Ads), WooCommerce, Gravity Forms, Call Log, Google Spreadsheets та іншими). Практично всією діяльністю команди можна керувати з одного місця, і співробітник може бачити всі деталі про потенційного клієнта чи клієнта: звідки вони прийшли, які функції використовують, які пропозиції та рахунки-фактури вони отримували раніше, які технічні проблеми, які у них виникали, як вони були вирішені тощо. Менеджер може бачити в режимі реального часу статус будь-якої діяльності та відповідальних. Крім самої CRM системи, MiniCRM пропонує клієнтам підтримку впровадження CRM, а також тренінги та вебінари для клієнтів. Існує навіть можливість для компаній обрати CRM із повним набором послуг, що включає консультанта MiniCRM, який постійно керуватиме вашою CRM системою. Основна перевага полягає в тому, що завдяки організації та автоматизації процесів (автоматизоване виставлення рахунків, обмін повідомленнями, нагадування тощо) працівники зменшують рутину та мають більше часу, щоб зосередитися на найважливіших завданнях. Продуктивність підвищується, а за правильного налаштування та використання дохід компанії збільшується, а операційні витрати зменшуються без необхідності найму нових людей.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Moovago
moovago.com
Moovago пропонує просте рішення для підвищення організації та подальшої роботи з клієнтами. Додаток об’єднує інструменти, якими користуються продавці.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клієнтів. Interactive дозволяє створювати більше 20 різних ігрових дій. Ви можете будь-коли створювати вікторини, гру на пам’ять, гру на пошук відповідностей, гру на пошук предметів, пошук відмінностей, головоломку, до і після, гороскоп, печиво з передбаченнями, слайд-шоу тощо за допомогою однієї підписки. Ви можете створити свій проект або гру за лічені хвилини, використовуючи блоки вмісту з інтуїтивно зрозумілим і гнучким редактором. Interacty пропонує велику колекцію бізнес-шаблонів, які економлять час, а також чудову бібліотеку ідей — тут ви обов’язково знайдете концепцію для своєї наступної маркетингової кампанії. Interacty інтегрується з Unsplash, надаючи вам доступ до тисяч безкоштовних зображень. Готовий проект легко вставити на свій веб-сайт за допомогою простого копіювання та вставлення. Ви також можете скористатися посиланням, щоб поділитися своїм проектом у соціальних мережах. Interacty підтримує CNAME і Whitelabel, а додаткові параметри дизайну зі стилями CSS допомагають підтримувати впізнаваність вашого бренду. Ви можете генерувати потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм вмісту, які інтегруються з вашою CRM. Interacty дозволяє включати форми потенційних клієнтів безпосередньо в гру, тому збір інформації про клієнтів є невід’ємною частиною процесу. Ви можете налаштувати автоматичне перенаправлення після завершення гри, що значно підвищує конверсію. Ви можете створити гру в таблиці лідерів і додати до неї таймер або зворотний відлік, щоб мотивувати аудиторію отримати найкращий результат. Це може бути дуже корисним під час проведення змагань чи розіграшів призів або створення ігор для подій. Якщо ви виступаєте на заході, додайте гру в кінці свого виступу, і аудиторія запам’ятає ваше звернення. Ви можете переглядати статистику по грі та завантажувати списки потенційних клієнтів зі своєї інформаційної панелі, а інтеграція з маркетинговими інструментами, як-от Mailchimp, дозволяє надсилати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої існуючої CRM. Функції гейміфікації Interacty дозволяють маркетологам залучати користувачів і досягати високих бізнес-результатів.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — це комплексна платформа монетизації, розроблена, щоб допомогти видавцям максимізувати дохід від реклами за допомогою гнучких рішень і досвіду в галузі. Як сертифікований партнер Google по роботі з видавцями (GCPP) і учасник Prebid, Setupad пропонує надійні високоефективні варіанти для видавців усіх типів. Платформа Self-Serve дозволяє практичним видавцям самостійно керувати налаштуваннями Prebid без ІТ-підтримки, тоді як Setupad Bidder можна додати до наявних рекламних стеків, інтегруючи преміальні джерела попиту для підвищення конкуренції та прибутку. Для тих, хто шукає повністю керований досвід, Managed Prebid забезпечує наскрізну оптимізацію, керовану командою експертів Setupad. Завдяки різноманітним пропозиціям Setupad видавці можуть ефективно та впевнено масштабувати свої стратегії монетизації.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це універсальний хмарний інструмент, який допомагає бізнес-командам співпрацювати, керувати завданнями, стосунками з клієнтами та продажами. Завдяки миттєвому розгортанню, надзвичайно простому у використанні інтерфейсу, веб-додаткам, програмам для Android та iOS, відсутності адміністрування та розумним ціноутворенням, це ідеальний бізнес-інструмент для компаній будь-якого розміру.
Taskeo
taskeo.co
Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, яка дійсно економить ваш час. За допомогою SpinOffice ви створюєте центральне місце для всієї вашої електронної пошти, ділових контактів, зустрічей, завдань, проектів, папок, документів, файлів і нотаток. Незалежно від того, над чим ви працюєте, наскільки великим чи малим може бути завдання, SpinOffice дозволяє надзвичайно легко виконувати завдання. І найголовніше, ви ділитеся всією інформацією в базі даних зі своїми колегами. Це робить SpinOffice CRM ідеальною груповою програмою для будь-якого малого та середнього бізнесу. SpinOffice CRM доступний для macOS, Windows PC і на мобільних пристроях (iOS і android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — це хмарна система CRM для творчих людей, включаючи професійних фотографів, відеооператорів, професіоналів весільної індустрії та багатьох інших творчих людей. Ця платформа дозволяє вам керувати контактами, усіма своїми роботами, надсилати пропозиції, контракти, відстежувати свій календар тощо.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com розроблено спеціально для агентств цифрового маркетингу. Він пропонує все в одній платформі, де ви можете керувати пошуковою пошуковою системою, розробкою реклами, веб-дизайном і розробкою та іншими проектами, керувати продажами, рахунками-фактурами та виставленням рахунків для взаємовідносин із клієнтами та загальною підтримкою.
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM — це відзначене нагородами рішення для автоматизації бізнесу, створене для того, щоб зробити малий і середній бізнес прибутковим шляхом автоматизації їхніх бізнес-операцій за допомогою Інтернету та мобільних технологій. Другий CRM зосереджується на покращенні продажів і маркетингу, підтримки клієнтів і операцій. Second CRM легко адаптується до більшості бізнес-середовищ, пропонуючи гнучку, економічно ефективну та просту у використанні програму. Друга CRM забезпечує єдине уявлення про взаємодію клієнтів у відділах продажів, маркетингу, підтримки та внутрішніх операцій. Друга CRM зменшує робоче навантаження та прискорює зростання, водночас дозволяючи компаніям зосередити 100% своєї енергії на тому, що має значення — клієнтах.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes — перша платформа, яка поєднала CRM, автоматизацію процесів і генерацію пропозицій. Контролюйте всю комерційну операцію, від залучення потенційних клієнтів до їх конверсії та лояльності, уніфікуючи робоче середовище продавця та забезпечуючи 360º огляд клієнтів. Ми заповнюємо прогалину на ринку, поєднуючи надійність більш традиційних CRM і легкість впровадження, використання та обслуговування простіших CRM. Завдяки цьому позиціонуванню ми стали найбільшою латиноамериканською компанією CRM, яка обслуговує таких клієнтів, як Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura та Unimed.
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — це проста у використанні комплексна система продажів CRM для малих і середніх підприємств. Pepper Cloud CRM допомагає малим і середнім підприємствам, легко керуючи потенційними клієнтами, можливостями продажів, взаємодією з клієнтами та прогнозуванням доходів. Pepper Cloud повністю інтегрована з WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp і багатьма іншими інструментами. З Pepper Cloud вам не потрібно керувати даними про продажі в кількох таблицях Excel, телефонних повідомленнях або електронних листах. CRM надає вам єдину платформу, з якої ви можете керувати своїми продажами та клієнтами.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp пропонує програмне забезпечення CRM для керування продажами, керування звітами про продажі, управління, маркетингу, покращення відносин із клієнтами тощо. Отримайте найкращу безкоштовну систему CRM для свого бізнесу.
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
Ідеальний інструмент управління відносинами з клієнтами для малих і середніх підприємств і невеликих команд. Зручний, веб-інтерфейс і готовий до роботи за 60 секунд. Щоб отримати безкоштовну 30-денну пробну версію без зобов’язань, перейдіть за посиланням нижче.
Zixflow
zixflow.com
Новий спосіб керувати, залучати та утримувати клієнтів за допомогою ШІ Досягніть успіху з універсальним робочим простором. Створіть власну CRM, автоматизуйте робочий процес і залучайте за допомогою електронної пошти, SMS або WhatsApp.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate — це розумна система Sales CRM, яка допоможе досягти успіху. Має низку інтелектуальних вбудованих функцій; як-от Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier та багато інших, відзначене нагородами програмне забезпечення Teamgate надає вашій команді продажів простоту та силу для органічного розвитку вашого бізнесу. Три роки поспіль Teamgate користується міжнародним визнанням і отримує безліч нагород, що підтверджують виняткове обслуговування та підтримку клієнтів, зручний інтерфейс, а також входить до числа лідерів у світі програмного забезпечення Sales CRM.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграція з основними платформами електронної комерції безперебійна.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
SmartSearch
smartsearch.com
Місія SmartSearch полягає в тому, щоб розробити майбутнє роботи, орієнтоване на людину, за допомогою інноваційних програмних рішень, включаючи відстеження заявників (ATS), керування постачальниками (VMS), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та електронний підпис, щоб наймати швидше, краще та розумніше. Це комплексне гнучке програмне рішення, яке надає потужні інструменти пошуку кандидатів і співпраці для ваших зусиль із залучення талантів. Завдяки інтеграції з вашою поточною технологією та унікальними бізнес-процесами SmartSearch зменшує паперову роботу, усуває дублювання зусиль, спрощує адаптацію, скорочує час для заповнення вакансій і знижує витрати на найм.
CrmOne
crmone.com
Відсутність централізованої системи CRM може призвести до дезорганізації даних, неефективної комунікації, упущених можливостей продажів і обмеженої інформації про клієнтів. Багатьом малим і середнім компаніям важко налагоджувати відносини з клієнтами, не сплачуючи високу ціну за різноманітні важливі функції чи кілька підписок. Однак це не повинно бути так. За допомогою CrmOne компанії можуть розширити свої можливості за допомогою єдиного комплексного рішення, яке може керувати своїми відносинами з клієнтами в одному місці без шкоди для будь-яких функцій, які можуть знадобитися їм для продажів і маркетингу, не розбиваючи гроші. CrmOne пропонує універсальний набір інструментів для задоволення різноманітних потреб компаній у різних галузях: від керування потенційними клієнтами та відстеження каналів продажів до підтримки клієнтів і аналітики. CrmOne має багату історію розширення можливостей понад 4000 стартапів, компаній, що розвиваються, і підприємств у всьому світі, демонструючи прагнення до досконалості та інновацій.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — це комплексне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), призначене для оптимізації бізнес-операцій і покращення взаємодії з клієнтами. Tall Emu CRM пропонує широкий спектр функцій і переваг, адаптованих для задоволення потреб компаній у різних галузях. * Управління контактами: Tall Emu CRM дозволяє компаніям ефективно керувати своїми контактами, включаючи клієнтів, потенційних клієнтів і постачальників, на одній централізованій платформі. Користувачі можуть легко отримати доступ до контактної інформації, історії спілкування та взаємодії. * Автоматизація продажів: CRM пропонує надійні інструменти автоматизації продажів, такі як керування потенційними клієнтами, відстеження можливостей і прогнозування продажів. Це допомагає командам продажів визначати пріоритети для потенційних клієнтів, відстежувати канали продажів і визначати можливості для зростання. * Автоматизація маркетингу: Tall Emu CRM дозволяє компаніям автоматизувати маркетингові кампанії, включаючи маркетинг електронною поштою, інтеграцію соціальних медіа та підтримання лідерства. Користувачі можуть створювати персоналізовані маркетингові стратегії, щоб залучати клієнтів і стимулювати конверсії. * Обслуговування клієнтів: за допомогою вбудованих функцій обслуговування клієнтів компанії можуть ефективно керувати запитами клієнтів, заявками в службу підтримки та запитами на обслуговування. CRM забезпечує уніфіковану платформу для вирішення проблем і надання виключної підтримки клієнтам. Переваги: * Підвищення ефективності: Tall Emu CRM оптимізує бізнес-процеси, автоматизує повторювані завдання та усуває ручне введення даних, що призводить до підвищення ефективності та продуктивності. Повна інтеграція з бухгалтерським програмним забезпеченням MYOB і Xero означає відсутність подвійного запису та зменшення ймовірності помилок. * Покращені відносини з клієнтами. Централізувавши дані про клієнтів і взаємодію, компанії можуть надавати персоналізований досвід, будувати міцніші відносини та підвищувати рівень задоволеності клієнтів. * Збільшення доходу від продажів: можливості автоматизації продажів CRM допомагають командам продажів визначати пріоритети для потенційних клієнтів, швидше укладати угоди та максимізувати можливості для отримання прибутку, що сприяє збільшенню ефективності продажів. * Ефективні маркетингові кампанії: Tall Emu CRM дає можливість підприємствам створювати цільові маркетингові кампанії, відстежувати ефективність кампаній і вимірювати рентабельність інвестицій, що призводить до більш ефективних маркетингових стратегій і вищих коефіцієнтів конверсії.
Team365 CRM
team365.io
Що таке Team365 CRM? Team365 CRM — це хмарна інтегрована платформа керування взаємовідносинами з клієнтами, яка задовольняє потреби компаній і галузей будь-якого розміру та типу. Понад 150 000 компаній у всьому світі використовують Team365 CRM для побудови довготривалих відносин із клієнтами та максимального підвищення продуктивності команди. Наша розширена підтримка телефону, електронної пошти, чату та особистих зустрічей робить Team365 CRM найбільш тісно інтегрованою системою на ринку. Помічник продавця Team365 на основі штучного інтелекту надає розширені інтерпретації, рішення та прогнози для продавців. Ваша команда продажів може витрачати більше часу на продажі замість введення даних за допомогою автоматизації робочого процесу, підрахунку потенційних клієнтів, сповіщень у реальному часі та вбудованої гейміфікації. Наші ключові функції включають: - Керування потенційними клієнтами - Автоматизація робочого процесу - Розширена аналітика - Управління процесами - Автоматизація маркетингу - Управління конвеєром Автоматизуйте звичайні функції продажів, маркетингу та підтримки за допомогою Team365 CRM, даючи вам більше часу, щоб зосередитися на своїх клієнтах. Створіть оптимізовані робочі процеси, які допоможуть вам зменшити введення даних вручну, усунути надмірності та прискорити загальний процес. Підвищуйте продуктивність вашої команди продажів за допомогою точних прогнозів потенційного доходу та використовуйте ігри для підвищення продуктивності, щоб перевищити свої квоти продажів. Налаштуйте кілька валют, використовуйте передбачення штучного інтелекту, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів і угод, які ймовірно призведуть до конверсії, і відстежуйте відвідувачів веб-сайту, щоб конверсувати більше потенційних клієнтів. Зробіть ваші відділи маркетингу та продажів на одній сторінці. Залучайте нових потенційних клієнтів, проводьте цільові маркетингові кампанії електронною поштою та порівнюйте витрати на рекламу з доходом від продажів за допомогою інтеграції Google Ads. Ваша безпека є нашим головним пріоритетом. Ми розуміємо, що кожна організація має знайти правильний баланс між захистом даних своїх клієнтів і наданням працівникам свободи виконувати свою роботу. Team365 CRM успішно відповідає обом цим вимогам.
Barantum
barantum.com
Barantum — це провідний Cloud CRM в Індонезії для команд продажів на місцях, розроблений, щоб допомогти продавцям у їхньому повсякденному житті, діючи як їхній особистий помічник. Думайте про це як про Siri для вашої команди продажів, яка створена для підвищення ефективності продажів у дорозі.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Програмне забезпечення Cratio CRM — це хмарне та мобільне програмне забезпечення CRM, яке дозволяє організаціям ефективно керувати всім процесом продажів з однієї платформи. Cratio CRM простий у використанні, доступний і налаштовується. Програмне забезпечення має всі необхідні функції для повної автоматизації продажів. Особливості продукту: ** Система керування потенційними клієнтами -> Автоматичне захоплення потенційного клієнта -> Розповсюджуйте потенційних клієнтів команді продажів -> Надсилайте персоналізовані електронні листи та SMS клієнтам -> Визначте та зосередьтеся на гарячих/переможних потенційних клієнтах -> Налаштуйте екран потенційних клієнтів відповідно до свого бізнесу -> Відстежуйте статус потенційного клієнта за допомогою часової шкали та дій користувачів ** Управління збутовою діяльністю -> Плануйте, призначайте, відстежуйте перевірку - дзвінки, завдання та візити -> Своєчасно надсилайте нагадування електронною поштою/SMS відділу продажів -> Надсилайте електронною поштою/SMS клієнтам в один клік -> Отримувати щоденні звіти про діяльність і продажі електронною поштою -> Перегляд пропущених, прострочених або ескалованих дій -> Відстежуйте щоденні, щотижневі та місячні звіти про продуктивність команди ** Програмне забезпечення Mobile CRM -> Щоденний план активності в Mobile -> Оновлення відвідування в один клік -> Дзвінок, клієнти електронної пошти безпосередньо з програми -> Адреса клієнта з картами -> Оновлення активності на основі GPS -> Mobile CRM працює на Android і IOS ** Зв'язок з клієнтами -> Автоматичні сповіщення через SMS і електронну пошту -> Масова електронна пошта та SMS із шаблонами -> Інтеграція хмарної телефонії -> Натисніть, щоб викликати службу -> Записи дзвінків у аудіоформаті -> Інтегрована електронна пошта, SMS і голосовий зв'язок 5 причин вибрати Cratio CRM: * Доступний. Зекономте щонайменше 50% вартості CRM. * Простий у використанні, але з усіма необхідними функціями CRM * Захищене, масштабоване та хмарне рішення світового рівня * Найкраща підтримка та віддана команда успіху клієнтів * Повністю настроюється відповідно до вашого бізнесу Про компанію: Cratio Software — це компанія з розробки програмного продукту, розташована в Ченнаї, Індія. Компанія спеціалізується на наданні програмного забезпечення Mobile Sales CRM для певного домену з меншими витратами часу та витрат. Команда засновників складається з людей з більш ніж 15-річним досвідом розробки програмного забезпечення та продуктів.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM надає програмне забезпечення CRM і професійні послуги, щоб допомогти компаніям з процесами та технологіями для покращення гнучкості та ефективності бізнесу.
Centrium CRM
centriumcrm.com
Просте програмне забезпечення CRM для вашого бізнесу. Centrium допоможе вам і вашій команді керувати контактами, укладати угоди та відстежувати роботу, яку потрібно виконати.
ContactWise
contactwise.io
CRM – управління контактами, складовими або взаємовідносинами з клієнтами – це програма, яка поширюється на різні галузі та вертикалі, починаючи від державних і місцевих органів влади до торгових організацій і вищих навчальних закладів. ContactWise — це інноваційна хмарна платформа контакт-центру з вдосконаленою системою маршрутизації на основі даних, яка допомагає компаніям покращити продажі, задоволеність клієнтів і утримання.
Fireberry
fireberry.com
Використовуючи Fireberry, ви можете легко керувати всіма потребами свого бізнесу за допомогою зручної системи. Спілкуйтеся зі своїми клієнтами безпосередньо через систему та відстежуйте будь-яку потрібну бізнес-інформацію за допомогою спеціально створених об’єктів і полів. Дозвольте Fireberry працювати на вас завдяки автоматизації, де ви можете ефективно автоматизувати повсякденні завдання. Швидко класифікуйте квитки та відповідайте на них, використовуючи поля та відповіді, згенеровані AI Assistant. Інформаційні панелі та звіти допоможуть вам приймати зважені рішення для покращення вашого бізнесу. Вбудовані інтеграції, такі як Google, Office 365 і Facebook, допомагають централізувати роботу в одному місці. Якщо є щось, що вам потрібно, чого ще не включено в систему, ви можете легко інтегрувати треті сторони за допомогою API.
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом (ERP), яке інтегроване з управлінням взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і розділом звітності, що включає бухгалтерію (BI) для власників мікро- та малого бізнесу.
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM — це система продажів, розроблена професійними продавцями. За допомогою автоматизованих інструментів і звітів Upnify ви зможете пришвидшити швидкість реагування та зміцнити шаблони подальших дій, контролюючи дії керівників відділу продажів, такі як: подальші дії, дзвінки, візити , відеоконференції, ціни, електронні листи, WhatsApp, sms тощо. Візьміть під контроль процес продажів і продавайте більше за допомогою Unify CRM.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace співпрацює з найкращими доступними компаніями програмного забезпечення, щоб дозволити бізнес-менеджерам купувати цифрові інструменти та програми, які допоможуть керувати та розвивати свій бізнес. Після покупки інструменти можна отримати безпосередньо через платформу Qebot. Один вхід для керування всім вашим бізнесом. Поточні пропозиції: - Конструктор веб-сайтів - Менеджер соціальних медіа - Менеджер каталогів - Менеджер відгуків/репутації - Менеджер з маркетингу електронною поштою - Хмарне сховище - CRM - Менеджер рекламних кампаній - Контент-маркетинг
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker надає сотні програмних засобів CRM, комунікацій, продажів і маркетингу для малого бізнесу під одним входом.