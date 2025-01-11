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Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
Amwork
amwork.com
Amwork — це платформа, яка надає підприємствам потужний конструктор для створення унікального робочого простору, який оптимізує їхні бізнес-процеси. Конструктор компанії розроблений, щоб дозволити компаніям створювати власні робочі простори з такими модулями, як CRM, управління проектами, HR та все, що стосується робочого процесу їхнього бізнесу. Це допомагає компаніям ефективніше та ефективніше співпрацювати, дозволяючи співробітникам і партнерам безперебійно працювати разом. Однією з головних переваг використання Amwork є легкий процес налаштування, який не потребує знань програмування, що робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру. Платформа надає важливий набір інструментів, які дозволяють компаніям автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження, підвищуючи продуктивність і прибутковість. Використовуючи Amwork, підприємства можуть отримати переваги від організованого та раціоналізованого підходу до своїх повсякденних операцій. Модуль CRM платформи допомагає компаніям керувати взаємодією з клієнтами, а модуль управління проектами дозволяє командам співпрацювати та ефективно керувати проектами. HR-модуль допомагає керувати записами співробітників, пільгами та іншими завданнями, пов’язаними з HR. Завдяки Amwork компанії можуть керувати всіма цими завданнями в одному центральному місці, оптимізуючи робочий процес і зменшуючи кількість помилок. Загалом Amwork є важливою платформою, яка надає компаніям необхідні інструменти для оптимізації їхніх бізнес-процесів і покращення співпраці, що веде до підвищення продуктивності та прибутковості. Простий процес налаштування: Платформа Amwork розроблена таким чином, щоб полегшити процес налаштування, і для цього не потрібні знання програмування. Це робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру, що дозволяє їм розпочати роботу швидко та з мінімальними зусиллями. Автоматизація та зменшення ручного навантаження: Amwork надає важливий набір інструментів, які дозволяють підприємствам автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження.
Nutsales
nutsales.co
Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів. Отримання нових потенційних клієнтів від вхідних і вихідних, інтеграція та взаємодія негайно. З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заощаджуючи витрати на інтеграції та широкі можливості налаштування. Ядром Salesmate є модуль CRM, у якому відділи продажів, маркетингу та успіху можуть легко керувати контактами, потенційними клієнтами, клієнтами, передплатниками та повсякденними справами. З цими основними елементами модуль CRM має вбудовані інструменти, якими команди на передовій можуть використовувати щодня, як-от дзвінки, текстові повідомлення, керування конвеєром, угоди, розмови та багато іншого. Однією з основних причин вищих результатів продажів є можливість автоматизувати операції та заощадити більше часу на продажі. Саме тут Salesmate пропонує робочі процеси та послідовності. Робочі процеси автоматизують такі завдання, як призначення угод, призначення завдань або спілкування на основі дати. Хоча Sequences може перевести подальші дії на автопілот відповідно до ваших умов. А завдяки першому в галузі другому пілоту на базі штучного інтелекту кожен у вашій команді продажів отримає персональну допомогу. «Sandy AI» може призначати зустрічі, створювати чернетки електронних листів або додавати нотатки за вас. Все, що вам потрібно зробити, це просто запитати! Ми знаємо, що відділи продажів можуть працювати лише тоді, коли відділи маркетингу створюють високоякісні потенційні клієнти. Ось де Salesmate дає змогу командам маркетингу створювати та проводити високоперсоналізовані кампанії та охоплювати ширшу аудиторію. Крім того, маркетингові команди також можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, збирати потенційних клієнтів за допомогою форм або ботів для створення лідерів, оцінювати кожного потенційного клієнта, створювати маркетингові шляхи та надсилати найкращі MQL командам продажів для досягнення більшого успіху. Нарешті, чудова команда обслуговування клієнтів може справді маневрувати утриманням, залученням і прибутком для бізнесу. Ось чому Salesmate надає такі інструменти, як Live Chat, Chatbots і Shared Inboxes, щоб забезпечити найкращий досвід для ваших клієнтів. Звісно, вам потрібні знання, щоб передбачати тенденції, бути гнучкими та приймати рішення на шляху до зростання. Саме там інформаційні панелі, шаблони, спеціальні звіти та статистика запропонують усе, що вам потрібно, щоб побачити, що відбувається з вашими командами та бізнесом. Від створення потенційних клієнтів до першокласного обслуговування клієнтів, Salesmate знайде щось для кожного у вашій команді. Salesmate має 15-денну безкоштовну пробну версію, де ви можете досліджувати кожен куточок платформи, не повідомляючи дані кредитної картки. Це безпечно, надійно та доступно для всіх у вашій команді.
Erpisto
erpisto.com
Erpisto — це хмарна платформа планування ресурсів підприємства (ERP), розроблена для середніх і великих підприємств. Він обслуговує багато галузей, включаючи виробництво, споживчі товари, освіту та фармацевтику. Основні функції включають бухгалтерський облік, бізнес-аналітику, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), управління персоналом (HR), управління запасами, виробництво та керування ланцюгом поставок (SCM). Він має платформу електронної комерції, яка дозволяє користувачам інтегрувати систему зі своїм онлайн-магазином і системою POS для звичайних магазинів. Інші функції включають фінансове управління, бюджетування, управління продажами, керування обліковими записами, управління кампаніями, управління складом, управління виробництвом і управління процесами. Це дозволяє користувачам керувати робочим процесом і ресурсами в одній панелі вікна. Функції бізнес-аналітики та аналітики забезпечують автоматизацію процесів, збір даних, фінансову аналітику та прогнозування. Він сумісний з операційними системами Windows, Mac і Linux. Він також містить мобільні програми для пристроїв Android, iOS, Windows і Blackberry. Варіанти підтримки включають базу знань, електронну пошту та телефон.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Scoro
scoro.com
Scoro — це комплексне програмне забезпечення для керування роботою, спеціально розроблене для задоволення унікальних потреб компаній, що надають послуги, які втомилися мати справу з роз’єднаними системами, непередбачуваним робочим навантаженням і зменшенням прибутку. Завдяки своїм потужним функціям та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Scoro прагне спростити й оптимізувати весь робочий процес агентств, консалтингових компаній та інших компаній, що надають професійні послуги, надаючи їм уніфіковану платформу для керування всіма аспектами їхніх операцій, від котирування до готівки. Консолідуючи основні функції, такі як управління проектами, відлік часу, співпраця, виставлення рахунків і звітність, в одному рішенні Scoro усуває клопоти, пов’язані з перемиканням між різними інструментами, і забезпечує узгодженість робочого процесу. Це дозволяє компаніям краще контролювати свої проекти, ефективно розподіляти ресурси та відстежувати прогрес у режимі реального часу, тим самим підвищуючи продуктивність і забезпечуючи своєчасну реалізацію проекту. Статистика та аналітика Scoro, що базуються на даних, дають можливість компаніям приймати обґрунтовані рішення, визначати сфери для покращення та сприяти загальному зростанню та прибутковості. У світі, де сфери послуг стикаються зі зростаючою складністю та конкуренцією, Scoro є надійним союзником, пропонуючи цілісне рішення для оптимізації операцій, підвищення прибутковості та досягнення довгострокового успіху.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM об’єднує весь ваш бізнес, допомагаючи всім працювати краще, разом і правильно працювати за допомогою єдиної хмарної системи. Маркетинг може залучати більше високоякісних потенційних клієнтів, продажі можуть укладати більше угод, фінанси можуть швидко й легко виставляти рахунки, а підтримка може надавати виняткові послуги. Завдяки безпечному доступу в будь-який час і будь-де на всіх пристроях і бездоганній інтеграції з вашими поточними системами Workbooks надає вашим командам єдиний круговий огляд ваших клієнтів, який допомагає їм зосередитися на правильних речах і отримувати статистичні дані в реальному часі, необхідні для прийняття рішень . Workbooks допомагає вам поставити клієнтів у центр вашого бізнесу та будувати тривалі прибуткові стосунки, які збільшують довгостроковий прибуток у стійкий спосіб.
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — найкраще програмне забезпечення CRM для малого бізнесу, управління проектами та HRMS. Кращий спосіб керувати своїми проектами, командою та продажами.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
Solid Performers
solidperformers.com
Solid Performers CRM — це одне з небагатьох програм SAAS CRM, яке здатне виконувати кілька функцій, включаючи керування потенційними клієнтами, подальше керування потенційними клієнтами, керування клієнтами, керування клієнтськими спостереженнями, перетворення потенційного клієнта в один клік, керування пропозиціями, керування проформами-фактурами, Управління рахунками-фактурами, управління продуктами, управління фінансами, управління проектами та багато інших необхідних функцій. Ми також надаємо можливість створення спеціального модуля, яка дозволяє клієнту самостійно створювати будь-яку додаткову функцію відповідно до вимог бізнесу.
sales-i
sales-i.com
sales-i — це відзначена нагородами платформа оптимізації доходів на основі даних, розроблена для виробничих, оптових і дистриб’юторських підприємств, які хочуть покращити продуктивність своєї функції продажів, але не отримують необхідної видимості клієнтів. - Попередьте свою команду продажів про приховані можливості, які легко закрити, і надайте їм кращу видимість моделей купівлі клієнтів. - Пришвидште підготовку до нарад вашої команди продажів, планування дзвінків і керування контактами, надаючи їм доступ до важливих даних про продажі на долоні. - У середньому наймання продавця коштує вам 500 доларів на день, а за додаткову суму на 4 долари sales-i забезпечить їм вигідну зосередженість на торговельній діяльності, щоб не витрачати час на продажі. Просте, ефективне програмне забезпечення, яке створює цінність і збільшує дохід.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
SalesNexus
salesnexus.com
Універсальна платформа для CRM і автоматизації маркетингу для середнього бізнесу Спростіть процес продажів за допомогою простих у управлінні CRM, автоматизації маркетингу SMS та електронної пошти. Швидко та легко на одному екрані: розроблено для відділів продажів, щоб керувати вашими бізнес-процесами без програмістів.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Intrix CRM
intrixcrm.com
Для розумнішого бізнесу. Повний огляд клієнтів і всіх продажів в одному місці. CRM та управління проектами Intrix.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, збираючи контакти та потенційні клієнти з усіх ваших платформ, тоді як наші інструменти автоматизації справляються з напруженою роботою. Зосередьтеся на найважливішому – розвитку свого бізнесу та зміцненні стосунків, оскільки Nimble спрощує ваш робочий процес для максимальної продуктивності.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
Canopy
canopytax.com
Розблокуйте свою бухгалтерську фірму та керуйте своєю командою, клієнтами та завданнями з єдиного центрального центру. Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, розроблене для податкових, бухгалтерських і бухгалтерських фірм. Надсилання пропозицій, прийом платежів і все між ними - без додаткових логінів, надмірних кліків або стресу. Пакет Practice Management Suite створений відповідно до потреб вашої фірми та пропонує все необхідне для роботи сучасної бухгалтерської фірми, включаючи керування клієнтами, час і виставлення рахунків, керування документами, податкові рішення (це лише деякі з них), а також робочі процеси й автоматизацію, щоб полегшити все це. . Розблокуйте ефективність. Розблокуйте значущі відносини з клієнтами. Розблокуйте легко завантажувані документи, автоматизацію, швидші платежі та навіть ШІ. З Canopy ви можете розблокувати фірму, яку завжди хотіли. Спробуйте Canopy безкоштовно протягом 15 днів або поговоріть з керівником облікового запису, щоб отримати індивідуальну демонстрацію.
Breakcold
breakcold.com
Breakcold — це Sales CRM, де ви можете залучати та зв’язуватися з B2B контактами через електронну пошту, LinkedIn і Twitter. Це CRM із соціальним продажем для малого та середнього бізнесу та стартапів.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE допомагає підприємствам розвиватися за допомогою програмного забезпечення для продажів і маркетингу. Ми — комплексне рішення для CRM, маркетингу електронною поштою та автоматизації маркетингу, створене для того, як ви працюєте. Охоплюйте клієнтів і збільшуйте дохід за допомогою нашої простої у використанні платформи SaaS.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Adviai
adviai.com
Adviai — це CRM-платформа з усім програмним забезпеченням, інтеграціями та ресурсами, необхідними для зв’язку маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Setupad
setupad.com
Setupad — це комплексна платформа монетизації, розроблена, щоб допомогти видавцям максимізувати дохід від реклами за допомогою гнучких рішень і досвіду в галузі. Як сертифікований партнер Google по роботі з видавцями (GCPP) і учасник Prebid, Setupad пропонує надійні високоефективні варіанти для видавців усіх типів. Платформа Self-Serve дозволяє практичним видавцям самостійно керувати налаштуваннями Prebid без ІТ-підтримки, тоді як Setupad Bidder можна додати до наявних рекламних стеків, інтегруючи преміальні джерела попиту для підвищення конкуренції та прибутку. Для тих, хто шукає повністю керований досвід, Managed Prebid забезпечує наскрізну оптимізацію, керовану командою експертів Setupad. Завдяки різноманітним пропозиціям Setupad видавці можуть ефективно та впевнено масштабувати свої стратегії монетизації.
Wice CRM
wice.de
Спробуйте програмну систему Wice CRM безкоштовно. CRM On Demand із хмари або розміщено у вашому приміщенні як CRM On Premise. Дізнайтеся зараз.
Fireberry
fireberry.com
Використовуючи Fireberry, ви можете легко керувати всіма потребами свого бізнесу за допомогою зручної системи. Спілкуйтеся зі своїми клієнтами безпосередньо через систему та відстежуйте будь-яку потрібну бізнес-інформацію за допомогою спеціально створених об’єктів і полів. Дозвольте Fireberry працювати на вас завдяки автоматизації, де ви можете ефективно автоматизувати повсякденні завдання. Швидко класифікуйте квитки та відповідайте на них, використовуючи поля та відповіді, згенеровані AI Assistant. Інформаційні панелі та звіти допоможуть вам приймати зважені рішення для покращення вашого бізнесу. Вбудовані інтеграції, такі як Google, Office 365 і Facebook, допомагають централізувати роботу в одному місці. Якщо є щось, що вам потрібно, чого ще не включено в систему, ви можете легко інтегрувати треті сторони за допомогою API.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — це наскрізне хмарне програмне забезпечення для медичних виставлення рахунків, керування циклом доходів, електронних медичних записів, порталу практики та програмного забезпечення Practice Marketing CRM.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM — це хмарне CRM-рішення, створене для сучасних колл-центрів, оснащене передовими інструментами для ефективного управління ресурсами. Усі системи CRM мають високу адаптивність, розроблені для задоволення унікальних потреб і процесів вашої організації. Якщо ви плануєте запровадити PhingooCRM або вже використовуєте його, важливо мати на увазі, що оновлення, виправлення та зміни конфігурації можуть з часом ускладнити ситуацію. Важливо переконатися, що ваші спеціальні модифікації залишаються функціональними після цих оновлень. Традиційно групи із забезпечення якості або призначені члени виконують ці перевірки вручну. Однак із зростанням вашої організації робочі процеси PhingooCRM можуть ускладнюватися, а обсяг даних значно збільшується. Ручне тестування може бути трудомістким і схильним до помилок, що ускладнює охоплення всіх аспектів системи. Саме тут вступає в дію автоматизація тестування, яка допомагає вам ефективно справлятися з проблемами перевірки. Це може заощадити значний час і забезпечити безперебійну роботу з мінімальними зусиллями. Однак є деякі проблеми, які слід враховувати: * Постійні оновлення та технічне обслуговування: CRM-системи, такі як PhingooCRM, постійно розвиваються, а це означає, що ваші сценарії автоматизації можуть не працювати з новими випусками. Відстеження цих змін і оновлення тестових сценаріїв може стати обтяжливим. * Складний інтерфейс користувача: перевага систем CRM полягає в їхній здатності керувати складними бізнес-процесами, що може призвести до складного інтерфейсу користувача з динамічними ідентифікаторами об’єктів, вкладеними iFrame та детальними деревами об’єктів. Автоматизація цих елементів за допомогою традиційних інструментів може нагадувати складання головоломки. * Користувальницькі звіти: звіти створюються відповідно до ваших конкретних вимог, і їх автоматизація за допомогою застарілих інструментів часто потребує досвіду програмування від ваших інженерів. * Управління тестовими даними: керування великими обсягами даних і конфіденційною інформацією вимагає ретельного підходу. Ефективне керування тестовими даними має важливе значення для вилучення, маскування, редагування та безпечного збереження тестових даних. * Кваліфікований персонал: знайти й утримати досвідчених інженерів, які володіють засобами автоматизації та кодуванням, може бути серйозною проблемою.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Centrium CRM
centriumcrm.com
Просте програмне забезпечення CRM для вашого бізнесу. Centrium допоможе вам і вашій команді керувати контактами, укладати угоди та відстежувати роботу, яку потрібно виконати.
ContactWise
contactwise.io
CRM – управління контактами, складовими або взаємовідносинами з клієнтами – це програма, яка поширюється на різні галузі та вертикалі, починаючи від державних і місцевих органів влади до торгових організацій і вищих навчальних закладів. ContactWise — це інноваційна хмарна платформа контакт-центру з вдосконаленою системою маршрутизації на основі даних, яка допомагає компаніям покращити продажі, задоволеність клієнтів і утримання.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.