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Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Livespace
livespace.io
Наступне покоління. B2B CRM, орієнтована на процеси, з автоматизацією завдань і продажів – Livespace – це інтуїтивно зрозуміла та адаптована хмарна CRM-платформа, створена для професіоналів тими, хто знає. Оптимізуйте процес продажів, ставте цілі та оновлюйте всю інформацію про клієнтів. Використовуючи адаптовану систему підрахунку потенційних клієнтів і автоматизовані процеси продажів, користувачі Livespace можуть отримати максимум від кожного потенційного клієнта. Завдяки відкритому API для бездоганної інтеграції, а також доступу з мобільних пристроїв/планшетів Livespace дозволяє своїм користувачам розставляти пріоритети та проводити час там, де це важливо.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Capsule
capsulecrm.com
Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке ми можемо зробити для вас.
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу Knack і експертну мережу конструкторів, команди можуть швидко створювати спеціальні програми, які збирають і керують даними, автоматизують процеси та переміщують робочі процеси в Інтернет. Це економить ваш час, оскільки ті, хто розбудовує бізнес, можуть створювати та змінювати робочі процеси та мають змогу вирішувати власні проблеми. Knack допомагає вирішувати різноманітні функціональні випадки використання, такі як портали клієнтів і постачальників, спеціальні програми CRM і управління проектами, системи LMS, виставлення рахунків і контрактів, логістика та ланцюг поставок, планування авіакомпаній, каталоги учасників і управління волонтерами, управління нерухомістю та орендарями , охорона здоров’я (HIPAA), програми для зв’язку з державними та місцевими органами влади тощо. Knack допомагає непрограмістам легко створювати чудові веб-програми, що керуються даними. Дані можна імпортувати з електронних таблиць і конвертувати в онлайнову базу даних. Такі інструменти, як пошук, форми та таблиці, використовуються для створення веб-програм, які працюють з даними. Ми пропонуємо спеціальні випуски для відповідності вимогам Healthcare (HIPAA), уряду (GovCloud) і SOC2. Програми можна публікувати на будь-якому сайті та адаптувати до навколишнього дизайну. Кілька версій можна публікувати на різних сайтах і для різної аудиторії. Розробники можуть розширити ці програми за допомогою RESTful API, власних CSS і обробників подій JS.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомлень, аркушах Excel та інструментах. Ви отримуєте ідеальний огляд поточних можливостей продажу, проектів і платежів, а також глибоке уявлення про те, як насправді працює ваш бізнес. Понад 60 000 людей щодня контролюють свою роботу за допомогою наших рішень для управління роботою. Від ІТ-агентств і цифрових маркетологів до сантехніків і будівельних компаній. Готові до більшого бізнесу та менше клопоту?
Attio
attio.com
Attio – CRM майбутнього. Керований даними, повністю настроюваний та інтуїтивно зрозумілий для співпраці, Attio забезпечує керування взаємовідносинами з клієнтами, яке рухає голку для вашого бізнесу. Компанії будь-якого розміру — від сучасних стартапів, що швидко розвиваються, до найбільших у світі підприємств — використовують Attio для створення своєї CRM саме так, як вони хочуть.
Indy
weareindy.com
Знаходьте потенційних клієнтів, пишіть пропозиції, плануйте проекти, відстежуйте роботу, спілкуйтеся з клієнтами та надсилайте рахунки за допомогою комплексного програмного забезпечення Indy CRM для фрілансерів. Спробуйте безкоштовно!
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тисячі малих підприємств використовують Less Annoying CRM, щоб керувати контактами, відстежувати потенційних клієнтів і бути в курсі подальших дій. Безкоштовне обслуговування клієнтів спрощує налаштування.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Amwork
amwork.com
Amwork — це платформа, яка надає підприємствам потужний конструктор для створення унікального робочого простору, який оптимізує їхні бізнес-процеси. Конструктор компанії розроблений, щоб дозволити компаніям створювати власні робочі простори з такими модулями, як CRM, управління проектами, HR та все, що стосується робочого процесу їхнього бізнесу. Це допомагає компаніям ефективніше та ефективніше співпрацювати, дозволяючи співробітникам і партнерам безперебійно працювати разом. Однією з головних переваг використання Amwork є легкий процес налаштування, який не потребує знань програмування, що робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру. Платформа надає важливий набір інструментів, які дозволяють компаніям автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження, підвищуючи продуктивність і прибутковість. Використовуючи Amwork, підприємства можуть отримати переваги від організованого та раціоналізованого підходу до своїх повсякденних операцій. Модуль CRM платформи допомагає компаніям керувати взаємодією з клієнтами, а модуль управління проектами дозволяє командам співпрацювати та ефективно керувати проектами. HR-модуль допомагає керувати записами співробітників, пільгами та іншими завданнями, пов’язаними з HR. Завдяки Amwork компанії можуть керувати всіма цими завданнями в одному центральному місці, оптимізуючи робочий процес і зменшуючи кількість помилок. Загалом Amwork є важливою платформою, яка надає компаніям необхідні інструменти для оптимізації їхніх бізнес-процесів і покращення співпраці, що веде до підвищення продуктивності та прибутковості. Простий процес налаштування: Платформа Amwork розроблена таким чином, щоб полегшити процес налаштування, і для цього не потрібні знання програмування. Це робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру, що дозволяє їм розпочати роботу швидко та з мінімальними зусиллями. Автоматизація та зменшення ручного навантаження: Amwork надає важливий набір інструментів, які дозволяють підприємствам автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Samdock
samdock.com
Samdock — це сучасна, проста у використанні система CRM для малих і середніх відділів продажів. Наше рішення активно підтримує весь процес, від потенційного придбання до закриття та далі. Завдяки Samdock управління клієнтами, маркетинг і продажі оцифровані й автоматизовані таким інтелектуальним способом, що компанії можуть працювати набагато ефективніше й успішніше.
Salesbox
salesbox.com
CRM для людей, які отримують продажі. Отримайте його за 2,90 євро на користувача на місяць. Підключіть команди MS, Office 365, Gsuite, LinkedIn, Dropbox або Mailchimp за 1,90 євро.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com розроблено спеціально для агентств цифрового маркетингу. Він пропонує все в одній платформі, де ви можете керувати пошуковою пошуковою системою, розробкою реклами, веб-дизайном і розробкою та іншими проектами, керувати продажами, рахунками-фактурами та виставленням рахунків для взаємовідносин із клієнтами та загальною підтримкою.
Planfix
planfix.com
Платформа Planfix дозволяє організаціям керувати всім своїм бізнесом онлайн. Незалежно від розміру компанії та галузі, у Planfix є що запропонувати як чудовий інструмент управління проектами та роботою. З Planfix ваша компанія отримує повністю настроювану систему управління, від розробки процесу до зовнішнього вигляду. Інтегрована платформа Planfix дозволяє користувачам одночасно керувати завданнями та проектами, CRM, продажами, маркетингом, виробництвом, логістикою, службами підтримки, фінансами та людськими ресурсами. Передача даних між командами відбувається безперебійно — наприклад, транзакції на етапі впровадження стають проектами, які потім передаються до служби підтримки. Гнучкі параметри доступу дозволяють користувачам переглядати лише ту інформацію, яка їм потрібна для продуктивної роботи, а менеджери можуть переглядати весь бізнес-процес. Для налаштування та контролю різноманітних бізнес-процесів у компанії не потрібно програмувати. Платформа пропонує широкий спектр потужних функцій, включаючи управління проектами, облік клієнтів, керування завданнями, онлайн-діаграми Ганта, інтеграцію електронної пошти, календарі, хроніку подій у режимі реального часу, аналітику та звітність, підключення зовнішніх користувачів, зв’язування облікових записів і багато іншого. Незалежно від того, новачок ви чи технічно підкований користувач, Planfix ідеально підійде. Досвідчені користувачі знайдуть у Planfix функції, недоступні в інших службах і системах. Ці функції включають широкі можливості налаштування, розширену автоматизацію складних бізнес-процесів і гнучке створення проектів. Крім того, готові до використання конфігурації та автоматизовані процедури полегшують адаптацію та впровадження. Ми вважаємо, що Planfix підходить для приватного бізнесу, некомерційних організацій, громадських організацій та будь-якої іншої групи, яка працює над спільною метою. Понад 68 000 користувачів використовують Planfix для автоматизації робочих процесів у більш ніж 7 000 компаніях.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — це наскрізне хмарне програмне забезпечення для медичних виставлення рахунків, керування циклом доходів, електронних медичних записів, порталу практики та програмного забезпечення Practice Marketing CRM.
Team365 CRM
team365.io
Що таке Team365 CRM? Team365 CRM — це хмарна інтегрована платформа керування взаємовідносинами з клієнтами, яка задовольняє потреби компаній і галузей будь-якого розміру та типу. Понад 150 000 компаній у всьому світі використовують Team365 CRM для побудови довготривалих відносин із клієнтами та максимального підвищення продуктивності команди. Наша розширена підтримка телефону, електронної пошти, чату та особистих зустрічей робить Team365 CRM найбільш тісно інтегрованою системою на ринку. Помічник продавця Team365 на основі штучного інтелекту надає розширені інтерпретації, рішення та прогнози для продавців. Ваша команда продажів може витрачати більше часу на продажі замість введення даних за допомогою автоматизації робочого процесу, підрахунку потенційних клієнтів, сповіщень у реальному часі та вбудованої гейміфікації. Наші ключові функції включають: - Керування потенційними клієнтами - Автоматизація робочого процесу - Розширена аналітика - Управління процесами - Автоматизація маркетингу - Управління конвеєром Автоматизуйте звичайні функції продажів, маркетингу та підтримки за допомогою Team365 CRM, даючи вам більше часу, щоб зосередитися на своїх клієнтах. Створіть оптимізовані робочі процеси, які допоможуть вам зменшити введення даних вручну, усунути надмірності та прискорити загальний процес. Підвищуйте продуктивність вашої команди продажів за допомогою точних прогнозів потенційного доходу та використовуйте ігри для підвищення продуктивності, щоб перевищити свої квоти продажів. Налаштуйте кілька валют, використовуйте передбачення штучного інтелекту, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів і угод, які ймовірно призведуть до конверсії, і відстежуйте відвідувачів веб-сайту, щоб конверсувати більше потенційних клієнтів. Зробіть ваші відділи маркетингу та продажів на одній сторінці. Залучайте нових потенційних клієнтів, проводьте цільові маркетингові кампанії електронною поштою та порівнюйте витрати на рекламу з доходом від продажів за допомогою інтеграції Google Ads. Ваша безпека є нашим головним пріоритетом. Ми розуміємо, що кожна організація має знайти правильний баланс між захистом даних своїх клієнтів і наданням працівникам свободи виконувати свою роботу. Team365 CRM успішно відповідає обом цим вимогам.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клієнтів. Interactive дозволяє створювати більше 20 різних ігрових дій. Ви можете будь-коли створювати вікторини, гру на пам’ять, гру на пошук відповідностей, гру на пошук предметів, пошук відмінностей, головоломку, до і після, гороскоп, печиво з передбаченнями, слайд-шоу тощо за допомогою однієї підписки. Ви можете створити свій проект або гру за лічені хвилини, використовуючи блоки вмісту з інтуїтивно зрозумілим і гнучким редактором. Interacty пропонує велику колекцію бізнес-шаблонів, які економлять час, а також чудову бібліотеку ідей — тут ви обов’язково знайдете концепцію для своєї наступної маркетингової кампанії. Interacty інтегрується з Unsplash, надаючи вам доступ до тисяч безкоштовних зображень. Готовий проект легко вставити на свій веб-сайт за допомогою простого копіювання та вставлення. Ви також можете скористатися посиланням, щоб поділитися своїм проектом у соціальних мережах. Interacty підтримує CNAME і Whitelabel, а додаткові параметри дизайну зі стилями CSS допомагають підтримувати впізнаваність вашого бренду. Ви можете генерувати потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм вмісту, які інтегруються з вашою CRM. Interacty дозволяє включати форми потенційних клієнтів безпосередньо в гру, тому збір інформації про клієнтів є невід’ємною частиною процесу. Ви можете налаштувати автоматичне перенаправлення після завершення гри, що значно підвищує конверсію. Ви можете створити гру в таблиці лідерів і додати до неї таймер або зворотний відлік, щоб мотивувати аудиторію отримати найкращий результат. Це може бути дуже корисним під час проведення змагань чи розіграшів призів або створення ігор для подій. Якщо ви виступаєте на заході, додайте гру в кінці свого виступу, і аудиторія запам’ятає ваше звернення. Ви можете переглядати статистику по грі та завантажувати списки потенційних клієнтів зі своєї інформаційної панелі, а інтеграція з маркетинговими інструментами, як-от Mailchimp, дозволяє надсилати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої існуючої CRM. Функції гейміфікації Interacty дозволяють маркетологам залучати користувачів і досягати високих бізнес-результатів.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — це комплексна платформа монетизації, розроблена, щоб допомогти видавцям максимізувати дохід від реклами за допомогою гнучких рішень і досвіду в галузі. Як сертифікований партнер Google по роботі з видавцями (GCPP) і учасник Prebid, Setupad пропонує надійні високоефективні варіанти для видавців усіх типів. Платформа Self-Serve дозволяє практичним видавцям самостійно керувати налаштуваннями Prebid без ІТ-підтримки, тоді як Setupad Bidder можна додати до наявних рекламних стеків, інтегруючи преміальні джерела попиту для підвищення конкуренції та прибутку. Для тих, хто шукає повністю керований досвід, Managed Prebid забезпечує наскрізну оптимізацію, керовану командою експертів Setupad. Завдяки різноманітним пропозиціям Setupad видавці можуть ефективно та впевнено масштабувати свої стратегії монетизації.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це універсальний хмарний інструмент, який допомагає бізнес-командам співпрацювати, керувати завданнями, стосунками з клієнтами та продажами. Завдяки миттєвому розгортанню, надзвичайно простому у використанні інтерфейсу, веб-додаткам, програмам для Android та iOS, відсутності адміністрування та розумним ціноутворенням, це ідеальний бізнес-інструмент для компаній будь-якого розміру.
Taskeo
taskeo.co
Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.
Adviai
adviai.com
Adviai — це CRM-платформа з усім програмним забезпеченням, інтеграціями та ресурсами, необхідними для зв’язку маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp пропонує програмне забезпечення CRM для керування продажами, керування звітами про продажі, управління, маркетингу, покращення відносин із клієнтами тощо. Отримайте найкращу безкоштовну систему CRM для свого бізнесу.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахтових брокерів колишнім лідером з продажу фрахтових брокерів. Продукт найкраще підходить для тих, хто дотримується консультаційного підходу до продажу, має більший список контактів, потребує запобігання пропущених подальших дій, прагне бути орієнтованим на деталі, може мати довший цикл угоди, що потребує кількох контактних точок, і підтримувати постійний охоплення залишатися перед клієнтами. Управління завданнями, керування контактами, керування конвеєрами та спеціальні звіти є основними компонентами Salesdash. Впровадження для налаштування полів, додавання членів вашої команди та імпортування потенційних клієнтів із електронної таблиці можна виконати за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів за допомогою інтеграції з Gmail і Outlook для електронної пошти та календаря. Надсилайте електронні листи своїм контактам із Salesdash, створюйте шаблони електронних листів, відстежуйте відкриття та надсилайте автоматизовані послідовності. Легко отримуйте доступ до веб-сайтів компаній, сторінок компанії в LinkedIn і особистих сторінок у LinkedIn для тих, хто проводить дослідження перед тим, як звернутися. Salesdash запобігає пропущеним подальшим діям за допомогою нашої системи керування завданнями, яка тримає перед вами поточні та прострочені завдання. Salesdash також пропонує завдання для потенційних клієнтів, для яких ви забули встановити подальшу перевірку, і система ранжує їх на основі показників для потенційних клієнтів, які можуть бути далі у вашому процесі продажу. Відгуки про Salesdash свідчать про те, що CRM є тоншою та зручнішою порівняно з іншими постачальниками, адаптованою для брокерів із вантажних перевезень.
Wice CRM
wice.de
Спробуйте програмну систему Wice CRM безкоштовно. CRM On Demand із хмари або розміщено у вашому приміщенні як CRM On Premise. Дізнайтеся зараз.
Coretal
coretal.co
Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропозиції, CRM, підтримку та продаж квитків, календар, планування та багато іншого. Ми створюємо платформу для ваших основних бізнес-потреб. Економія вашого часу, грошей і стресу. Завжди мати огляд свого бізнесу за допомогою нашої інформаційної панелі та віджетів. Дошки - Гнучкі. Настроюється. Потужний. Створюйте, налаштовуйте та керуйте дошками по-своєму. Дошки завдань, дошки проектів, дошки для відстеження процесів. Ради для управління персоналом. Дошки для будь-якого рішення або проблеми. Посилання дощок на проекти. Мати незалежні ради. Вибір справді за вами. Проекти – слідкуйте за всіма проектами в одному місці з описами, завданнями, графіками, відстеженням часу, розмовами, рішеннями, рахунками-фактурами, пропозиціями та контрактами разом. Рахунки-фактури. Надсилайте, відстежуйте та отримуйте оплату за допомогою нашої функції рахунків-фактур. Люди - зберігайте контакти та відстежуйте свою взаємодію та спілкування з ними.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — це ідеально збалансована CRM для продажів. Ви отримуєте функції, необхідні для масштабування вашого бізнесу без зайвих складнощів, які заважають вам, за невелику частку вартості традиційних CRM. Inperium Sell дає змогу вашим відділам продажів зосередитися на укладанні угод замість того, щоб боротися із заплутаними меню та інтерфейсами. Організуйте свій процес продажів, насолоджуйтесь повною прозорістю конвеєра, уніфікуйте канали зв’язку з клієнтами та автоматизуйте котирування, виставлення рахунків і виставлення рахунків за допомогою рішення, яке легко інтегрується у вашу існуючу ІТ-екосистему, забезпечуючи швидке оцінювання вартості та стабільну віддачу від інвестицій.