Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Польща

Interacty

interacty.me

Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клієнтів. Interactive дозволяє створювати більше 20 різних ігрових дій. Ви можете будь-коли створювати вікторини, гру на пам’ять, гру на пошук відповідностей, гру на пошук предметів, пошук відмінностей, головоломку, до і після, гороскоп, печиво з передбаченнями, слайд-шоу тощо за допомогою однієї підписки. Ви можете створити свій проект або гру за лічені хвилини, використовуючи блоки вмісту з інтуїтивно зрозумілим і гнучким редактором. Interacty пропонує велику колекцію бізнес-шаблонів, які економлять час, а також чудову бібліотеку ідей — тут ви обов’язково знайдете концепцію для своєї наступної маркетингової кампанії. Interacty інтегрується з Unsplash, надаючи вам доступ до тисяч безкоштовних зображень. Готовий проект легко вставити на свій веб-сайт за допомогою простого копіювання та вставлення. Ви також можете скористатися посиланням, щоб поділитися своїм проектом у соціальних мережах. Interacty підтримує CNAME і Whitelabel, а додаткові параметри дизайну зі стилями CSS допомагають підтримувати впізнаваність вашого бренду. Ви можете генерувати потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм вмісту, які інтегруються з вашою CRM. Interacty дозволяє включати форми потенційних клієнтів безпосередньо в гру, тому збір інформації про клієнтів є невід’ємною частиною процесу. Ви можете налаштувати автоматичне перенаправлення після завершення гри, що значно підвищує конверсію. Ви можете створити гру в таблиці лідерів і додати до неї таймер або зворотний відлік, щоб мотивувати аудиторію отримати найкращий результат. Це може бути дуже корисним під час проведення змагань чи розіграшів призів або створення ігор для подій. Якщо ви виступаєте на заході, додайте гру в кінці свого виступу, і аудиторія запам’ятає ваше звернення. Ви можете переглядати статистику по грі та завантажувати списки потенційних клієнтів зі своєї інформаційної панелі, а інтеграція з маркетинговими інструментами, як-от Mailchimp, дозволяє надсилати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої існуючої CRM. Функції гейміфікації Interacty дозволяють маркетологам залучати користувачів і досягати високих бізнес-результатів.